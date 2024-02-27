https://ria.ru/20240227/ugroza-1929846976.html

Опрос показал, чего боятся американцы

Опрос показал, чего боятся американцы - РИА Новости, 27.02.2024

Опрос показал, чего боятся американцы

Более половины американцев - рекордные 55% - считают, что нелегальная иммиграция представляет собой критическую угрозу для интересов США, свидетельствуют данные РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T18:36

2024-02-27T18:36

2024-02-27T18:36

в мире

сша

техас

джо байден

мексика

миграционный кризис в техасе

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Более половины американцев - рекордные 55% - считают, что нелегальная иммиграция представляет собой критическую угрозу для интересов США, свидетельствуют данные исследовательской компании Gallup. "Рекордные 55% взрослых американцев… говорят, что большое число нелегально прибывающих в США мигрантов представляют критическую угрозу для жизненно важных интересов США", - пишет Gallup. Отмечается, что среди респондентов-республиканцев практически все - 90% - считают нелегальных мигрантов угрозой для США, среди американцев независимых взглядов - 54%, среди демократов - 29%. По данным Gallup, почти треть опрошенных американцев - 28% - называют иммиграцию самой важной проблемой для США. Опрос проводился с 1 по 20 февраля по телефону среди 1016 американцев в возрасте 18 лет и старше. Погрешность составляет четыре процентных пункта. Миграционный кризис на южной границе США пошел на новый виток обострения после того, как верховный суд США по запросу администрации разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой. Губернатор штата Грег Эбботт в ответ объявил о "вторжении" и мерах по самозащите из-за ситуации с наплывом мигрантов. Он подчеркнул, что штат будет реализовывать собственную политику, пока федеральные власти не справляются с охраной границы. Губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, в том числе губернатор Флориды, обвинили президента США Джо Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией и заявили о своей солидарности с властями Техаса. США фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, когда США возглавляет Байден.

https://ria.ru/20240131/ssha-1924418917.html

https://ria.ru/20240129/tekhas-1924026443.html

сша

техас

мексика

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в мире, сша, техас, джо байден, мексика, миграционный кризис в техасе