https://ria.ru/20240227/turisty-1929857380.html
Туристы в Калининграде устроили пикник на братской могиле и украли цветы
Туристы в Калининграде устроили пикник на братской могиле и украли цветы - РИА Новости, 27.02.2024
Туристы в Калининграде устроили пикник на братской могиле и украли цветы
Туристы в Калининграде устроили пикник на мемориальном комплексе, распивали алкоголь и танцевали, а затем украли корзину с цветами с братской могилы, где... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T19:36
2024-02-27T19:36
2024-02-27T19:36
происшествия
калининград
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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КАЛИНИНГРАД, 27 фев - РИА Новости. Туристы в Калининграде устроили пикник на мемориальном комплексе, распивали алкоголь и танцевали, а затем украли корзину с цветами с братской могилы, где похоронены 1,2 тысячи воинов-гвардейцев, их задержали по горячим следам, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии. "Мужчину и женщину, устроивших пикник на братской могиле, заметили операторы системы "Безопасный город" в ходе визуального мониторинга. Пара распивала алкоголь, танцевала вокруг Вечного огня, перепрыгивая через него. После мужчина, взяв с памятника корзину с цветами, вместе со спутницей направился в сторону улицы Галицкого", - говорится в сообщении. Операторы "Безопасного города" сообщили о ЧП в центр оперативного управления Росгвардии, 37-летнюю жительницу Ижевска и 38-летнего екатеринбуржца задержали практически сразу. "Благодаря совместным слаженным действиям росгвардейцев и операторов АПК "Безопасный город" злоумышленники были задержаны по горячим следам, похищенная корзина с цветами находилась при них. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии доставили мужчину и женщину в отдел полиции для дальнейших разбирательств", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240115/vechnyy_ogon-1921334800.html
калининград
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калининград, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Калининград, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Туристы в Калининграде устроили пикник на братской могиле и украли цветы
В Калининграде задержали туристов за пикник на братской могиле и кражу цветов
КАЛИНИНГРАД, 27 фев - РИА Новости. Туристы в Калининграде устроили пикник на мемориальном комплексе, распивали алкоголь и танцевали, а затем украли корзину с цветами с братской могилы, где похоронены 1,2 тысячи воинов-гвардейцев, их задержали по горячим следам, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.
"Мужчину и женщину, устроивших пикник на братской могиле, заметили операторы системы "Безопасный город" в ходе визуального мониторинга. Пара распивала алкоголь, танцевала вокруг Вечного огня, перепрыгивая через него. После мужчина, взяв с памятника корзину с цветами, вместе со спутницей направился в сторону улицы Галицкого", - говорится в сообщении.
Операторы "Безопасного города" сообщили о ЧП в центр оперативного управления Росгвардии, 37-летнюю жительницу Ижевска
и 38-летнего екатеринбуржца задержали практически сразу. "Благодаря совместным слаженным действиям росгвардейцев и операторов АПК "Безопасный город" злоумышленники были задержаны по горячим следам, похищенная корзина с цветами находилась при них. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии доставили мужчину и женщину в отдел полиции для дальнейших разбирательств", - говорится в сообщении.
На Кубани вандалы сожгли в Вечном огне мемориальный венок