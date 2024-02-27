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Во Франции заговорили о войне после заявления Макрона о России
Во Франции заговорили о войне после заявления Макрона о России - РИА Новости, 27.02.2024
Во Франции заговорили о войне после заявления Макрона о России
Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о якобы грядущем нападении России на Европу призваны втянуть французов в мировую войну, написал лидер французской РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T02:45
2024-02-27T02:45
2024-02-27T11:28
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о якобы грядущем нападении России на Европу призваны втянуть французов в мировую войну, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.На открытии международной конференции, посвященной поддержке Украине, Макрон заявил, что Россия "может напасть" на европейские страны."Так что? Мы ведем войну? Третью мировую?! Очевидно, это и есть цель (Макрона. — Прим. ред.)", — написал Филиппо.Политик выразил уверенность, что Франции следует отказаться от дальнейшей поддержки Украины и покинуть НАТО. На пресс-конференции по итогам конференции в Париже Макрон также допустил отправку войск стран Запада на Украину, отметив, что консенсус пока не достигнут.Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что группа стран НАТО решила устроить заговор с целью легализовать присутствие своих военных на Украине.
https://ria.ru/20240217/makron-1927900752.html
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В мире, Украина, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Флориан Филиппо, Владимир Зеленский, НАТО
Во Франции заговорили о войне после заявления Макрона о России
Политик Филиппо: заявления Макрона о России призваны втянуть Францию в войну