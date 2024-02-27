https://ria.ru/20240227/turtsiya-1929687381.html

США угрожают турецким компаниям за торговлю с Россией, пишут СМИ

США угрожают турецким компаниям за торговлю с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 27.02.2024

США угрожают турецким компаниям за торговлю с Россией, пишут СМИ

Дипломаты посольства и генконсульства США в Анкаре и Стамбуле посещают турецкие компании и финансовые учреждения, грозят им из-за торговых отношений с Россией,... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T07:43

2024-02-27T07:43

2024-02-27T10:53

сша

турция

россия

санкции в отношении россии

в мире

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АНКАРА, 27 фев — РИА Новости. Дипломаты посольства и генконсульства США в Анкаре и Стамбуле посещают турецкие компании и финансовые учреждения, грозят им из-за торговых отношений с Россией, пишет во вторник газета Aydınlık со ссылкой на источники. По данным издания, сотрудники посольства и консульств США, работающие в Турции, посещают турецкие компании и финансовые учреждения, ведущие бизнес с Россией, и угрожают включить их в санкционный список. Представители компаний, с которыми связался Aydınlık, рассказали, что американские чиновники угрожали им, "ходя от двери к двери или напрямую приглашая их в здания посольства США". Сотрудник компании, попросивший об анонимности, сообщил, что одним из этих чиновников является Гюлин Кан Юксельтан, специалист по экспортному контролю в Генеральном консульстве США в Стамбуле. По информации газеты, надпись на визитной карточке Юксельтан гласила: "Специалист по экспортному контролю, Бюро промышленности и безопасности, Министерство торговли США". Бизнесмены, не назвавшие имен, сообщили газете, что во время визита американские чиновники предупредили их о включении в санкционный список. По данным издания, чиновники заявили предпринимателям, что "установили, что у <...> (них. — Прим. ред.) есть торговые и денежные переводы с Россией", спросив, "почему <...> (они ведут. — Прим. ред.) бизнес с Россией". Юксельтан, с которой удалось связаться корреспонденту газеты, не опровергла информацию о визитах, заявив, что не уполномочена предоставлять информацию по этому вопросу. С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Вопросом занялся турецкий Минторг, Москва ведет диалог с Анкарой. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.

https://ria.ru/20240226/turtsiya-1929467358.html

https://ria.ru/20240221/turtsiya-1928636915.html

https://ria.ru/20240221/rossiya-1928767569.html

сша

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сша, турция, россия, санкции в отношении россии, в мире