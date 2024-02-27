Белоусов оценил подъем ВВП в 2023 году на 3,6 процента

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Рост ВВП России в 2023 году на 3,6% говорит о том, что страна справилась с санкционным шоком, но не о выходе экономики на траекторию устойчивого роста, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. "3,6% роста ВВП. О чем это говорит? Это говорит об одной очень важной вещи, но только об одной - о том, что мы справились с санкционным шоком, вот этот санкционный удар мы выдержали и его преодолели. Но это совершенно не говорит о том, что мы вышли на траекторию устойчивого экономического роста", - сказал Белоусов на Международной выставке-форуме "Россия" в рамках Дня предпринимателя. "Это ключевая задача - выйти на устойчивый экономический рост, которая стояла перед нами до ковида, после ковида, до санкций и сейчас встает во весь рост, постольку поскольку без экономического роста, примерно соразмерного или превышающего темпы роста мировой экономики, мы не сможем решить крупнейшие социальные задачи, стоящие перед нашим обществом, и теперь еще и оборонные задачи", - заявил первый вице-премьер. Он отметил, что создать механизм экономического роста за один год невозможно. "Мы столкнулись с целым набором системных ограничений, и поэтому выход на экономический рост означает достаточно масштабную структурную перестройку, которая позволит эти системные ограничения преодолеть", - сказал Белоусов. Среди таких ограничений он назвал сокращение предложения со стороны рынка труда. Порядка 80% опрошенных предприятий, в том числе малого бизнеса, говорят о том, что они уже сегодня сталкиваются с этими ограничениями, отметил первый вице-премьер. Другое ограничение - снижение темпов роста энергетического экспорта. "Мы прекрасно видим, и это заложено в прогнозах министерства экономического развития, что темпы роста углеводородного экспорта, который долгое время был драйвером, одним из драйверов российской экономики, будут снижаться, и, если мне память не изменяет, по вашему (Минэкономразвития - ред.) прогнозу к 2030-му году снизятся примерно до 1% в год", - отметил Белоусов. Третьим ограничением Белоусов назвал санкции: технологические и экономические. "Чтобы все это преодолеть, нужна структурная перестройка", - заключил Белоусов.
Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Рост ВВП России в 2023 году на 3,6% говорит о том, что страна справилась с санкционным шоком, но не о выходе экономики на траекторию устойчивого роста, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
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"3,6% роста ВВП. О чем это говорит? Это говорит об одной очень важной вещи, но только об одной - о том, что мы справились с санкционным шоком, вот этот санкционный удар мы выдержали и его преодолели. Но это совершенно не говорит о том, что мы вышли на траекторию устойчивого экономического роста", - сказал Белоусов на Международной выставке-форуме "Россия" в рамках Дня предпринимателя.
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"Это ключевая задача - выйти на устойчивый экономический рост, которая стояла перед нами до ковида, после ковида, до санкций и сейчас встает во весь рост, постольку поскольку без экономического роста, примерно соразмерного или превышающего темпы роста мировой экономики, мы не сможем решить крупнейшие социальные задачи, стоящие перед нашим обществом, и теперь еще и оборонные задачи", - заявил первый вице-премьер.
Он отметил, что создать механизм экономического роста за один год невозможно. "Мы столкнулись с целым набором системных ограничений, и поэтому выход на экономический рост означает достаточно масштабную структурную перестройку, которая позволит эти системные ограничения преодолеть", - сказал Белоусов.
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Среди таких ограничений он назвал сокращение предложения со стороны рынка труда. Порядка 80% опрошенных предприятий, в том числе малого бизнеса, говорят о том, что они уже сегодня сталкиваются с этими ограничениями, отметил первый вице-премьер.
Другое ограничение - снижение темпов роста энергетического экспорта. "Мы прекрасно видим, и это заложено в прогнозах министерства экономического развития, что темпы роста углеводородного экспорта, который долгое время был драйвером, одним из драйверов российской экономики, будут снижаться, и, если мне память не изменяет, по вашему (Минэкономразвития - ред.) прогнозу к 2030-му году снизятся примерно до 1% в год", - отметил Белоусов.
Третьим ограничением Белоусов назвал санкции: технологические и экономические. "Чтобы все это преодолеть, нужна структурная перестройка", - заключил Белоусов.
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