Шольца вывели из себя требования по помощи Украине, пишут СМИ
Tagesspiegel: Шольца вывел из себя "дисбаланс" в помощи Украине
© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Канцлера Германии Олафа Шольца раздражает дисбаланс в западной помощи Украине, пишет издание Tagesspiegel.
"Его (Шольца - прим.ред) очень раздражает отсутствие баланса между тем, что действительно необходимо сейчас Украине и дебатами о ракетках Taurus. То, чего не хватает ВСУ, — это боеприпасы", — говорится в публикации.
"Его (Шольца - прим.ред) очень раздражает отсутствие баланса между тем, что действительно необходимо сейчас Украине и дебатами о ракетках Taurus. То, чего не хватает ВСУ, — это боеприпасы", — говорится в публикации.
Накануне Шольц заявил, что Германия не поставит ракеты Taurus Киеву, чтобы не быть втянутой в конфликт.
Ранее нижняя палата немецкого парламента (бундестаг) проголосовала за представленный фракциями правящей коалиции (социал-демократы канцлера Олафа Шольца (СДПГ), свободные либералы (СвДП) и "Зеленые") проект резолюции о поставке Украине дальнобойного оружия для поражения стратегических объектов в российском тылу. В принятом проекте резолюции крылатые ракеты Taurus не упомянуты.
В январе немецкое издание Handelsblatt сообщило со ссылкой на высокопоставленных дипломатов и представителей правительства, что Великобритания предложила Германии продать ей крылатые ракеты Taurus, чтобы Лондон смог поставить больше ракет Storm Shadow Украине. Позднее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что ему об этом предложении ничего неизвестно.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.
В январе немецкое издание Handelsblatt сообщило со ссылкой на высокопоставленных дипломатов и представителей правительства, что Великобритания предложила Германии продать ей крылатые ракеты Taurus, чтобы Лондон смог поставить больше ракет Storm Shadow Украине. Позднее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что ему об этом предложении ничего неизвестно.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.