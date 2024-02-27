https://ria.ru/20240227/ukraina-1929670970.html

Страны НАТО готовят новые поставки боеприпасов Киеву, заявил Дуда

Страны НАТО готовят новые поставки боеприпасов Киеву, заявил Дуда - РИА Новости, 27.02.2024

Страны НАТО готовят новые поставки боеприпасов Киеву, заявил Дуда

Страны НАТО готовят существенные поставки боеприпасов на Украину, заявил президент Польши Анджей Дуда журналистам после окончания конференции по поддержке... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T00:51

2024-02-27T00:51

2024-02-27T00:51

специальная военная операция на украине

в мире

украина

польша

анджей дуда

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864791482_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c34deecc0a4d17efcbede09ca45d7188.jpg

ВАРШАВА, 27 фев - РИА Новости. Страны НАТО готовят существенные поставки боеприпасов на Украину, заявил президент Польши Анджей Дуда журналистам после окончания конференции по поддержке Украины в Париже. Выступление Дуды транслирует Польское телевидение. "Я надеюсь, что в ближайшее время общими усилиями мы сможем подготовить существенные поставки боеприпасов для Украины. Было одно очень конкретное предложение. Я не могу говорить о подробностях", - сказал Дуда. "Я рассчитываю, что в ближайшее время это удастся материализовать и Украина получит конкретную поддержку", - добавил он. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

https://ria.ru/20240226/kapitulyatsiya-1929429083.html

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, польша, анджей дуда, нато