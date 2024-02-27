Рейтинг@Mail.ru
США угрожают турецким компаниям за торговлю с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 27.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:43 27.02.2024 (обновлено: 10:53 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/turtsiya-1929687381.html
США угрожают турецким компаниям за торговлю с Россией, пишут СМИ
США угрожают турецким компаниям за торговлю с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 27.02.2024
США угрожают турецким компаниям за торговлю с Россией, пишут СМИ
Дипломаты посольства и генконсульства США в Анкаре и Стамбуле посещают турецкие компании и финансовые учреждения, грозят им из-за торговых отношений с Россией,... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T07:43
2024-02-27T10:53
сша
турция
россия
санкции в отношении россии
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929705439_0:59:3023:1759_1920x0_80_0_0_055771119c3eef4a297d2282dd4e3cca.jpg
АНКАРА, 27 фев — РИА Новости. Дипломаты посольства и генконсульства США в Анкаре и Стамбуле посещают турецкие компании и финансовые учреждения, грозят им из-за торговых отношений с Россией, пишет во вторник газета Aydınlık со ссылкой на источники. По данным издания, сотрудники посольства и консульств США, работающие в Турции, посещают турецкие компании и финансовые учреждения, ведущие бизнес с Россией, и угрожают включить их в санкционный список. Представители компаний, с которыми связался Aydınlık, рассказали, что американские чиновники угрожали им, "ходя от двери к двери или напрямую приглашая их в здания посольства США". Сотрудник компании, попросивший об анонимности, сообщил, что одним из этих чиновников является Гюлин Кан Юксельтан, специалист по экспортному контролю в Генеральном консульстве США в Стамбуле. По информации газеты, надпись на визитной карточке Юксельтан гласила: "Специалист по экспортному контролю, Бюро промышленности и безопасности, Министерство торговли США". Бизнесмены, не назвавшие имен, сообщили газете, что во время визита американские чиновники предупредили их о включении в санкционный список. По данным издания, чиновники заявили предпринимателям, что "установили, что у &lt;...&gt; (них. — Прим. ред.) есть торговые и денежные переводы с Россией", спросив, "почему &lt;...&gt; (они ведут. — Прим. ред.) бизнес с Россией". Юксельтан, с которой удалось связаться корреспонденту газеты, не опровергла информацию о визитах, заявив, что не уполномочена предоставлять информацию по этому вопросу. С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Вопросом занялся турецкий Минторг, Москва ведет диалог с Анкарой. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.
https://ria.ru/20240226/turtsiya-1929467358.html
https://ria.ru/20240221/turtsiya-1928636915.html
https://ria.ru/20240221/rossiya-1928767569.html
сша
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929705439_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_4279b08280c315d7deec8ec6c9ce08c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, турция, россия, санкции в отношении россии, в мире
США, Турция, Россия, Санкции в отношении России, В мире
США угрожают турецким компаниям за торговлю с Россией, пишут СМИ

Aydınlık: дипломаты США угрожают турецким компаниям за торговлю с Россией

© AFP 2024 / OZAN KOSEПаромный порт в районе Каракёй в Стамбуле
Паромный порт в районе Каракёй в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© AFP 2024 / OZAN KOSE
Паромный порт в районе Каракёй в Стамбуле
Читать ria.ru в
АНКАРА, 27 фев — РИА Новости. Дипломаты посольства и генконсульства США в Анкаре и Стамбуле посещают турецкие компании и финансовые учреждения, грозят им из-за торговых отношений с Россией, пишет во вторник газета Aydınlık со ссылкой на источники.
По данным издания, сотрудники посольства и консульств США, работающие в Турции, посещают турецкие компании и финансовые учреждения, ведущие бизнес с Россией, и угрожают включить их в санкционный список. Представители компаний, с которыми связался Aydınlık, рассказали, что американские чиновники угрожали им, "ходя от двери к двери или напрямую приглашая их в здания посольства США".
Российские туристы в Анталье - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
В Турции забили тревогу из-за проблем с переводами из России
Вчера, 09:13
Сотрудник компании, попросивший об анонимности, сообщил, что одним из этих чиновников является Гюлин Кан Юксельтан, специалист по экспортному контролю в Генеральном консульстве США в Стамбуле.
По информации газеты, надпись на визитной карточке Юксельтан гласила: "Специалист по экспортному контролю, Бюро промышленности и безопасности, Министерство торговли США".
Бизнесмены, не назвавшие имен, сообщили газете, что во время визита американские чиновники предупредили их о включении в санкционный список. По данным издания, чиновники заявили предпринимателям, что "установили, что у <...> (них. — Прим. ред.) есть торговые и денежные переводы с Россией", спросив, "почему <...> (они ведут. — Прим. ред.) бизнес с Россией".
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Турецкий эксперт рассказал, как можно решить проблему с платежами из России
21 февраля, 08:26
Юксельтан, с которой удалось связаться корреспонденту газеты, не опровергла информацию о визитах, заявив, что не уполномочена предоставлять информацию по этому вопросу.
С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями.
Вопросом занялся турецкий Минторг, Москва ведет диалог с Анкарой. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити (на дальнем плане) - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
"Парадоксально". В Турции сделали неожиданное заявление о России
21 февраля, 16:15
 
СШАТурцияРоссияСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала