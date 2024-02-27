https://ria.ru/20240227/voyska-1929782716.html

Шольц заявил, что страны НАТО не будут отправлять войска на Украину

Шольц заявил, что страны НАТО не будут отправлять войска на Украину - РИА Новости, 27.02.2024

Шольц заявил, что страны НАТО не будут отправлять войска на Украину

Ни НАТО, ни страны ЕС не будут отправлять свои сухопутные войска на Украину, заявил во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам встречи в Париже, посвященной... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T14:30

2024-02-27T14:30

2024-02-27T14:46

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Ни НАТО, ни страны ЕС не будут отправлять свои сухопутные войска на Украину, заявил во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам встречи в Париже, посвященной поддержке Украины с участием лидеров разных странах.Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину. По его словам, согласия по этому вопросу нет, но "в развитии ситуации ничего не может быть исключено"."В ходе хороших дискуссий мы еще раз обсудили, что то, о чем мы договорились между собой с самого начала, будет применимо и в будущем: а именно, что на украинской земле не будет сухопутных войск, солдат, отправленных туда европейскими государствами или странами НАТО", - сказал журналистам Шольц. Трансляцию вел телеканал Welt 24.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.

https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html

https://ria.ru/20240227/voyska-1929765574.html

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в мире, европа, нато, украина, евросоюз, олаф шольц, эммануэль макрон, россия