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Рерих, Пушкин и сокровища: выставки, которые нельзя пропустить - РИА Новости, 27.02.2024
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10:53 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/vystavkimoskvy-1929712278.html
Рерих, Пушкин и сокровища: выставки, которые нельзя пропустить
Рерих, Пушкин и сокровища: выставки, которые нельзя пропустить - РИА Новости, 27.02.2024
Рерих, Пушкин и сокровища: выставки, которые нельзя пропустить
Успеть на выставку Николая Рериха, начать отмечать 225-летие со дня рождения Пушкина и полюбоваться на сокровища полковых музеев – афиши московских культурных... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T10:53
2024-02-27T10:53
культпоход
николай рерих
музей а.с. пушкина
исторический музей
третьяковская галерея
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Успеть на выставку Николая Рериха, начать отмечать 225-летие со дня рождения Пушкина и полюбоваться на сокровища полковых музеев – афиши московских культурных учреждений наполнены интересными событиями. РИА Новости рассказывает о трех выставках в ведущих музеях столицы."Пушкин. 225"Музей А. С.Пушкина, до 30 июняФраза русского поэта Аполлона Григорьева - "Пушкин – наше все" - сегодня стала уже правдой жизни. Именно поэтому 225-летний юбилей со дня рождения поэта, который отмечается в этом году, событие по-настоящему всероссийского масштаба. В течение года нас ждет множество разных пушкинский событий, но первым большим проектом стал всероссийский межмузейный выставочный проект "Пушкин. 225", который открылся в московском Музее Пушкина на Пречистенке.Эта масштабная выставка рассказывает о поэте – живом человеке. Вот он: франт и посетитель балов, влюбленный в Натали жених и муж. Пушкин – игрок, гурман и даже герой анекдотов и мифов. Среди экспонатов можно увидеть самые необычные предметы. Например, обкусанное гусиное перо – оказывается, во время работы поэт грыз перья, так что вид у них не столь презентабельный, как мы привыкли видеть на портретах.Начинается экспозиция с раздела, где представлены мемории и реликвии – это раздел "Поэт и его эпоха". Музейный мезонин отдали детям. В нескольких залах они могут изучить и познакомиться с великолепными эскизами к постановкам "Руслана и Людмилы". "Легенды и мифы" изучают интерес к личности поэта. Именно здесь кураторы подошли к экспозиции самым нетривиальным образом, активно используя воспоминания современников поэта, исследования филологов и историков.Часть выставки "Поэт в зеркале эпох" рассказывает о том, как воспринималась жизнь и творчество поэта на протяжении нескольких эпох. И, наконец, в конференц-зале будут проходить специально разработанные для выставки программы, мастер-классы, показы фильмов, концерты."Николай Рерих"ГТГ, до 10 мартаЧуть меньше двух недель в Третьяковской галерее на Крымском валу будет еще открыта выставка "Николай Рерих" в честь 150-летия со дня его рождения. Грандиозный проект, который, несомненно, нужно успеть посмотреть. Сама дата отмечается в этом году, но выставку в музее решили провести с октября 2023 до 10 марта 2024 года. Выставка работ художника в Третьяковке прошла впервые за 65 лет. Она уже стала самой посещаемой для учреждения за минувший год и объединила более 100 произведений из 18 музеев, архивов самой Третьяковки и Российского государственного исторического архива.Все пространство поделено на два больших раздела. Одно посвящено России, другое – Востоку. Первое пространство – это прямоугольник, в основе которого лежит крест, оно оформлено в зеленых тонах. Во втором "восточном" – желтый цвет. Пространство имеет циркульную форму, в основе его – колесо Сансары, символ круговорота жизни и смерти в индийской философии. Из пяти тысяч работ художника кураторы выставки отобрали около 150 работ. По словам куратора выставки Владимира Никишина, это – "отбор высшего уровня"."Мы показываем Рериха многогранного, показываем разные периоды его творчества. В первой части мы, конечно, начинаем с раннего творчества", – отметил куратор.Экспозиция разделена на несколько тематических частей.&quot;Ее открывает раздел &quot;Начало Руси&quot;, далее раздел святости, потом древнерусская архитектура и зодчество. Кроме того, Рерих состоялся и как театральный декоратор, он работал со многими режиссерами. На выставке можно увидеть его эскизы к четырем постановкам: балету &quot;Весна священная&quot; Стравинского, спектаклю по пьесе &quot;Пер Гюнт&quot; Ибсена на сцене МХТ имени Чехова, операм &quot;Князь Игорь&quot; Бородина и &quot;Снегурочка&quot; Римского-Корсакова&quot;, — сказал Никишин.Сенсацией этой выставки стал занавес работы Рериха к легендарным "Половецким пляскам", которые представил в 1909 году русский театральный и художественный деятель Сергей Дягилев в Париже. Он экспонируется для публики впервые. Размер полотна – 10 на 23 метра. До недавних пор занавес находился в частном собрании в Лондоне. Чтобы развернуть полотно владельцы арендовали спортивный зал – только так сотрудники Третьяковки смогли оценить состояние и сохранность экспоната. Галерея приобрела его два года назад, полотно частично отреставрировали, и это позволило показать экспонат на выставке.Еще одно открытие выставки – огромное полотно "Сокровище Ангелов", которые впервые покинуло "Дворец конгрессов" в Петербурге. Эту картину 1905 года Рерих показывал в Европе, потом вывез в 1920-е годы в Нью-Йорк, где она позже украшала Музей Рериха. В Россию полотно вернулось в 2008 году.Возможно, у многих имя Николая Рериха ассоциируется прежде всего с темой Востока. Однако масштаб личности этого человека и сфера его интересов были несоизмеримо шире. Так, на выставке собраны воедино и его иконописные работы, которые за годы советской власти оказались в музеях разных городов. Он был единственным художником, кто профессионально участвовал в раскопках в Псковской, Новгородской и Тверской губерниях, работал в Императорской археологической комиссии. Вместе с женой Рерих объехал более 40 старинных русских городов. Итогом путешествий стали зарисовки храмов, крепостей и зданий."Сокровища полковых музеев"Исторический музей, до 8 июля22 февраля в Историческом музее открылась выставка "Сокровища полковых музеев". На ней можно будет увидеть реликвии военной истории из полковых музеев, офицерских собраний и личных коллекций. Полковые музеи стали появляться в России в конце XIX века, просуществовали они не очень долго – в 1918 году вместе с императорской армией они прекратили существование, их имущество было национализировано. Позже собрания некоторых из них попали в Исторический музей.Однако, несмотря на непродолжительную историю, полковые музеи стали явлением заметным. Благодаря этим собраниям сегодня на выставке в Историческом музее можно увидеть памятники, составлявшие гордость каждой воинской части: полковые знамена, трофеи, коллективные и личные награды, в том числе, Георгиевские серебряные трубы, наградное оружие, именные кресты. Здесь также есть мундиры, личные вещи и портреты высочайших шефов; полковое серебро и многое другое.Выставочное пространство организовано так, что посетители выставки не только знакомятся с памятниками, но и узнают о структурах, в которых эти реликвии существовали – это могли быть офицерские собрания, полковые музеи либо институт почетного шефства, распространенный в дореволюционной российской армии.
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культпоход, николай рерих, музей а.с. пушкина, исторический музей, третьяковская галерея
Культпоход, Николай Рерих, Музей А.С. Пушкина, Исторический музей, Третьяковская галерея
Рерих, Пушкин и сокровища: выставки, которые нельзя пропустить

Обзор выставок в крупнейших московских музеях

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПосетитель на выставке "Николай Рерих" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве
Посетитель на выставке Николай Рерих в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Успеть на выставку Николая Рериха, начать отмечать 225-летие со дня рождения Пушкина и полюбоваться на сокровища полковых музеев – афиши московских культурных учреждений наполнены интересными событиями. РИА Новости рассказывает о трех выставках в ведущих музеях столицы.

"Пушкин. 225"

Музей А. С.Пушкина, до 30 июня
Фраза русского поэта Аполлона Григорьева - "Пушкин – наше все" - сегодня стала уже правдой жизни. Именно поэтому 225-летний юбилей со дня рождения поэта, который отмечается в этом году, событие по-настоящему всероссийского масштаба. В течение года нас ждет множество разных пушкинский событий, но первым большим проектом стал всероссийский межмузейный выставочный проект "Пушкин. 225", который открылся в московском Музее Пушкина на Пречистенке.
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея А.С.ПушкинаЭкспонат выставки "Пушкин. 225"
Экспонат выставки Пушкин. 225 - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея А.С.Пушкина
Экспонат выставки "Пушкин. 225"
Эта масштабная выставка рассказывает о поэте – живом человеке. Вот он: франт и посетитель балов, влюбленный в Натали жених и муж. Пушкин – игрок, гурман и даже герой анекдотов и мифов. Среди экспонатов можно увидеть самые необычные предметы. Например, обкусанное гусиное перо – оказывается, во время работы поэт грыз перья, так что вид у них не столь презентабельный, как мы привыкли видеть на портретах.

Большая выставка, которая требует внимательного и пристального изучения лучше с экскурсоводом или аудиогидом, разделена на несколько разделов. Экспозиция заняла самые разные музейные пространства, так что здесь Пушкин просто везде.

Начинается экспозиция с раздела, где представлены мемории и реликвии – это раздел "Поэт и его эпоха". Музейный мезонин отдали детям. В нескольких залах они могут изучить и познакомиться с великолепными эскизами к постановкам "Руслана и Людмилы". "Легенды и мифы" изучают интерес к личности поэта. Именно здесь кураторы подошли к экспозиции самым нетривиальным образом, активно используя воспоминания современников поэта, исследования филологов и историков.
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея А.С.ПушкинаЦилиндр и жилет А.С.Пушкина
Цилиндр и жилет А.С.Пушкина
Цилиндр и жилет А.С.Пушкина
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея А.С.Пушкина
1 из 2
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея А.С.ПушкинаСерьги Н.Н. Пушкиной. 40-50-е гг. XIX века
Серьги Н.Н. Пушкиной. 40-50-е гг. XIX века
Серьги Н.Н. Пушкиной. 40-50-е гг. XIX века
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея А.С.Пушкина
2 из 2
Цилиндр и жилет А.С.Пушкина
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея А.С.Пушкина
1 из 2
Серьги Н.Н. Пушкиной. 40-50-е гг. XIX века
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея А.С.Пушкина
2 из 2
Часть выставки "Поэт в зеркале эпох" рассказывает о том, как воспринималась жизнь и творчество поэта на протяжении нескольких эпох. И, наконец, в конференц-зале будут проходить специально разработанные для выставки программы, мастер-классы, показы фильмов, концерты.

"Николай Рерих"

ГТГ, до 10 марта
Чуть меньше двух недель в Третьяковской галерее на Крымском валу будет еще открыта выставка "Николай Рерих" в честь 150-летия со дня его рождения. Грандиозный проект, который, несомненно, нужно успеть посмотреть. Сама дата отмечается в этом году, но выставку в музее решили провести с октября 2023 до 10 марта 2024 года. Выставка работ художника в Третьяковке прошла впервые за 65 лет. Она уже стала самой посещаемой для учреждения за минувший год и объединила более 100 произведений из 18 музеев, архивов самой Третьяковки и Российского государственного исторического архива.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПосетительница фотографирует картину "Армагеддон", представленную на выставке "Николай Рерих" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве
Посетительница фотографирует картину Армагеддон, представленную на выставке Николай Рерих в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Посетительница фотографирует картину "Армагеддон", представленную на выставке "Николай Рерих" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве
Все пространство поделено на два больших раздела. Одно посвящено России, другое – Востоку. Первое пространство – это прямоугольник, в основе которого лежит крест, оно оформлено в зеленых тонах. Во втором "восточном" – желтый цвет. Пространство имеет циркульную форму, в основе его – колесо Сансары, символ круговорота жизни и смерти в индийской философии. Из пяти тысяч работ художника кураторы выставки отобрали около 150 работ. По словам куратора выставки Владимира Никишина, это – "отбор высшего уровня".
"Мы показываем Рериха многогранного, показываем разные периоды его творчества. В первой части мы, конечно, начинаем с раннего творчества", – отметил куратор.
Экспозиция разделена на несколько тематических частей.
«

"Ее открывает раздел "Начало Руси", далее раздел святости, потом древнерусская архитектура и зодчество. Кроме того, Рерих состоялся и как театральный декоратор, он работал со многими режиссерами. На выставке можно увидеть его эскизы к четырем постановкам: балету "Весна священная" Стравинского, спектаклю по пьесе "Пер Гюнт" Ибсена на сцене МХТ имени Чехова, операм "Князь Игорь" Бородина и "Снегурочка" Римского-Корсакова", — сказал Никишин.

Сенсацией этой выставки стал занавес работы Рериха к легендарным "Половецким пляскам", которые представил в 1909 году русский театральный и художественный деятель Сергей Дягилев в Париже. Он экспонируется для публики впервые. Размер полотна – 10 на 23 метра. До недавних пор занавес находился в частном собрании в Лондоне. Чтобы развернуть полотно владельцы арендовали спортивный зал – только так сотрудники Третьяковки смогли оценить состояние и сохранность экспоната. Галерея приобрела его два года назад, полотно частично отреставрировали, и это позволило показать экспонат на выставке.
Еще одно открытие выставки – огромное полотно "Сокровище Ангелов", которые впервые покинуло "Дворец конгрессов" в Петербурге. Эту картину 1905 года Рерих показывал в Европе, потом вывез в 1920-е годы в Нью-Йорк, где она позже украшала Музей Рериха. В Россию полотно вернулось в 2008 году.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПосетители на выставке "Николай Рерих" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве
Посетители на выставке Николай Рерих в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Посетители на выставке "Николай Рерих" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве
Возможно, у многих имя Николая Рериха ассоциируется прежде всего с темой Востока. Однако масштаб личности этого человека и сфера его интересов были несоизмеримо шире. Так, на выставке собраны воедино и его иконописные работы, которые за годы советской власти оказались в музеях разных городов. Он был единственным художником, кто профессионально участвовал в раскопках в Псковской, Новгородской и Тверской губерниях, работал в Императорской археологической комиссии. Вместе с женой Рерих объехал более 40 старинных русских городов. Итогом путешествий стали зарисовки храмов, крепостей и зданий.

"Сокровища полковых музеев"

Исторический музей, до 8 июля
22 февраля в Историческом музее открылась выставка "Сокровища полковых музеев". На ней можно будет увидеть реликвии военной истории из полковых музеев, офицерских собраний и личных коллекций. Полковые музеи стали появляться в России в конце XIX века, просуществовали они не очень долго – в 1918 году вместе с императорской армией они прекратили существование, их имущество было национализировано. Позже собрания некоторых из них попали в Исторический музей.
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного Исторического музея Стопа "Въ память 100 летняго юбилея 105 пех. оренбургскаго полка". Россия, г. Москва. Начало XX в. ГИМ
Стопа Въ память 100 летняго юбилея 105 пех. оренбургскаго полка. Россия, г. Москва. Начало XX в. ГИМ
Стопа "Въ память 100 летняго юбилея 105 пех. оренбургскаго полка". Россия, г. Москва. Начало XX в. ГИМ
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного Исторического музея
1 из 2
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного Исторического музеяЧасы. Россия, Санкт-Петербург, 1892 год
Часы. Россия, Санкт-Петербург, 1892 год
Часы. Россия, Санкт-Петербург, 1892 год
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного Исторического музея
2 из 2
Стопа "Въ память 100 летняго юбилея 105 пех. оренбургскаго полка". Россия, г. Москва. Начало XX в. ГИМ
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного Исторического музея
1 из 2
Часы. Россия, Санкт-Петербург, 1892 год
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного Исторического музея
2 из 2
Однако, несмотря на непродолжительную историю, полковые музеи стали явлением заметным. Благодаря этим собраниям сегодня на выставке в Историческом музее можно увидеть памятники, составлявшие гордость каждой воинской части: полковые знамена, трофеи, коллективные и личные награды, в том числе, Георгиевские серебряные трубы, наградное оружие, именные кресты. Здесь также есть мундиры, личные вещи и портреты высочайших шефов; полковое серебро и многое другое.

Некоторые из этих предметов экспонируются впервые, а атрибуция и история бытования многих других были существенно уточнены. У каждого экспоната своя история. За одним – судьба конкретного человека, за другим – история воинской части, за третьим – устоявшиеся полковые обряды и традиции.

Выставочное пространство организовано так, что посетители выставки не только знакомятся с памятниками, но и узнают о структурах, в которых эти реликвии существовали – это могли быть офицерские собрания, полковые музеи либо институт почетного шефства, распространенный в дореволюционной российской армии.
 
КультпоходНиколай РерихМузей А.С. ПушкинаИсторический музейТретьяковская галерея
 
 
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