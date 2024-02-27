https://ria.ru/20240227/ukraina-1929672928.html

Премьер Греции опроверг информацию об отправке сил НАТО на Украину

Премьер Греции опроверг информацию об отправке сил НАТО на Украину - РИА Новости, 27.02.2024

Премьер Греции опроверг информацию об отправке сил НАТО на Украину

Вопрос об отправке европейских сил НАТО на Украину не стоит, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис журналистам после конференции по поддержке Украины РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T01:12

2024-02-27T01:12

2024-02-27T01:25

в мире

греция

украина

нато

кириакос мицотакис

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АФИНЫ, 27 фев - РИА Новости. Вопрос об отправке европейских сил НАТО на Украину не стоит, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис журналистам после конференции по поддержке Украины в Париже."Поскольку я слышал различные комментарии от моих коллег по вопросам, которые, возможно, обсуждались в зале, я хочу заверить вас, что не стоит вопрос об отправке сил, европейских сил НАТО, на Украину. Этой проблемы не существует для Греции, и, я думаю, не существует для подавляющего большинства наших коллег", - сказал Мицотакис.На вопрос, обсуждалась ли тема европейской армии, Мицотакис ответил: "Как я уже сказал, такого вопроса не существует, и я думаю, что эта дискуссия отвлекает и от сути наших усилий по поддержке Украины на практике в данный момент".Говоря о встрече, премьер сказал, что, по его убеждению, ее участники подтвердили единство и решимость поддержать Украину, чтобы она могла наилучшим образом защитить себя, а также определили, как эта помощь может на практике иметь более существенные и полезные для Украины результаты.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

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в мире, греция, украина, нато, кириакос мицотакис