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В Москве в 2023 году собрали 1,6 миллиона тонн вторсырья - РИА Новости, 27.02.2024
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10:23 27.02.2024
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В Москве в 2023 году собрали 1,6 миллиона тонн вторсырья
В Москве в 2023 году собрали 1,6 миллиона тонн вторсырья - РИА Новости, 27.02.2024
В Москве в 2023 году собрали 1,6 миллиона тонн вторсырья
Рекордный объем вторсырья - более 1,6 миллиона тонн - собрали в столице в прошлом году в рамках программы раздельного сбора мусора, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T10:23
2024-02-27T10:23
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Рекордный объем вторсырья - более 1,6 миллиона тонн - собрали в столице в прошлом году в рамках программы раздельного сбора мусора, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе продолжается реализация программы раздельного сбора мусора, она действует с 2020 года и уже доказала свою эффективность и востребованность у москвичей. Количество собранного вторсырья постоянно растет, только в 2023 году при сортировке было выделено и направлено на переработку более 1,6 миллиона тонн, что превышает предыдущий аналогичный показатель. До старта программы в Москве выделяли ежегодно всего 450 тысяч тонн вторсырья", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что положительная динамика реализации программы стала возможна благодаря грамотной организации соответствующей инфраструктуры. "При подготовке программы провели анализ и пришли к выводу, что главное - сделать процесс раздельного сбора мусора максимально удобным, поэтому выбрали простую двухконтейнерную систему. Во дворах и возле объектов социальной сферы установлены брендированные контейнеры, сбор и вывоз отходов осуществляют около 1 тысячи мусоровозов с соответствующей цветовой индикацией", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что участие в программе раздельного сбора мусора в столице остается добровольным. Благодаря активной разъяснительной работе с каждым годом все больше москвичей присоединяются к этой инициативе.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве в 2023 году собрали 1,6 миллиона тонн вторсырья

Бирюков: рекордные 1,6 миллиона тонн вторсырья собрали в Москве в 2023 году

© Максим БлиновВывоз мусора в Москве
Вывоз мусора в Москве
© Максим Блинов
Вывоз мусора в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Рекордный объем вторсырья - более 1,6 миллиона тонн - собрали в столице в прошлом году в рамках программы раздельного сбора мусора, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе продолжается реализация программы раздельного сбора мусора, она действует с 2020 года и уже доказала свою эффективность и востребованность у москвичей. Количество собранного вторсырья постоянно растет, только в 2023 году при сортировке было выделено и направлено на переработку более 1,6 миллиона тонн, что превышает предыдущий аналогичный показатель. До старта программы в Москве выделяли ежегодно всего 450 тысяч тонн вторсырья", - сказал Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что положительная динамика реализации программы стала возможна благодаря грамотной организации соответствующей инфраструктуры.
"При подготовке программы провели анализ и пришли к выводу, что главное - сделать процесс раздельного сбора мусора максимально удобным, поэтому выбрали простую двухконтейнерную систему. Во дворах и возле объектов социальной сферы установлены брендированные контейнеры, сбор и вывоз отходов осуществляют около 1 тысячи мусоровозов с соответствующей цветовой индикацией", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что участие в программе раздельного сбора мусора в столице остается добровольным. Благодаря активной разъяснительной работе с каждым годом все больше москвичей присоединяются к этой инициативе.
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