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Белоусов оценил подъем ВВП в 2023 году на 3,6 процента - РИА Новости, 27.02.2024
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Выставка-форум "Россия"
 
14:20 27.02.2024 (обновлено: 16:28 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/vvp-1929777734.html
Белоусов оценил подъем ВВП в 2023 году на 3,6 процента
Белоусов оценил подъем ВВП в 2023 году на 3,6 процента - РИА Новости, 27.02.2024
Белоусов оценил подъем ВВП в 2023 году на 3,6 процента
Рост ВВП России в 2023 году на 3,6% говорит о том, что страна справилась с санкционным шоком, но не о выходе экономики на траекторию устойчивого роста, заявил... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T14:20
2024-02-27T16:28
выставка-форум "россия"
экономика
россия
андрей белоусов
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Рост ВВП России в 2023 году на 3,6% говорит о том, что страна справилась с санкционным шоком, но не о выходе экономики на траекторию устойчивого роста, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. "3,6% роста ВВП. О чем это говорит? Это говорит об одной очень важной вещи, но только об одной - о том, что мы справились с санкционным шоком, вот этот санкционный удар мы выдержали и его преодолели. Но это совершенно не говорит о том, что мы вышли на траекторию устойчивого экономического роста", - сказал Белоусов на Международной выставке-форуме "Россия" в рамках Дня предпринимателя. "Это ключевая задача - выйти на устойчивый экономический рост, которая стояла перед нами до ковида, после ковида, до санкций и сейчас встает во весь рост, постольку поскольку без экономического роста, примерно соразмерного или превышающего темпы роста мировой экономики, мы не сможем решить крупнейшие социальные задачи, стоящие перед нашим обществом, и теперь еще и оборонные задачи", - заявил первый вице-премьер. Он отметил, что создать механизм экономического роста за один год невозможно. "Мы столкнулись с целым набором системных ограничений, и поэтому выход на экономический рост означает достаточно масштабную структурную перестройку, которая позволит эти системные ограничения преодолеть", - сказал Белоусов. Среди таких ограничений он назвал сокращение предложения со стороны рынка труда. Порядка 80% опрошенных предприятий, в том числе малого бизнеса, говорят о том, что они уже сегодня сталкиваются с этими ограничениями, отметил первый вице-премьер. Другое ограничение - снижение темпов роста энергетического экспорта. "Мы прекрасно видим, и это заложено в прогнозах министерства экономического развития, что темпы роста углеводородного экспорта, который долгое время был драйвером, одним из драйверов российской экономики, будут снижаться, и, если мне память не изменяет, по вашему (Минэкономразвития - ред.) прогнозу к 2030-му году снизятся примерно до 1% в год", - отметил Белоусов. Третьим ограничением Белоусов назвал санкции: технологические и экономические. "Чтобы все это преодолеть, нужна структурная перестройка", - заключил Белоусов.
https://radiosputnik.ru/20240129/briks-1924222151.html
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экономика, россия, андрей белоусов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Выставка-форум "Россия", Экономика, Россия, Андрей Белоусов, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Белоусов оценил подъем ВВП в 2023 году на 3,6 процента

Белоусов: подъем ВВП в 2023 году еще не говорит о выходе на устойчивый рост

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПервый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов
Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Рост ВВП России в 2023 году на 3,6% говорит о том, что страна справилась с санкционным шоком, но не о выходе экономики на траекторию устойчивого роста, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
«
"3,6% роста ВВП. О чем это говорит? Это говорит об одной очень важной вещи, но только об одной - о том, что мы справились с санкционным шоком, вот этот санкционный удар мы выдержали и его преодолели. Но это совершенно не говорит о том, что мы вышли на траекторию устойчивого экономического роста", - сказал Белоусов на Международной выставке-форуме "Россия" в рамках Дня предпринимателя.
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"Это ключевая задача - выйти на устойчивый экономический рост, которая стояла перед нами до ковида, после ковида, до санкций и сейчас встает во весь рост, постольку поскольку без экономического роста, примерно соразмерного или превышающего темпы роста мировой экономики, мы не сможем решить крупнейшие социальные задачи, стоящие перед нашим обществом, и теперь еще и оборонные задачи", - заявил первый вице-премьер.
Он отметил, что создать механизм экономического роста за один год невозможно. "Мы столкнулись с целым набором системных ограничений, и поэтому выход на экономический рост означает достаточно масштабную структурную перестройку, которая позволит эти системные ограничения преодолеть", - сказал Белоусов.
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Среди таких ограничений он назвал сокращение предложения со стороны рынка труда. Порядка 80% опрошенных предприятий, в том числе малого бизнеса, говорят о том, что они уже сегодня сталкиваются с этими ограничениями, отметил первый вице-премьер.
Другое ограничение - снижение темпов роста энергетического экспорта. "Мы прекрасно видим, и это заложено в прогнозах министерства экономического развития, что темпы роста углеводородного экспорта, который долгое время был драйвером, одним из драйверов российской экономики, будут снижаться, и, если мне память не изменяет, по вашему (Минэкономразвития - ред.) прогнозу к 2030-му году снизятся примерно до 1% в год", - отметил Белоусов.
Третьим ограничением Белоусов назвал санкции: технологические и экономические. "Чтобы все это преодолеть, нужна структурная перестройка", - заключил Белоусов.
Когда мы едины: что можно увидеть на выставке-форуме "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

Концертная программа Спорт для каждого с участием именитых атлетов

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

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На главной уличной сцене именитые атлеты представили концертную программу "Спорт для каждого".

Концертная программа Спорт для каждого с участием именитых атлетов

На главной уличной сцене именитые атлеты представили концертную программу "Спорт для каждого".

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Зрители смогли стать активными участниками квеста "Когда мы едины — мы непобедимы".

Квест Когда мы едины – мы непобедимы

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Торжественная свадебная церемония участников СВО к годовщине начала специальной военной операции

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Состоялся музыкальный спектакль "Вера. Надежда. Любовь", хедлайнером и рассказчиком выступил певец SHAMAN.

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Шоу-лекция Легенды Тавриды от Олега Газманова

Олег Газманов провел встречу с аудиторией.

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Барабанщики выступили с концертным номером DRUM COVER на маршевых барабанах на стойках.

Выступление барабанщиков, номер DRUM COVER

Барабанщики выступили с концертным номером DRUM COVER на маршевых барабанах на стойках.

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Посетителям выставки продемонстрировали мобильные фельдшерско-акушерские пункты.

Демонстрация техники, мобильных фельдшерско-акушерских пунктов

Посетителям выставки продемонстрировали мобильные фельдшерско-акушерские пункты.

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В День защитника Отечества на ВДНХ показали уникальное световое шоу.

Подсветка на павильоне №1 Центральный

В День защитника Отечества на ВДНХ показали уникальное световое шоу.

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Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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На главной уличной сцене именитые атлеты представили концертную программу "Спорт для каждого".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15

Зрители смогли стать активными участниками квеста "Когда мы едины — мы непобедимы".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15

Прошли соревнования по картингу на льду.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15

Глава Минспорта Олег Матыцин ознакомился со стендами регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15

В годовщину начала спецоперации участники СВО — Юлия и Евгений — сыграли свадьбу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15

Также прошла торжественная регистрация брака волонтера Валерии и защитника Родины Артема.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

В павильоне "Мир цифры" прошла встреча с летчиком Константином Ярошенко.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

Посетители выставки могли увидеть легендарного десантного енота по кличке Херсон.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

Состоялся музыкальный спектакль "Вера. Надежда. Любовь", хедлайнером и рассказчиком выступил певец SHAMAN.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

Ярким событием программы стал концерт "О Родине, о мужестве, о славе".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15

Олег Газманов провел встречу с аудиторией.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 15

Барабанщики выступили с концертным номером DRUM COVER на маршевых барабанах на стойках.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15

Посетителям выставки продемонстрировали мобильные фельдшерско-акушерские пункты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15

В День защитника Отечества на ВДНХ показали уникальное световое шоу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 15
 
Выставка-форум "Россия"ЭкономикаРоссияАндрей БелоусовМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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