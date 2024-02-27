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Венгрия выступила против отправки военных на Украину - РИА Новости, 27.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:06 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/voyska-1929772158.html
Венгрия выступила против отправки военных на Украину
Венгрия выступила против отправки военных на Украину - РИА Новости, 27.02.2024
Венгрия выступила против отправки военных на Украину
Венгрия решительно против отправки военных и оружия на Украину и считает, что конфликт надо не углублять, а заканчивать, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T14:06
2024-02-27T14:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
петер сийярто
эммануэль макрон
венгрия
россия
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БУДАПЕШТ, 27 фев - РИА Новости. Венгрия решительно против отправки военных и оружия на Украину и считает, что конфликт надо не углублять, а заканчивать, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Мы слышим и видим новости о вчерашней встрече в Париже. Позиция Венгрии ясна и тверда: мы не готовы отправлять на Украину ни оружие, ни солдат. Войну надо не углублять и расширять, а заканчивать", - написал Сийярто в соцсети Facebook*. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ. Как сообщил ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на слова президента Франции о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html
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в мире, украина, петер сийярто, эммануэль макрон, венгрия, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Петер Сийярто, Эммануэль Макрон, Венгрия, Россия
Венгрия выступила против отправки военных на Украину

Глава МИД Сийярто: Венгрия решительно выступает против отправки войск на Украину

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 27 фев - РИА Новости. Венгрия решительно против отправки военных и оружия на Украину и считает, что конфликт надо не углублять, а заканчивать, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Мы слышим и видим новости о вчерашней встрече в Париже. Позиция Венгрии ясна и тверда: мы не готовы отправлять на Украину ни оружие, ни солдат. Войну надо не углублять и расширять, а заканчивать", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Макрон все-таки решил повоевать с Россией
Вчера, 13:41
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.
Как сообщил ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на слова президента Франции о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна.
Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Ле Пен прокомментировала слова Макрона об отправке войск на Украину
Вчера, 11:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПетер СийяртоЭммануэль МакронВенгрияРоссия
 
 
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