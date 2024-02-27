https://ria.ru/20240227/varshava-1929786385.html

Протестующие фермеры парализовали движение в центре Варшавы

Протестующие фермеры парализовали движение в центре Варшавы - РИА Новости, 27.02.2024

Протестующие фермеры парализовали движение в центре Варшавы

Движение транспорта парализовано в центре Варшавы из-за многотысячной акции протеста фермеров, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T14:37

2024-02-27T14:37

2024-02-27T14:37

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ВАРШАВА, 27 фев – РИА Новости. Движение транспорта парализовано в центре Варшавы из-за многотысячной акции протеста фермеров, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник в польской столице проходит организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву", который является кульминацией общепольского протеста фермеров. Во вторник в польскую столицу приехали фермеры из различных регионов страны. К ним присоединились шахтеры, охотники. Тысячи человек, собравшись у Дворца культуры и науки, двинулись колонной по центру Варшавы. Промежуточными точками их маршрута являются парламент и канцелярия премьер-министра. Колонна движется по проезжей части, из-за чего остановилось движение автомобилей и общественного транспорта по Иерожолимским аллеям, аллеям Иоанна Павла второго, улице Маршалковской и другим центральным транспортным артериям. Шествие проходит под звуки горнов, сирен и барабанов, участники манифестации взрывают петарды и жгут файеры. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.

https://ria.ru/20240227/ukraina-1929590121.html

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Акция протеста фермеров в Варшаве Акция протеста фермеров в Варшаве 2024-02-27T14:37 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, варшава, польша, украина