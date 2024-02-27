https://ria.ru/20240227/vybory-1929860018.html

Китай выразил твердую поддержку России в преддверии президентских выборов

Китай выразил твердую поддержку России в преддверии президентских выборов - РИА Новости, 27.02.2024

Китай выразил твердую поддержку России в преддверии президентских выборов

Замглавы МИД КНР Сунь Вэйдун в ходе консультаций со своим российским коллегой Андреем Руденко выразил твердую поддержку Пекина в преддверии предстоящих... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T19:52

2024-02-27T19:52

2024-02-27T20:11

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Замглавы МИД КНР Сунь Вэйдун в ходе консультаций со своим российским коллегой Андреем Руденко выразил твердую поддержку Пекина в преддверии предстоящих президентских выборов в России, заявили во вторник в российском дипведомстве.Встреча состоялась 27 февраля в Москве."Китайская сторона выразила твердую поддержку Российской Федерации в контексте предстоящих президентских выборов, а также текущего председательства нашей страны в БРИКС", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Также стороны обсудили график предстоящих контактов."В ходе обмена мнениями была дана высокая оценка всеобъемлющему партнерству и стратегическому взаимодействию двух стран в прошедшем году, обсуждены совместные планы на предстоящий период, включая график контактов на высоком и высшем уровнях", - указали в российском МИД.Также стороны предметно обсудили актуальные аспекты проблематики АТР, а также другие глобальные и региональные вопросы.Как указали в министерстве, в контексте отмечаемого в этом году 75-летнего юбилея установления дипломатических отношений между государствами стороны "констатировали беспрецедентно высокий уровень российско-китайских связей, их особый доверительный характер, устойчивость и стабильность, базирующиеся на глубоких исторических традициях, взаимном уважении и поддержке". Также дипломаты подтвердили настрой на дальнейшее наращивание практического сотрудничества и внешнеполитической координации в интересах укрепления региональной и глобальной безопасности и стабильности.

https://ria.ru/20240221/vybory-1924317915.html

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россия, китай, в мире, пекин, андрей руденко, брикс