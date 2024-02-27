https://ria.ru/20240227/turtsiya-1929716443.html

Российский посол в Турции назвал ситуацию с платежами непростой

Российский посол в Турции назвал ситуацию с платежами непростой - РИА Новости, 27.02.2024

Российский посол в Турции назвал ситуацию с платежами непростой

Посольство РФ в Анкаре продолжает усилия по урегулированию ситуации с платежами с Турцией, заявил РИА Новости посол РФ Алексей Ерхов. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T10:53

2024-02-27T10:53

2024-02-27T12:07

турция

сша

россия

алексей ерхов

санкции в отношении россии

экономика

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АНКАРА, 27 фев – РИА Новости, Вугар Гасанов. Посольство РФ в Анкаре продолжает усилия по урегулированию ситуации с платежами с Турцией, заявил РИА Новости посол РФ Алексей Ерхов. "Продолжаем усилия по урегулированию ситуации с платежами, которая остается непростой", - заявил дипломат. С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Вопросом занялся турецкий минторг, Москва ведет диалог с Анкарой. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.

https://ria.ru/20240226/turtsiya-1929467358.html

турция

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

турция, сша, россия, алексей ерхов, санкции в отношении россии, экономика