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В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв - РИА Новости, 27.02.2024
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил в Telegram-канале о взрыве в подконтрольном ВСУ городе... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T10:23
2024-02-27T10:23
2024-02-27T10:23
специальная военная операция на украине
запорожская областная государственная администрация
запорожье
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил в Telegram-канале о взрыве в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. "Взрыв в Запорожье", - написал Федоров. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога на данный момент объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожье
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запорожская областная государственная администрация, запорожье
Специальная военная операция на Украине, Запорожская областная государственная администрация, Запорожье
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв
Глава Запорожской ОГА Федоров сообщил о взрыве в Запорожье
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости.
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил в Telegram-канале
о взрыве в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.
"Взрыв в Запорожье", - написал Федоров.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога на данный момент объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине