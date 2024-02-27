https://ria.ru/20240227/vooruzheniya-1929763955.html
ВВО получит более 200 единиц техники до конца года
ВВО получит более 200 единиц техники до конца года - РИА Новости, 27.02.2024
ВВО получит более 200 единиц техники до конца года
Восточный военный округ получит в 2024 году более 200 единиц образцов техники, в том числе РСЗО "Торнадо-С", зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2" и боевые... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T13:42
2024-02-27T13:42
2024-02-27T13:42
безопасность
россия
сергей шойгу
восточный военный округ (вво)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Восточный военный округ получит в 2024 году более 200 единиц образцов техники, в том числе РСЗО "Торнадо-С", зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2" и боевые бронированные машины "Тайфун", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии оборонного ведомства. "В рамках гособоронзаказа в 2024 году предусматривается поставка более двухсот единиц современных и модернизированных образцов техники, в том числе РСЗО "Торнадо-С", зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2" и боевые бронированные машины "Тайфун", - сказал министр.
https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу, восточный военный округ (вво), вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Восточный военный округ (ВВО), Вооруженные силы РФ
ВВО получит более 200 единиц техники до конца года
ВВО получит в 2024 г более 200 единиц оружия, в том числе "Торнадо-С" и "Тор-М2"
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Восточный военный округ получит в 2024 году более 200 единиц образцов техники, в том числе РСЗО "Торнадо-С", зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2" и боевые бронированные машины "Тайфун", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии оборонного ведомства.
"В рамках гособоронзаказа в 2024 году предусматривается поставка более двухсот единиц современных и модернизированных образцов техники, в том числе РСЗО "Торнадо-С", зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2" и боевые бронированные машины "Тайфун", - сказал министр.
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