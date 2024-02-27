https://ria.ru/20240227/voyska-1929816654.html

Глава МИД Италии не поддержал отправку войск на Украину

Глава МИД Италии не поддержал отправку войск на Украину - РИА Новости, 27.02.2024

Глава МИД Италии не поддержал отправку войск на Украину

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что не поддерживает отправку войск на Украину, так как это позволило бы думать о состоянии войны с Россией. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T16:27

2024-02-27T16:27

2024-02-27T17:30

специальная военная операция на украине

в мире

италия

украина

россия

антонио таяни

эммануэль макрон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596693656_0:294:3117:2047_1920x0_80_0_0_e1328c422611e16154973cdfcb464d60.jpg

РИМ, 27 фев - РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что не поддерживает отправку войск на Украину, так как это позволило бы думать о состоянии войны с Россией. Слова Таяни привело агентство askanews.Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки войск на Украину. По его словам, согласия по этому вопросу нет, но "в развитии ситуации ничего не может быть исключено"."Это идея Макрона, мне кажется, когда мы говорим о вводе войск, мы должны быть очень осторожными, потому что мы не должны заставить людей думать, что мы находимся в состоянии войны с Россией. Мы не воюем с Россией. Это мое личное мнение, я не выступаю за отправку итальянских войск воевать на Украину", - заявил он на министерской встрече в Загребе. Слова Таяни привело агентство askanews.Поддержка Украины не подразумевает присутствия на ее территории войск стран НАТО, сообщило руководство итальянского Совета министров."Конференция, организованная вчера в Париже президентом Макроном, предоставила возможность … подтвердить полную приверженность Италии поддержке Украины в борьбе за защиту ее суверенитета и территориальной целостности", - сообщил правительственный Дворец Киджи.Руководство итальянского Совета министров также отметило, что после начала российской спецоперации два года назад "все союзники по НАТО продемонстрировали полную сплоченность в поддержке, которую они предложили Киеву и которая не включает присутствие войск европейских государств или НАТО на территории Украины".Накануне президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html

https://ria.ru/20240227/makron-1929779072.html

https://ria.ru/20240227/ukraina-1929764924.html

италия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, италия, украина, россия, антонио таяни, эммануэль макрон