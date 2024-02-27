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Шольца вывели из себя требования по помощи Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 27.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:29 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/ukraina-1929725572.html
Шольца вывели из себя требования по помощи Украине, пишут СМИ
Шольца вывели из себя требования по помощи Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 27.02.2024
Шольца вывели из себя требования по помощи Украине, пишут СМИ
Его (Шольца - прим.ред) очень раздражает отсутствие баланса между тем, что действительно необходимо сейчас Украине и дебатами о ракетках Taurus. То, чего не... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T11:29
2024-02-27T11:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
олаф шольц
вооруженные силы украины
германия
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Канцлера Германии Олафа Шольца раздражает дисбаланс в западной помощи Украине, пишет издание Tagesspiegel. "Его (Шольца - прим.ред) очень раздражает отсутствие баланса между тем, что действительно необходимо сейчас Украине и дебатами о ракетках Taurus. То, чего не хватает ВСУ, — это боеприпасы", — говорится в публикации. Накануне Шольц заявил, что Германия не поставит ракеты Taurus Киеву, чтобы не быть втянутой в конфликт.Ранее нижняя палата немецкого парламента (бундестаг) проголосовала за представленный фракциями правящей коалиции (социал-демократы канцлера Олафа Шольца (СДПГ), свободные либералы (СвДП) и "Зеленые") проект резолюции о поставке Украине дальнобойного оружия для поражения стратегических объектов в российском тылу. В принятом проекте резолюции крылатые ракеты Taurus не упомянуты.В январе немецкое издание Handelsblatt сообщило со ссылкой на высокопоставленных дипломатов и представителей правительства, что Великобритания предложила Германии продать ей крылатые ракеты Taurus, чтобы Лондон смог поставить больше ракет Storm Shadow Украине. Позднее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что ему об этом предложении ничего неизвестно. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.
https://ria.ru/20240227/makron-1929700978.html
https://ria.ru/20240227/zelenskiy-1929693155.html
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в мире, украина, олаф шольц, вооруженные силы украины, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Олаф Шольц, Вооруженные силы Украины, Германия
Шольца вывели из себя требования по помощи Украине, пишут СМИ

Tagesspiegel: Шольца вывел из себя "дисбаланс" в помощи Украине

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Канцлера Германии Олафа Шольца раздражает дисбаланс в западной помощи Украине, пишет издание Tagesspiegel.

"Его (Шольца - прим.ред) очень раздражает отсутствие баланса между тем, что действительно необходимо сейчас Украине и дебатами о ракетках Taurus. То, чего не хватает ВСУ, — это боеприпасы", — говорится в публикации.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже. 26 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Макрон сделал дерзкое заявление о России
09:59
Накануне Шольц заявил, что Германия не поставит ракеты Taurus Киеву, чтобы не быть втянутой в конфликт.
Ранее нижняя палата немецкого парламента (бундестаг) проголосовала за представленный фракциями правящей коалиции (социал-демократы канцлера Олафа Шольца (СДПГ), свободные либералы (СвДП) и "Зеленые") проект резолюции о поставке Украине дальнобойного оружия для поражения стратегических объектов в российском тылу. В принятом проекте резолюции крылатые ракеты Taurus не упомянуты.

В январе немецкое издание Handelsblatt сообщило со ссылкой на высокопоставленных дипломатов и представителей правительства, что Великобритания предложила Германии продать ей крылатые ракеты Taurus, чтобы Лондон смог поставить больше ракет Storm Shadow Украине. Позднее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что ему об этом предложении ничего неизвестно.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.
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09:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОлаф ШольцВооруженные силы УкраиныГермания
 
 
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