https://ria.ru/20240227/turtsiya-1929687381.html
США угрожают турецким компаниям за торговлю с Россией, пишут СМИ
США угрожают турецким компаниям за торговлю с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 27.02.2024
США угрожают турецким компаниям за торговлю с Россией, пишут СМИ
Дипломаты посольства и генконсульства США в Анкаре и Стамбуле посещают турецкие компании и финансовые учреждения, грозят им из-за торговых отношений с Россией,... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T07:43
2024-02-27T07:43
2024-02-27T10:53
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АНКАРА, 27 фев — РИА Новости. Дипломаты посольства и генконсульства США в Анкаре и Стамбуле посещают турецкие компании и финансовые учреждения, грозят им из-за торговых отношений с Россией, пишет во вторник газета Aydınlık со ссылкой на источники. По данным издания, сотрудники посольства и консульств США, работающие в Турции, посещают турецкие компании и финансовые учреждения, ведущие бизнес с Россией, и угрожают включить их в санкционный список. Представители компаний, с которыми связался Aydınlık, рассказали, что американские чиновники угрожали им, "ходя от двери к двери или напрямую приглашая их в здания посольства США". Сотрудник компании, попросивший об анонимности, сообщил, что одним из этих чиновников является Гюлин Кан Юксельтан, специалист по экспортному контролю в Генеральном консульстве США в Стамбуле. По информации газеты, надпись на визитной карточке Юксельтан гласила: "Специалист по экспортному контролю, Бюро промышленности и безопасности, Министерство торговли США". Бизнесмены, не назвавшие имен, сообщили газете, что во время визита американские чиновники предупредили их о включении в санкционный список. По данным издания, чиновники заявили предпринимателям, что "установили, что у <...> (них. — Прим. ред.) есть торговые и денежные переводы с Россией", спросив, "почему <...> (они ведут. — Прим. ред.) бизнес с Россией". Юксельтан, с которой удалось связаться корреспонденту газеты, не опровергла информацию о визитах, заявив, что не уполномочена предоставлять информацию по этому вопросу. С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Вопросом занялся турецкий Минторг, Москва ведет диалог с Анкарой. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.
https://ria.ru/20240226/turtsiya-1929467358.html
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сша, турция, россия, санкции в отношении россии, в мире
США, Турция, Россия, Санкции в отношении России, В мире
США угрожают турецким компаниям за торговлю с Россией, пишут СМИ
Aydınlık: дипломаты США угрожают турецким компаниям за торговлю с Россией
АНКАРА, 27 фев — РИА Новости.
Дипломаты посольства и генконсульства США в Анкаре и Стамбуле посещают турецкие компании и финансовые учреждения, грозят им из-за торговых отношений с Россией, пишет во вторник газета Aydınlık
со ссылкой на источники.
По данным издания, сотрудники посольства и консульств США, работающие в Турции, посещают турецкие компании и финансовые учреждения, ведущие бизнес с Россией, и угрожают включить их в санкционный список. Представители компаний, с которыми связался Aydınlık, рассказали, что американские чиновники угрожали им, "ходя от двери к двери или напрямую приглашая их в здания посольства США".
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Сотрудник компании, попросивший об анонимности, сообщил, что одним из этих чиновников является Гюлин Кан Юксельтан, специалист по экспортному контролю в Генеральном консульстве США в Стамбуле.
По информации газеты, надпись на визитной карточке Юксельтан гласила: "Специалист по экспортному контролю, Бюро промышленности и безопасности, Министерство торговли США".
Бизнесмены, не назвавшие имен, сообщили газете, что во время визита американские чиновники предупредили их о включении в санкционный список. По данным издания, чиновники заявили предпринимателям, что "установили, что у <...> (них. — Прим. ред.) есть торговые и денежные переводы с Россией", спросив, "почему <...> (они ведут. — Прим. ред.) бизнес с Россией".
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Юксельтан, с которой удалось связаться корреспонденту газеты, не опровергла информацию о визитах, заявив, что не уполномочена предоставлять информацию по этому вопросу.
С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США
на Турцию
в связи с санкциями.
Вопросом занялся турецкий Минторг, Москва
ведет диалог с Анкарой. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией
, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.
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