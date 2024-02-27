https://ria.ru/20240227/vooruzheniya-1929763955.html

ВВО получит более 200 единиц техники до конца года

ВВО получит более 200 единиц техники до конца года - РИА Новости, 27.02.2024

ВВО получит более 200 единиц техники до конца года

Восточный военный округ получит в 2024 году более 200 единиц образцов техники, в том числе РСЗО "Торнадо-С", зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2" и боевые... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T13:42

2024-02-27T13:42

2024-02-27T13:42

безопасность

россия

сергей шойгу

восточный военный округ (вво)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Восточный военный округ получит в 2024 году более 200 единиц образцов техники, в том числе РСЗО "Торнадо-С", зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2" и боевые бронированные машины "Тайфун", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии оборонного ведомства. "В рамках гособоронзаказа в 2024 году предусматривается поставка более двухсот единиц современных и модернизированных образцов техники, в том числе РСЗО "Торнадо-С", зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2" и боевые бронированные машины "Тайфун", - сказал министр.

https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, сергей шойгу, восточный военный округ (вво), вооруженные силы рф