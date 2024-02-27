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Россия не исключает провокаций на выборах президента в Вильнюсе

Россия не исключает провокаций на выборах президента в Вильнюсе - РИА Новости, 27.02.2024

Россия не исключает провокаций на выборах президента в Вильнюсе

РФ не исключает провокаций на участке при посольстве в Вильнюсе на выборах президента РФ 17 марта со стороны антироссийски настроенных субъектов, заявил в... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T13:16

2024-02-27T13:16

2024-02-27T13:16

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. РФ не исключает провокаций на участке при посольстве в Вильнюсе на выборах президента РФ 17 марта со стороны антироссийски настроенных субъектов, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Литве Александр Елкин. "Для проведения выборов на территории Литовской Республики сформирован избирательный участок. Он будет открыт 17 марта в 8.00 в консульском отделе посольства России в Вильнюсе. В этот раз организовать участки в других городах страны не представляется возможным в силу ряда причин. Одна из них – закрытие нашего генерального консульства в Клайпеде в апреле 2022 года по решению литовских властей", - сказал он. По словам высокопоставленного дипломата, "другая причина – необходимость в нынешних непростых геополитических условиях обеспечения повышенных мер безопасности для избирателей и сотрудников российской дипмиссии". "Сделать это в должной мере возможно только непосредственно на территории посольства. Правда, и здесь нельзя исключать различного рода провокаций со стороны антироссийски настроенных субъектов", - отметил Елкин.

https://ria.ru/20240227/posolstvo-1929731425.html

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в мире, россия, литва, вильнюс