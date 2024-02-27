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Российский посол в Турции назвал ситуацию с платежами непростой - РИА Новости, 27.02.2024
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10:53 27.02.2024 (обновлено: 12:07 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/turtsiya-1929716443.html
Российский посол в Турции назвал ситуацию с платежами непростой
Российский посол в Турции назвал ситуацию с платежами непростой - РИА Новости, 27.02.2024
Российский посол в Турции назвал ситуацию с платежами непростой
Посольство РФ в Анкаре продолжает усилия по урегулированию ситуации с платежами с Турцией, заявил РИА Новости посол РФ Алексей Ерхов. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T10:53
2024-02-27T12:07
турция
сша
россия
алексей ерхов
санкции в отношении россии
экономика
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АНКАРА, 27 фев – РИА Новости, Вугар Гасанов. Посольство РФ в Анкаре продолжает усилия по урегулированию ситуации с платежами с Турцией, заявил РИА Новости посол РФ Алексей Ерхов. "Продолжаем усилия по урегулированию ситуации с платежами, которая остается непростой", - заявил дипломат. С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Вопросом занялся турецкий минторг, Москва ведет диалог с Анкарой. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.
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турция, сша, россия, алексей ерхов, санкции в отношении россии, экономика
Турция, США, Россия, Алексей Ерхов, Санкции в отношении России, Экономика
Российский посол в Турции назвал ситуацию с платежами непростой

Посольство РФ продолжает усилия по урегулированию ситуации с платежами с Турцией

© Rusya Ankara BüyükelçiliğiПосол России в Турции Алексей Ерхов
Посол России в Турции Алексей Ерхов
© Rusya Ankara Büyükelçiliği
Посол России в Турции Алексей Ерхов. Архивное фото
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АНКАРА, 27 фев – РИА Новости, Вугар Гасанов. Посольство РФ в Анкаре продолжает усилия по урегулированию ситуации с платежами с Турцией, заявил РИА Новости посол РФ Алексей Ерхов.
"Продолжаем усилия по урегулированию ситуации с платежами, которая остается непростой", - заявил дипломат.
С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Вопросом занялся турецкий минторг, Москва ведет диалог с Анкарой.
Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.
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ТурцияСШАРоссияАлексей ЕрховСанкции в отношении РоссииЭкономика
 
 
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