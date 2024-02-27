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В Госдуме отреагировали на угрозу посла Литвы в Швеции по Калининграду
В Госдуме отреагировали на угрозу посла Литвы в Швеции по Калининграду - РИА Новости, 27.02.2024
В Госдуме отреагировали на угрозу посла Литвы в Швеции по Калининграду
Высказывания властей Литвы основываются на надежде на помощь, но судя по заявлениям стран НАТО, никто не горит желанием отправлять свои войска на бой с Россией, РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T17:08
2024-02-27T17:08
2024-02-27T17:32
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Высказывания властей Литвы основываются на надежде на помощь, но судя по заявлениям стран НАТО, никто не горит желанием отправлять свои войска на бой с Россией, считает депутат Госдумы Дмитрий Белик. Посол Литвы в Швеции и бывший глава МИД страны Линас Линкявичюс пригрозил "нейтрализовать" Калининград, если Россия бросит вызов НАТО, соответствующую публикацию он разместил на своей странице в соцсети X. "Если послушать власти Литвы, так они готовы всю Россию завоевать в считанные дни, аппетиты, скажем, у них огромные. Правда, все это зиждется на надежде помощи союзников, а вот судя по заявлениям стран НАТО, никто не горит желанием отправлять свои войска на бой с Россией. Так что это заявление из разряда "хотел свистнуть, а вышло какое то шипение", - сказал он РИА Новости. Парламентарий отметил, что вызов НАТО был брошен ещё в 2007 году в Мюнхене, но кроме экс-посла Литвы до сих пор желающих "нейтрализовать" Калининград не нашлось. "Та что если этот деятель решил на чужом горбу к нам незваным гостем заехать, то просчитался - "натовская лошадка" с норовом и такого седока сразу сбросит", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20240217/evropa-1927897901.html
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литва, калининград, швеция, дмитрий белик, линас линкявичюс, нато, госдума рф, в мире
Литва, Калининград, Швеция, Дмитрий Белик, Линас Линкявичюс, НАТО, Госдума РФ, В мире
В Госдуме отреагировали на угрозу посла Литвы в Швеции по Калининграду
Белик: слова посла Литвы об угрозе Калининграду говорят о надежде на помощь
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Высказывания властей Литвы основываются на надежде на помощь, но судя по заявлениям стран НАТО, никто не горит желанием отправлять свои войска на бой с Россией, считает депутат Госдумы Дмитрий Белик.
Посол Литвы в Швеции и бывший глава МИД страны Линас Линкявичюс
пригрозил "нейтрализовать" Калининград, если Россия бросит вызов НАТО, соответствующую публикацию он разместил на своей странице в соцсети X.
"Если послушать власти Литвы, так они готовы всю Россию завоевать в считанные дни, аппетиты, скажем, у них огромные. Правда, все это зиждется на надежде помощи союзников, а вот судя по заявлениям стран НАТО, никто не горит желанием отправлять свои войска на бой с Россией. Так что это заявление из разряда "хотел свистнуть, а вышло какое то шипение", - сказал он РИА Новости.
Парламентарий отметил, что вызов НАТО
был брошен ещё в 2007 году в Мюнхене
, но кроме экс-посла Литвы до сих пор желающих "нейтрализовать" Калининград не нашлось.
"Та что если этот деятель решил на чужом горбу к нам незваным гостем заехать, то просчитался - "натовская лошадка" с норовом и такого седока сразу сбросит", - подчеркнул депутат.
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