https://ria.ru/20240227/varshava-1929786385.html
Протестующие фермеры парализовали движение в центре Варшавы
Протестующие фермеры парализовали движение в центре Варшавы - РИА Новости, 27.02.2024
Протестующие фермеры парализовали движение в центре Варшавы
Движение транспорта парализовано в центре Варшавы из-за многотысячной акции протеста фермеров, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T14:37
2024-02-27T14:37
2024-02-27T14:37
в мире
варшава
польша
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929771732_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_317edfd3cab4d272fddae8f57d529837.jpg
ВАРШАВА, 27 фев – РИА Новости. Движение транспорта парализовано в центре Варшавы из-за многотысячной акции протеста фермеров, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник в польской столице проходит организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву", который является кульминацией общепольского протеста фермеров. Во вторник в польскую столицу приехали фермеры из различных регионов страны. К ним присоединились шахтеры, охотники. Тысячи человек, собравшись у Дворца культуры и науки, двинулись колонной по центру Варшавы. Промежуточными точками их маршрута являются парламент и канцелярия премьер-министра. Колонна движется по проезжей части, из-за чего остановилось движение автомобилей и общественного транспорта по Иерожолимским аллеям, аллеям Иоанна Павла второго, улице Маршалковской и другим центральным транспортным артериям. Шествие проходит под звуки горнов, сирен и барабанов, участники манифестации взрывают петарды и жгут файеры. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
https://ria.ru/20240227/ukraina-1929590121.html
https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html
https://ria.ru/20240215/evropa-1927363008.html
варшава
польша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929771732_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_44f65a58c328d2b93a3dbba89332015e.jpg
Акция протеста фермеров в Варшаве
Акция протеста фермеров в Варшаве
2024-02-27T14:37
true
PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, варшава, польша, украина
В мире, Варшава, Польша, Украина
Протестующие фермеры парализовали движение в центре Варшавы
Многотысячная акция фермеров парализовала движение транспорта в центре Варшавы
ВАРШАВА, 27 фев – РИА Новости. Движение транспорта парализовано в центре Варшавы из-за многотысячной акции протеста фермеров, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник в польской столице проходит организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву", который является кульминацией общепольского протеста фермеров.
"Долг платежом красен". Запад отказывается от своих обещаний
Во вторник в польскую столицу приехали фермеры из различных регионов страны. К ним присоединились шахтеры, охотники.
Тысячи человек, собравшись у Дворца культуры и науки, двинулись колонной по центру Варшавы. Промежуточными точками их маршрута являются парламент и канцелярия премьер-министра.
Колонна движется по проезжей части, из-за чего остановилось движение автомобилей и общественного транспорта по Иерожолимским аллеям, аллеям Иоанна Павла второго, улице Маршалковской и другим центральным транспортным артериям.
Польский бунт, осмысленный и антиукраинский
Шествие проходит под звуки горнов, сирен и барабанов, участники манифестации взрывают петарды и жгут файеры.
Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу
сельскохозяйственной продукции с Украины
и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
"Ищут русский след". Польша и Украина на пороге затяжной войны