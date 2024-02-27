https://ria.ru/20240227/voyska-1929805064.html

"Натовский сапог". В ГД высказались о словах Макрона про войска на Украине

"Натовский сапог". В ГД высказались о словах Макрона про войска на Украине - РИА Новости, 27.02.2024

"Натовский сапог". В ГД высказались о словах Макрона про войска на Украине

Если же "натовский сапог" ступит на землю Донбасса, это будет означать переход к прямой военной фазе борьбы НАТО с Россией, а это третья мировая, заявил глава... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T15:43

2024-02-27T15:43

2024-02-27T15:43

специальная военная операция на украине

украина

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эммануэль макрон

леонид слуцкий (политик)

нато

в мире

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Если же "натовский сапог" ступит на землю Донбасса, это будет означать переход к прямой военной фазе борьбы НАТО с Россией, а это третья мировая, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявление президента Франции о возможности отправки сухопутных войск западных стран на Украину. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину. По его словам, согласия по этому вопросу нет, но "в развитии ситуации ничего не может быть исключено". "Заявление Макрона о возможности отправки сухопутных войск западных стран на Украину пока не находит подтверждение в комментариях остальных западных лидеров... Если же натовский сапог ступит на землю Донбасса, это будет означать переход к прямой военной фазе борьбы НАТО с Россией, а это третья мировая. Надеюсь, что даже оголтелые натовские русофобы отдают себе отчет в возможных последствиях таких решений", - сказал Слуцкий журналистам. Депутат отметил, что Североатлантический альянс уже фактически вовлечен в украинский конфликт через поставки летального оружия, которым "убивают сегодня мирных жителей в российских городах". "Но если подобная инициатива вдруг будет продавлена (а мы понимаем, что ее авторы могут находиться гораздо западнее Парижа), то Украина превратится в зону российского противостояния с солдатами армий натовских государств", - добавил парламентарий. Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ. Слова Макрона осудили все политические силы во Франции, включая глав партий республиканцев и социалистов Эрика Сьотти и Оливье Вора, лидера фракции крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и основателя левой партии "Непокорившаяся Франция" Жана-Люка Меланшона. Ранее также французский сенатор Алан Упер, Дюпон-Эньян и французская партия "Патриоты" подали в Государственный совет Франции, являющийся высшей судебной инстанцией по административным делам, прошение о рассмотрении законности подписания соглашения о безопасности между Парижем и Киевом. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.

https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html

https://ria.ru/20240227/ukraina-1929764924.html

https://ria.ru/20240227/makron-1929792960.html

https://ria.ru/20240227/voyska-1929765574.html

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украина, россия, франция, эммануэль макрон, леонид слуцкий (политик), нато, в мире