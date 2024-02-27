https://ria.ru/20240227/vooruzheniya-1929761681.html
США наращивают ядерный потенциал в странах Европы, заявил Шойгу
США наращивают ядерный потенциал в странах Европы, заявил Шойгу - РИА Новости, 27.02.2024
США наращивают ядерный потенциал в странах Европы, заявил Шойгу
Вашингтон наращивает ядерный потенциал в странах Европы и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов, сообщил министр обороны РФ... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T13:35
2024-02-27T13:35
2024-02-27T13:49
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Вашингтон наращивает ядерный потенциал в странах Европы и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства. "На сегодняшний день угрозы радиационного, химического и биологического характера провоцируются действиями Вашингтона, который наращивает ядерный потенциал на территории европейских стран и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов", - рассказал министр. Он добавил, что США также сформировали сеть биолабораторий для изучения свойств патогенов конкретного региона, способных передаваться человеку и вызывать пандемии. Из 330 таких объектов порядка 40 находится на Украине. "В связи с этим в современных условиях роль войск РХБ защиты с каждым годом возрастает. В ходе спецоперации войска РХБ защиты решают особые задачи. В частности, ведут мониторинг радиационной обстановки на Запорожской атомной электростанции", - отметил министр. Шойгу также сообщил, что в июле 2023 года ликвидировали угрозу биологического заражения из-за разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции. Было обеззаражено более полутора тысяч объектов на площади 340 тысяч квадратных метров, что позволило минимизировать материальный и финансовый ущерб.
https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, россия, сергей шойгу, нато, вооруженные силы сша, вооруженные силы рф
В мире, Европа, Россия, Сергей Шойгу, НАТО, Вооруженные силы США, Вооруженные силы РФ
США наращивают ядерный потенциал в странах Европы, заявил Шойгу
Шойгу отметил роль войск РХБЗ из-за наращивания США ядерного потенциала в Европе
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Вашингтон наращивает ядерный потенциал в странах Европы и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.
"На сегодняшний день угрозы радиационного, химического и биологического характера провоцируются действиями Вашингтона, который наращивает ядерный потенциал на территории европейских стран и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов", - рассказал министр.
Россия виновата в том, что Запад не может напугать нами остальной мир
Он добавил, что США
также сформировали сеть биолабораторий для изучения свойств патогенов конкретного региона, способных передаваться человеку и вызывать пандемии. Из 330 таких объектов порядка 40 находится на Украине
.
"В связи с этим в современных условиях роль войск РХБ защиты с каждым годом возрастает. В ходе спецоперации войска РХБ защиты решают особые задачи. В частности, ведут мониторинг радиационной обстановки на Запорожской атомной электростанции", - отметил министр.
Шойгу также сообщил, что в июле 2023 года ликвидировали угрозу биологического заражения из-за разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции. Было обеззаражено более полутора тысяч объектов на площади 340 тысяч квадратных метров, что позволило минимизировать материальный и финансовый ущерб.
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