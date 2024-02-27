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Протестующие фермеры парализовали движение в центре Варшавы - РИА Новости, 27.02.2024
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14:37 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/varshava-1929786385.html
Протестующие фермеры парализовали движение в центре Варшавы
Протестующие фермеры парализовали движение в центре Варшавы - РИА Новости, 27.02.2024
Протестующие фермеры парализовали движение в центре Варшавы
Движение транспорта парализовано в центре Варшавы из-за многотысячной акции протеста фермеров, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T14:37
2024-02-27T14:37
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ВАРШАВА, 27 фев – РИА Новости. Движение транспорта парализовано в центре Варшавы из-за многотысячной акции протеста фермеров, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник в польской столице проходит организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву", который является кульминацией общепольского протеста фермеров. Во вторник в польскую столицу приехали фермеры из различных регионов страны. К ним присоединились шахтеры, охотники. Тысячи человек, собравшись у Дворца культуры и науки, двинулись колонной по центру Варшавы. Промежуточными точками их маршрута являются парламент и канцелярия премьер-министра. Колонна движется по проезжей части, из-за чего остановилось движение автомобилей и общественного транспорта по Иерожолимским аллеям, аллеям Иоанна Павла второго, улице Маршалковской и другим центральным транспортным артериям. Шествие проходит под звуки горнов, сирен и барабанов, участники манифестации взрывают петарды и жгут файеры. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
https://ria.ru/20240227/ukraina-1929590121.html
https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html
https://ria.ru/20240215/evropa-1927363008.html
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Акция протеста фермеров в Варшаве
Акция протеста фермеров в Варшаве
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в мире, варшава, польша, украина
В мире, Варшава, Польша, Украина
Протестующие фермеры парализовали движение в центре Варшавы

Многотысячная акция фермеров парализовала движение транспорта в центре Варшавы

Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 27 фев – РИА Новости. Движение транспорта парализовано в центре Варшавы из-за многотысячной акции протеста фермеров, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник в польской столице проходит организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву", который является кульминацией общепольского протеста фермеров.
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Во вторник в польскую столицу приехали фермеры из различных регионов страны. К ним присоединились шахтеры, охотники.
Тысячи человек, собравшись у Дворца культуры и науки, двинулись колонной по центру Варшавы. Промежуточными точками их маршрута являются парламент и канцелярия премьер-министра.
Колонна движется по проезжей части, из-за чего остановилось движение автомобилей и общественного транспорта по Иерожолимским аллеям, аллеям Иоанна Павла второго, улице Маршалковской и другим центральным транспортным артериям.
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Шествие проходит под звуки горнов, сирен и барабанов, участники манифестации взрывают петарды и жгут файеры.
Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
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