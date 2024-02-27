https://ria.ru/20240227/vooruzheniya-1929761681.html

США наращивают ядерный потенциал в странах Европы, заявил Шойгу

США наращивают ядерный потенциал в странах Европы, заявил Шойгу - РИА Новости, 27.02.2024

США наращивают ядерный потенциал в странах Европы, заявил Шойгу

Вашингтон наращивает ядерный потенциал в странах Европы и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов, сообщил министр обороны РФ... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T13:35

2024-02-27T13:35

2024-02-27T13:49

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Вашингтон наращивает ядерный потенциал в странах Европы и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства. "На сегодняшний день угрозы радиационного, химического и биологического характера провоцируются действиями Вашингтона, который наращивает ядерный потенциал на территории европейских стран и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов", - рассказал министр. Он добавил, что США также сформировали сеть биолабораторий для изучения свойств патогенов конкретного региона, способных передаваться человеку и вызывать пандемии. Из 330 таких объектов порядка 40 находится на Украине. "В связи с этим в современных условиях роль войск РХБ защиты с каждым годом возрастает. В ходе спецоперации войска РХБ защиты решают особые задачи. В частности, ведут мониторинг радиационной обстановки на Запорожской атомной электростанции", - отметил министр. Шойгу также сообщил, что в июле 2023 года ликвидировали угрозу биологического заражения из-за разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции. Было обеззаражено более полутора тысяч объектов на площади 340 тысяч квадратных метров, что позволило минимизировать материальный и финансовый ущерб.

https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, европа, россия, сергей шойгу, нато, вооруженные силы сша, вооруженные силы рф