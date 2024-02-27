Китай выразил твердую поддержку России в преддверии президентских выборов
МИД: Китай выразил твердую поддержку России в преддверии президентских выборов
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМужчина с ребенком на велосипеде у предвыборного плаката на одной из улиц города Саки
Мужчина с ребенком на велосипеде у предвыборного плаката на одной из улиц города Саки. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Замглавы МИД КНР Сунь Вэйдун в ходе консультаций со своим российским коллегой Андреем Руденко выразил твердую поддержку Пекина в преддверии предстоящих президентских выборов в России, заявили во вторник в российском дипведомстве.
Встреча состоялась 27 февраля в Москве.
"Китайская сторона выразила твердую поддержку Российской Федерации в контексте предстоящих президентских выборов, а также текущего председательства нашей страны в БРИКС", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Также стороны обсудили график предстоящих контактов.
"В ходе обмена мнениями была дана высокая оценка всеобъемлющему партнерству и стратегическому взаимодействию двух стран в прошедшем году, обсуждены совместные планы на предстоящий период, включая график контактов на высоком и высшем уровнях", - указали в российском МИД.
Также стороны предметно обсудили актуальные аспекты проблематики АТР, а также другие глобальные и региональные вопросы.
Как указали в министерстве, в контексте отмечаемого в этом году 75-летнего юбилея установления дипломатических отношений между государствами стороны "констатировали беспрецедентно высокий уровень российско-китайских связей, их особый доверительный характер, устойчивость и стабильность, базирующиеся на глубоких исторических традициях, взаимном уважении и поддержке". Также дипломаты подтвердили настрой на дальнейшее наращивание практического сотрудничества и внешнеполитической координации в интересах укрепления региональной и глобальной безопасности и стабильности.