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ВВО получит более 200 единиц техники до конца года - РИА Новости, 27.02.2024
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13:42 27.02.2024
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ВВО получит более 200 единиц техники до конца года
ВВО получит более 200 единиц техники до конца года - РИА Новости, 27.02.2024
ВВО получит более 200 единиц техники до конца года
Восточный военный округ получит в 2024 году более 200 единиц образцов техники, в том числе РСЗО "Торнадо-С", зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2" и боевые... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T13:42
2024-02-27T13:42
безопасность
россия
сергей шойгу
восточный военный округ (вво)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Восточный военный округ получит в 2024 году более 200 единиц образцов техники, в том числе РСЗО "Торнадо-С", зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2" и боевые бронированные машины "Тайфун", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии оборонного ведомства. "В рамках гособоронзаказа в 2024 году предусматривается поставка более двухсот единиц современных и модернизированных образцов техники, в том числе РСЗО "Торнадо-С", зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2" и боевые бронированные машины "Тайфун", - сказал министр.
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безопасность, россия, сергей шойгу, восточный военный округ (вво), вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Восточный военный округ (ВВО), Вооруженные силы РФ
ВВО получит более 200 единиц техники до конца года

ВВО получит в 2024 г более 200 единиц оружия, в том числе "Торнадо-С" и "Тор-М2"

© Фото : НПО "Сплав"РСЗО "Торнадо-С"
РСЗО Торнадо-С - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© Фото : НПО "Сплав"
РСЗО "Торнадо-С". Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Восточный военный округ получит в 2024 году более 200 единиц образцов техники, в том числе РСЗО "Торнадо-С", зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2" и боевые бронированные машины "Тайфун", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии оборонного ведомства.
"В рамках гособоронзаказа в 2024 году предусматривается поставка более двухсот единиц современных и модернизированных образцов техники, в том числе РСЗО "Торнадо-С", зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2" и боевые бронированные машины "Тайфун", - сказал министр.
Алексей Быстрик, гвардии полковник. В зоне СВО с 24 февраля 2022 года. Награжден орденом Мужества, орденами За заслуги перед Отечеством I и II степени, медалями За боевые отличия, За воинскую доблесть I и II степени - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
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БезопасностьРоссияСергей ШойгуВосточный военный округ (ВВО)Вооруженные силы РФ
 
 
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