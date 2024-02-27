В Крыму предостерегли Макрона от отправки войск на Украину
Гемпель: отправка Францией войск на Украину будет иметь плачевные последствия
© AP Photo / Olivier MatthysПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Olivier Matthys
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил РИА Новости, что отправка Францией своих войск на Украину будет иметь плачевные последствия и станет огромной исторической ошибкой французского президента Эммануэля Макрона.
Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки сухопутных войск на Украину, консенсус не достигнут, но "в развитии ситуации ничего не может быть исключено".
"Громкие заявления Макрона схожи с риторикой военного преступника, которому нужен конфликт и жертвы. К сожалению, история его ничему не научила. Это будет его огромной исторической ошибкой, если Макрон решит отправить свои войска на Украину. Для них это стопроцентное поражение, а для Франции - социально-политическое и экономическое потрясение и развал", - сказал Гемпель агентству.
Он подчеркнул, что у России есть чем ответить и приструнить любого агрессора, который посягнет на ее безопасность и суверенитет.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.