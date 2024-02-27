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Во Франции заговорили о войне после заявления Макрона о России - РИА Новости, 27.02.2024
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02:45 27.02.2024 (обновлено: 11:28 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/voyna-1929676956.html
Во Франции заговорили о войне после заявления Макрона о России
Во Франции заговорили о войне после заявления Макрона о России - РИА Новости, 27.02.2024
Во Франции заговорили о войне после заявления Макрона о России
Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о якобы грядущем нападении России на Европу призваны втянуть французов в мировую войну, написал лидер французской РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T02:45
2024-02-27T11:28
в мире
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о якобы грядущем нападении России на Европу призваны втянуть французов в мировую войну, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.На открытии международной конференции, посвященной поддержке Украине, Макрон заявил, что Россия "может напасть" на европейские страны."Так что? Мы ведем войну? Третью мировую?! Очевидно, это и есть цель (Макрона. — Прим. ред.)", — написал Филиппо.Политик выразил уверенность, что Франции следует отказаться от дальнейшей поддержки Украины и покинуть НАТО. На пресс-конференции по итогам конференции в Париже Макрон также допустил отправку войск стран Запада на Украину, отметив, что консенсус пока не достигнут.Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что группа стран НАТО решила устроить заговор с целью легализовать присутствие своих военных на Украине.
https://ria.ru/20240217/makron-1927900752.html
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в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, флориан филиппо, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Флориан Филиппо, Владимир Зеленский, НАТО
Во Франции заговорили о войне после заявления Макрона о России

Политик Филиппо: заявления Макрона о России призваны втянуть Францию в войну

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о якобы грядущем нападении России на Европу призваны втянуть французов в мировую войну, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.
На открытии международной конференции, посвященной поддержке Украине, Макрон заявил, что Россия "может напасть" на европейские страны.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
Макрон выдал плеяду обвинений в адрес России по недоказанным утверждениям
17 февраля, 01:15
"Так что? Мы ведем войну? Третью мировую?! Очевидно, это и есть цель (Макрона. — Прим. ред.)", — написал Филиппо.
Политик выразил уверенность, что Франции следует отказаться от дальнейшей поддержки Украины и покинуть НАТО.
На пресс-конференции по итогам конференции в Париже Макрон также допустил отправку войск стран Запада на Украину, отметив, что консенсус пока не достигнут.
Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что группа стран НАТО решила устроить заговор с целью легализовать присутствие своих военных на Украине.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
"Это чудовищно": во Франции раскрыли, что Макрон сделал для Зеленского
17 февраля, 17:36
 
В миреУкраинаФранцияРоссияЭммануэль МакронФлориан ФилиппоВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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