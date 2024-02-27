https://ria.ru/20240227/voyska-1929765574.html

В Совфеде рассказали о последствиях появления войск НАТО на Украине

В Совфеде рассказали о последствиях появления войск НАТО на Украине - РИА Новости, 27.02.2024

В Совфеде рассказали о последствиях появления войск НАТО на Украине

Появление интервентов НАТО на Украине может трактоваться как включение альянса в прямые боевые действия, а то и как объявление войны России, заявил вице-спикер... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T13:45

2024-02-27T13:45

2024-02-27T13:48

специальная военная операция на украине

украина

эммануэль макрон

франция

нато

константин косачев

россия

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Появление интервентов НАТО на Украине может трактоваться как включение альянса в прямые боевые действия, а то и как объявление войны России, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в Telegram-канале. По итогам парижской конференции по поддержке Украины президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину. По его словам, согласия по этому вопросу нет, но "в развитии ситуации ничего не может быть исключено". Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь также не исключил отправку военных на Украину, добавив, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ. "Россия не "проглатывала" постепенное нарастание угроз ее безопасности, а предпринимала все возможное, чтобы донести до западных стран свою позицию и предложить реальные договоренности об архитектуре безопасности в Евро-Атлантике. Не услышали, предпочли "варить лягушку". То же будет с появлением натовских интервентов на Украине. Это - черта, за которой уже не просто участие НАТО в войне (это давно происходит), но может трактоваться как включение альянса в прямые боевые действия, а то и как объявление войны", - написал Косачев. Сенатор отметил, что по логике Макрона те, кто отрицают возможность отправки контингента НАТО, раньше отрицали возможность поставки ВСУ танков, самолетов, ракет большой дальности. "Однако эта логика не просто порочна, а опасна, причем чревата катастрофическим сценарием. Чего, как мы все чаще видим, абсолютно не понимают некоторые западные лидеры. Тактика "варить лягушку на медленном огне" вовсе не "приучает" Россию к мысли о том, что она может принять что угодно, лишь бы это делалось постепенно. Умные западные эксперты прекрасно понимали в свое время, что есть предел терпения – или "красная линия", если угодно. Именно так произошло с расширением НАТО и началом СВО, которая стала просто неизбежной на каком-то этапе. Когда в НАТО посчитали, что раз страны Балтии в НАТО, то и Украину в качестве "Антироссии" в Москве примут спокойно", - резюмировал парламентарий. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.

https://ria.ru/20240227/makron-1929750590.html

https://ria.ru/20240227/makron-1929724113.html

https://ria.ru/20240227/voyna-1929676956.html

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украина, эммануэль макрон, франция, нато, константин косачев, россия