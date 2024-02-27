Рейтинг@Mail.ru
Шольц заявил, что страны НАТО не будут отправлять войска на Украину - РИА Новости, 27.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:30 27.02.2024 (обновлено: 14:46 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/voyska-1929782716.html
Шольц заявил, что страны НАТО не будут отправлять войска на Украину
Шольц заявил, что страны НАТО не будут отправлять войска на Украину - РИА Новости, 27.02.2024
Шольц заявил, что страны НАТО не будут отправлять войска на Украину
Ни НАТО, ни страны ЕС не будут отправлять свои сухопутные войска на Украину, заявил во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам встречи в Париже, посвященной... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T14:30
2024-02-27T14:46
специальная военная операция на украине
в мире
европа
нато
украина
евросоюз
олаф шольц
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1832994367_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6bc757837e4fc612be7d27c3e2e2ab62.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Ни НАТО, ни страны ЕС не будут отправлять свои сухопутные войска на Украину, заявил во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам встречи в Париже, посвященной поддержке Украины с участием лидеров разных странах.Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину. По его словам, согласия по этому вопросу нет, но "в развитии ситуации ничего не может быть исключено"."В ходе хороших дискуссий мы еще раз обсудили, что то, о чем мы договорились между собой с самого начала, будет применимо и в будущем: а именно, что на украинской земле не будет сухопутных войск, солдат, отправленных туда европейскими государствами или странами НАТО", - сказал журналистам Шольц. Трансляцию вел телеканал Welt 24.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.
https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html
https://ria.ru/20240227/voyska-1929765574.html
европа
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1832994367_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_105026d7a6bf7dfc9bf10ca1e9b174b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, нато, украина, евросоюз, олаф шольц, эммануэль макрон, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, НАТО, Украина, Евросоюз, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, Россия
Шольц заявил, что страны НАТО не будут отправлять войска на Украину

Шольц: НАТО и страны Европы не будут отправлять сухопутные войска на Украину

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Keith AndersonВоеннослужащие во время совместных учений НАТО
Военнослужащие во время совместных учений НАТО - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Keith Anderson
Военнослужащие во время совместных учений НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Ни НАТО, ни страны ЕС не будут отправлять свои сухопутные войска на Украину, заявил во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам встречи в Париже, посвященной поддержке Украины с участием лидеров разных странах.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину. По его словам, согласия по этому вопросу нет, но "в развитии ситуации ничего не может быть исключено".
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Макрон все-таки решил повоевать с Россией
Вчера, 13:41
"В ходе хороших дискуссий мы еще раз обсудили, что то, о чем мы договорились между собой с самого начала, будет применимо и в будущем: а именно, что на украинской земле не будет сухопутных войск, солдат, отправленных туда европейскими государствами или странами НАТО", - сказал журналистам Шольц. Трансляцию вел телеканал Welt 24.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.
Французские военные - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
В Совфеде рассказали о последствиях появления войск НАТО на Украине
Вчера, 13:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаНАТОУкраинаЕвросоюзОлаф ШольцЭммануэль МакронРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала