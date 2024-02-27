https://ria.ru/20240227/vzryv-1929707817.html

В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв

В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв - РИА Новости, 27.02.2024

В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил в Telegram-канале о взрыве в подконтрольном ВСУ городе... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T10:23

2024-02-27T10:23

2024-02-27T10:23

специальная военная операция на украине

запорожская областная государственная администрация

запорожье

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил в Telegram-канале о взрыве в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. "Взрыв в Запорожье", - написал Федоров. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога на данный момент объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожье

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запорожская областная государственная администрация, запорожье