https://ria.ru/20240227/ukraina-1929670970.html
Страны НАТО готовят новые поставки боеприпасов Киеву, заявил Дуда
Страны НАТО готовят новые поставки боеприпасов Киеву, заявил Дуда - РИА Новости, 27.02.2024
Страны НАТО готовят новые поставки боеприпасов Киеву, заявил Дуда
Страны НАТО готовят существенные поставки боеприпасов на Украину, заявил президент Польши Анджей Дуда журналистам после окончания конференции по поддержке... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T00:51
2024-02-27T00:51
2024-02-27T00:51
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ВАРШАВА, 27 фев - РИА Новости. Страны НАТО готовят существенные поставки боеприпасов на Украину, заявил президент Польши Анджей Дуда журналистам после окончания конференции по поддержке Украины в Париже. Выступление Дуды транслирует Польское телевидение. "Я надеюсь, что в ближайшее время общими усилиями мы сможем подготовить существенные поставки боеприпасов для Украины. Было одно очень конкретное предложение. Я не могу говорить о подробностях", - сказал Дуда. "Я рассчитываю, что в ближайшее время это удастся материализовать и Украина получит конкретную поддержку", - добавил он. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html
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в мире, украина, польша, анджей дуда, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Анджей Дуда, НАТО
Страны НАТО готовят новые поставки боеприпасов Киеву, заявил Дуда
Дуда: страны НАТО готовят существенные поставки боеприпасов на Украину