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Кремль обратил внимание на обсуждение в Европе отправки военных на Украину - РИА Новости, 27.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:26 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/voyska-1929758759.html
Кремль обратил внимание на обсуждение в Европе отправки военных на Украину
Кремль обратил внимание на обсуждение в Европе отправки военных на Украину - РИА Новости, 27.02.2024
Кремль обратил внимание на обсуждение в Европе отправки военных на Украину
Кремль обратил внимание на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T13:26
2024-02-27T13:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
франция
дмитрий песков
евросоюз
эммануэль макрон
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Кремль обратил внимание на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В целом здесь наверное сам факт обсуждения возможности направления неких контингентов на Украину из стран НАТО - это, конечно, очень важный новый элемент. Все остальные элементы в выступлениях президента Франции так или иначе уже озвучивались, мы все их уже принимали к сведению. Нам хорошо известна позиция господина Макрона относительно необходимости нанесения России стратегического поражения и так далее, и тому подобное. Мы обратили внимание на то, что вот тема направления военных на Украину действительно обсуждалась. Мы также отфиксировали, что очень богатая палитра мнений на этот счет. Действительно, консенсуса нет", - сказала Песков журналистам.Он отметил, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт"."Это, конечно, абсолютно не в интересах этих стран. Они должны отдавать себе в этом отчет", - добавил Песков.Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.
https://ria.ru/20240227/makron-1929750590.html
https://ria.ru/20240227/makron-1929724113.html
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в мире, украина, россия, франция, дмитрий песков, евросоюз, эммануэль макрон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Франция, Дмитрий Песков, Евросоюз, Эммануэль Макрон
Кремль обратил внимание на обсуждение в Европе отправки военных на Украину

Песков: Кремль учел слова Макрона об обсуждении отправки войск на Украину

© AP Photo / Pavel GolovkinФранцузские военные
Французские военные - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© AP Photo / Pavel Golovkin
Французские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Кремль обратил внимание на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В целом здесь наверное сам факт обсуждения возможности направления неких контингентов на Украину из стран НАТО - это, конечно, очень важный новый элемент. Все остальные элементы в выступлениях президента Франции так или иначе уже озвучивались, мы все их уже принимали к сведению. Нам хорошо известна позиция господина Макрона относительно необходимости нанесения России стратегического поражения и так далее, и тому подобное. Мы обратили внимание на то, что вот тема направления военных на Украину действительно обсуждалась. Мы также отфиксировали, что очень богатая палитра мнений на этот счет. Действительно, консенсуса нет", - сказала Песков журналистам.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
На Украине неожиданно отреагировали на слова Макрона об отправке войск
Вчера, 12:57
Он отметил, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт".
"Это, конечно, абсолютно не в интересах этих стран. Они должны отдавать себе в этом отчет", - добавил Песков.
Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Ле Пен прокомментировала слова Макрона об отправке войск на Украину
Вчера, 11:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияФранцияДмитрий ПесковЕвросоюзЭммануэль Макрон
 
 
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