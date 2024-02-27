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Глава МИД Италии не поддержал отправку войск на Украину - РИА Новости, 27.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:27 27.02.2024 (обновлено: 17:30 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/voyska-1929816654.html
Глава МИД Италии не поддержал отправку войск на Украину
Глава МИД Италии не поддержал отправку войск на Украину - РИА Новости, 27.02.2024
Глава МИД Италии не поддержал отправку войск на Украину
Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что не поддерживает отправку войск на Украину, так как это позволило бы думать о состоянии войны с Россией. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T16:27
2024-02-27T17:30
специальная военная операция на украине
в мире
италия
украина
россия
антонио таяни
эммануэль макрон
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РИМ, 27 фев - РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что не поддерживает отправку войск на Украину, так как это позволило бы думать о состоянии войны с Россией. Слова Таяни привело агентство askanews.Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки войск на Украину. По его словам, согласия по этому вопросу нет, но "в развитии ситуации ничего не может быть исключено"."Это идея Макрона, мне кажется, когда мы говорим о вводе войск, мы должны быть очень осторожными, потому что мы не должны заставить людей думать, что мы находимся в состоянии войны с Россией. Мы не воюем с Россией. Это мое личное мнение, я не выступаю за отправку итальянских войск воевать на Украину", - заявил он на министерской встрече в Загребе. Слова Таяни привело агентство askanews.Поддержка Украины не подразумевает присутствия на ее территории войск стран НАТО, сообщило руководство итальянского Совета министров."Конференция, организованная вчера в Париже президентом Макроном, предоставила возможность … подтвердить полную приверженность Италии поддержке Украины в борьбе за защиту ее суверенитета и территориальной целостности", - сообщил правительственный Дворец Киджи.Руководство итальянского Совета министров также отметило, что после начала российской спецоперации два года назад "все союзники по НАТО продемонстрировали полную сплоченность в поддержке, которую они предложили Киеву и которая не включает присутствие войск европейских государств или НАТО на территории Украины".Накануне президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html
https://ria.ru/20240227/makron-1929779072.html
https://ria.ru/20240227/ukraina-1929764924.html
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в мире, италия, украина, россия, антонио таяни, эммануэль макрон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Италия, Украина, Россия, Антонио Таяни, Эммануэль Макрон
Глава МИД Италии не поддержал отправку войск на Украину

Глава МИД Италии Таяни заявил, что не поддерживает отправку военных на Украину

© Photo by U.S. Army Staff Sgt. Pablo N. Piedra/releasedИтальянские военнослужащие
Итальянские военнослужащие
© Photo by U.S. Army Staff Sgt. Pablo N. Piedra/released
Итальянские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 27 фев - РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что не поддерживает отправку войск на Украину, так как это позволило бы думать о состоянии войны с Россией. Слова Таяни привело агентство askanews.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки войск на Украину. По его словам, согласия по этому вопросу нет, но "в развитии ситуации ничего не может быть исключено".
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Макрон все-таки решил повоевать с Россией
Вчера, 13:41
"Это идея Макрона, мне кажется, когда мы говорим о вводе войск, мы должны быть очень осторожными, потому что мы не должны заставить людей думать, что мы находимся в состоянии войны с Россией. Мы не воюем с Россией. Это мое личное мнение, я не выступаю за отправку итальянских войск воевать на Украину", - заявил он на министерской встрече в Загребе. Слова Таяни привело агентство askanews.
Поддержка Украины не подразумевает присутствия на ее территории войск стран НАТО, сообщило руководство итальянского Совета министров.
"Конференция, организованная вчера в Париже президентом Макроном, предоставила возможность … подтвердить полную приверженность Италии поддержке Украины в борьбе за защиту ее суверенитета и территориальной целостности", - сообщил правительственный Дворец Киджи.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время конференции в поддержку Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Два дня. Во Франции обратились к России после заявления Макрона
Вчера, 14:24
Руководство итальянского Совета министров также отметило, что после начала российской спецоперации два года назад "все союзники по НАТО продемонстрировали полную сплоченность в поддержке, которую они предложили Киеву и которая не включает присутствие войск европейских государств или НАТО на территории Украины".
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
"Сигнал всем". Что стоит за словами Макрона о войсках НАТО на Украине
Вчера, 14:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИталияУкраинаРоссияАнтонио ТаяниЭммануэль Макрон
 
 
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