https://ria.ru/20240227/vystavkimoskvy-1929712278.html

Рерих, Пушкин и сокровища: выставки, которые нельзя пропустить

Рерих, Пушкин и сокровища: выставки, которые нельзя пропустить - РИА Новости, 27.02.2024

Рерих, Пушкин и сокровища: выставки, которые нельзя пропустить

Успеть на выставку Николая Рериха, начать отмечать 225-летие со дня рождения Пушкина и полюбоваться на сокровища полковых музеев – афиши московских культурных... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T10:53

2024-02-27T10:53

2024-02-27T10:53

культпоход

николай рерих

музей а.с. пушкина

исторический музей

третьяковская галерея

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Успеть на выставку Николая Рериха, начать отмечать 225-летие со дня рождения Пушкина и полюбоваться на сокровища полковых музеев – афиши московских культурных учреждений наполнены интересными событиями. РИА Новости рассказывает о трех выставках в ведущих музеях столицы."Пушкин. 225"Музей А. С.Пушкина, до 30 июняФраза русского поэта Аполлона Григорьева - "Пушкин – наше все" - сегодня стала уже правдой жизни. Именно поэтому 225-летний юбилей со дня рождения поэта, который отмечается в этом году, событие по-настоящему всероссийского масштаба. В течение года нас ждет множество разных пушкинский событий, но первым большим проектом стал всероссийский межмузейный выставочный проект "Пушкин. 225", который открылся в московском Музее Пушкина на Пречистенке.Эта масштабная выставка рассказывает о поэте – живом человеке. Вот он: франт и посетитель балов, влюбленный в Натали жених и муж. Пушкин – игрок, гурман и даже герой анекдотов и мифов. Среди экспонатов можно увидеть самые необычные предметы. Например, обкусанное гусиное перо – оказывается, во время работы поэт грыз перья, так что вид у них не столь презентабельный, как мы привыкли видеть на портретах.Начинается экспозиция с раздела, где представлены мемории и реликвии – это раздел "Поэт и его эпоха". Музейный мезонин отдали детям. В нескольких залах они могут изучить и познакомиться с великолепными эскизами к постановкам "Руслана и Людмилы". "Легенды и мифы" изучают интерес к личности поэта. Именно здесь кураторы подошли к экспозиции самым нетривиальным образом, активно используя воспоминания современников поэта, исследования филологов и историков.Часть выставки "Поэт в зеркале эпох" рассказывает о том, как воспринималась жизнь и творчество поэта на протяжении нескольких эпох. И, наконец, в конференц-зале будут проходить специально разработанные для выставки программы, мастер-классы, показы фильмов, концерты."Николай Рерих"ГТГ, до 10 мартаЧуть меньше двух недель в Третьяковской галерее на Крымском валу будет еще открыта выставка "Николай Рерих" в честь 150-летия со дня его рождения. Грандиозный проект, который, несомненно, нужно успеть посмотреть. Сама дата отмечается в этом году, но выставку в музее решили провести с октября 2023 до 10 марта 2024 года. Выставка работ художника в Третьяковке прошла впервые за 65 лет. Она уже стала самой посещаемой для учреждения за минувший год и объединила более 100 произведений из 18 музеев, архивов самой Третьяковки и Российского государственного исторического архива.Все пространство поделено на два больших раздела. Одно посвящено России, другое – Востоку. Первое пространство – это прямоугольник, в основе которого лежит крест, оно оформлено в зеленых тонах. Во втором "восточном" – желтый цвет. Пространство имеет циркульную форму, в основе его – колесо Сансары, символ круговорота жизни и смерти в индийской философии. Из пяти тысяч работ художника кураторы выставки отобрали около 150 работ. По словам куратора выставки Владимира Никишина, это – "отбор высшего уровня"."Мы показываем Рериха многогранного, показываем разные периоды его творчества. В первой части мы, конечно, начинаем с раннего творчества", – отметил куратор.Экспозиция разделена на несколько тематических частей."Ее открывает раздел "Начало Руси", далее раздел святости, потом древнерусская архитектура и зодчество. Кроме того, Рерих состоялся и как театральный декоратор, он работал со многими режиссерами. На выставке можно увидеть его эскизы к четырем постановкам: балету "Весна священная" Стравинского, спектаклю по пьесе "Пер Гюнт" Ибсена на сцене МХТ имени Чехова, операм "Князь Игорь" Бородина и "Снегурочка" Римского-Корсакова", — сказал Никишин.Сенсацией этой выставки стал занавес работы Рериха к легендарным "Половецким пляскам", которые представил в 1909 году русский театральный и художественный деятель Сергей Дягилев в Париже. Он экспонируется для публики впервые. Размер полотна – 10 на 23 метра. До недавних пор занавес находился в частном собрании в Лондоне. Чтобы развернуть полотно владельцы арендовали спортивный зал – только так сотрудники Третьяковки смогли оценить состояние и сохранность экспоната. Галерея приобрела его два года назад, полотно частично отреставрировали, и это позволило показать экспонат на выставке.Еще одно открытие выставки – огромное полотно "Сокровище Ангелов", которые впервые покинуло "Дворец конгрессов" в Петербурге. Эту картину 1905 года Рерих показывал в Европе, потом вывез в 1920-е годы в Нью-Йорк, где она позже украшала Музей Рериха. В Россию полотно вернулось в 2008 году.Возможно, у многих имя Николая Рериха ассоциируется прежде всего с темой Востока. Однако масштаб личности этого человека и сфера его интересов были несоизмеримо шире. Так, на выставке собраны воедино и его иконописные работы, которые за годы советской власти оказались в музеях разных городов. Он был единственным художником, кто профессионально участвовал в раскопках в Псковской, Новгородской и Тверской губерниях, работал в Императорской археологической комиссии. Вместе с женой Рерих объехал более 40 старинных русских городов. Итогом путешествий стали зарисовки храмов, крепостей и зданий."Сокровища полковых музеев"Исторический музей, до 8 июля22 февраля в Историческом музее открылась выставка "Сокровища полковых музеев". На ней можно будет увидеть реликвии военной истории из полковых музеев, офицерских собраний и личных коллекций. Полковые музеи стали появляться в России в конце XIX века, просуществовали они не очень долго – в 1918 году вместе с императорской армией они прекратили существование, их имущество было национализировано. Позже собрания некоторых из них попали в Исторический музей.Однако, несмотря на непродолжительную историю, полковые музеи стали явлением заметным. Благодаря этим собраниям сегодня на выставке в Историческом музее можно увидеть памятники, составлявшие гордость каждой воинской части: полковые знамена, трофеи, коллективные и личные награды, в том числе, Георгиевские серебряные трубы, наградное оружие, именные кресты. Здесь также есть мундиры, личные вещи и портреты высочайших шефов; полковое серебро и многое другое.Выставочное пространство организовано так, что посетители выставки не только знакомятся с памятниками, но и узнают о структурах, в которых эти реликвии существовали – это могли быть офицерские собрания, полковые музеи либо институт почетного шефства, распространенный в дореволюционной российской армии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

культпоход, николай рерих, музей а.с. пушкина, исторический музей, третьяковская галерея