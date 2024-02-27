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Страны НАТО готовят новые поставки боеприпасов Киеву, заявил Дуда - РИА Новости, 27.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:51 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/ukraina-1929670970.html
Страны НАТО готовят новые поставки боеприпасов Киеву, заявил Дуда
Страны НАТО готовят новые поставки боеприпасов Киеву, заявил Дуда - РИА Новости, 27.02.2024
Страны НАТО готовят новые поставки боеприпасов Киеву, заявил Дуда
Страны НАТО готовят существенные поставки боеприпасов на Украину, заявил президент Польши Анджей Дуда журналистам после окончания конференции по поддержке... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T00:51
2024-02-27T00:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
анджей дуда
нато
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ВАРШАВА, 27 фев - РИА Новости. Страны НАТО готовят существенные поставки боеприпасов на Украину, заявил президент Польши Анджей Дуда журналистам после окончания конференции по поддержке Украины в Париже. Выступление Дуды транслирует Польское телевидение. "Я надеюсь, что в ближайшее время общими усилиями мы сможем подготовить существенные поставки боеприпасов для Украины. Было одно очень конкретное предложение. Я не могу говорить о подробностях", - сказал Дуда. "Я рассчитываю, что в ближайшее время это удастся материализовать и Украина получит конкретную поддержку", - добавил он. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html
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в мире, украина, польша, анджей дуда, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Анджей Дуда, НАТО
Страны НАТО готовят новые поставки боеприпасов Киеву, заявил Дуда

Дуда: страны НАТО готовят существенные поставки боеприпасов на Украину

© AP Photo / Alex BrandonВоеннослужащий ВВС США проверяет поддоны со 155-мм снарядами
Военнослужащий ВВС США проверяет поддоны со 155-мм снарядами - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Военнослужащий ВВС США проверяет поддоны со 155-мм снарядами. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 27 фев - РИА Новости. Страны НАТО готовят существенные поставки боеприпасов на Украину, заявил президент Польши Анджей Дуда журналистам после окончания конференции по поддержке Украины в Париже.
Выступление Дуды транслирует Польское телевидение.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
НАТО затягивает войну, как удавку, на Киеве
Вчера, 08:00
"Я надеюсь, что в ближайшее время общими усилиями мы сможем подготовить существенные поставки боеприпасов для Украины. Было одно очень конкретное предложение. Я не могу говорить о подробностях", - сказал Дуда.
"Я рассчитываю, что в ближайшее время это удастся материализовать и Украина получит конкретную поддержку", - добавил он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаАнджей ДудаНАТО
 
 
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