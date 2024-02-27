https://ria.ru/20240227/vtorsyre-1929707676.html

В Москве в 2023 году собрали 1,6 миллиона тонн вторсырья

В Москве в 2023 году собрали 1,6 миллиона тонн вторсырья - РИА Новости, 27.02.2024

В Москве в 2023 году собрали 1,6 миллиона тонн вторсырья

Рекордный объем вторсырья - более 1,6 миллиона тонн - собрали в столице в прошлом году в рамках программы раздельного сбора мусора, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T10:23

2024-02-27T10:23

2024-02-27T10:23

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общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Рекордный объем вторсырья - более 1,6 миллиона тонн - собрали в столице в прошлом году в рамках программы раздельного сбора мусора, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе продолжается реализация программы раздельного сбора мусора, она действует с 2020 года и уже доказала свою эффективность и востребованность у москвичей. Количество собранного вторсырья постоянно растет, только в 2023 году при сортировке было выделено и направлено на переработку более 1,6 миллиона тонн, что превышает предыдущий аналогичный показатель. До старта программы в Москве выделяли ежегодно всего 450 тысяч тонн вторсырья", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что положительная динамика реализации программы стала возможна благодаря грамотной организации соответствующей инфраструктуры. "При подготовке программы провели анализ и пришли к выводу, что главное - сделать процесс раздельного сбора мусора максимально удобным, поэтому выбрали простую двухконтейнерную систему. Во дворах и возле объектов социальной сферы установлены брендированные контейнеры, сбор и вывоз отходов осуществляют около 1 тысячи мусоровозов с соответствующей цветовой индикацией", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что участие в программе раздельного сбора мусора в столице остается добровольным. Благодаря активной разъяснительной работе с каждым годом все больше москвичей присоединяются к этой инициативе.

https://ria.ru/20240202/vtorsyre-1924947671.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков