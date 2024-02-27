https://ria.ru/20240227/ukraina-1929725572.html

Шольца вывели из себя требования по помощи Украине, пишут СМИ

Шольца вывели из себя требования по помощи Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 27.02.2024

Шольца вывели из себя требования по помощи Украине, пишут СМИ

Его (Шольца - прим.ред) очень раздражает отсутствие баланса между тем, что действительно необходимо сейчас Украине и дебатами о ракетках Taurus. То, чего не... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T11:29

2024-02-27T11:29

2024-02-27T11:29

специальная военная операция на украине

в мире

украина

олаф шольц

вооруженные силы украины

германия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924596401_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c96da95a0fd300c05b49f971da270edc.jpg

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Канцлера Германии Олафа Шольца раздражает дисбаланс в западной помощи Украине, пишет издание Tagesspiegel. "Его (Шольца - прим.ред) очень раздражает отсутствие баланса между тем, что действительно необходимо сейчас Украине и дебатами о ракетках Taurus. То, чего не хватает ВСУ, — это боеприпасы", — говорится в публикации. Накануне Шольц заявил, что Германия не поставит ракеты Taurus Киеву, чтобы не быть втянутой в конфликт.Ранее нижняя палата немецкого парламента (бундестаг) проголосовала за представленный фракциями правящей коалиции (социал-демократы канцлера Олафа Шольца (СДПГ), свободные либералы (СвДП) и "Зеленые") проект резолюции о поставке Украине дальнобойного оружия для поражения стратегических объектов в российском тылу. В принятом проекте резолюции крылатые ракеты Taurus не упомянуты.В январе немецкое издание Handelsblatt сообщило со ссылкой на высокопоставленных дипломатов и представителей правительства, что Великобритания предложила Германии продать ей крылатые ракеты Taurus, чтобы Лондон смог поставить больше ракет Storm Shadow Украине. Позднее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что ему об этом предложении ничего неизвестно. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.

https://ria.ru/20240227/makron-1929700978.html

https://ria.ru/20240227/zelenskiy-1929693155.html

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, олаф шольц, вооруженные силы украины, германия