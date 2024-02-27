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Туристы в Калининграде устроили пикник на братской могиле и украли цветы - РИА Новости, 27.02.2024
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19:36 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/turisty-1929857380.html
Туристы в Калининграде устроили пикник на братской могиле и украли цветы
Туристы в Калининграде устроили пикник на братской могиле и украли цветы - РИА Новости, 27.02.2024
Туристы в Калининграде устроили пикник на братской могиле и украли цветы
Туристы в Калининграде устроили пикник на мемориальном комплексе, распивали алкоголь и танцевали, а затем украли корзину с цветами с братской могилы, где... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T19:36
2024-02-27T19:36
происшествия
калининград
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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КАЛИНИНГРАД, 27 фев - РИА Новости. Туристы в Калининграде устроили пикник на мемориальном комплексе, распивали алкоголь и танцевали, а затем украли корзину с цветами с братской могилы, где похоронены 1,2 тысячи воинов-гвардейцев, их задержали по горячим следам, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии. "Мужчину и женщину, устроивших пикник на братской могиле, заметили операторы системы "Безопасный город" в ходе визуального мониторинга. Пара распивала алкоголь, танцевала вокруг Вечного огня, перепрыгивая через него. После мужчина, взяв с памятника корзину с цветами, вместе со спутницей направился в сторону улицы Галицкого", - говорится в сообщении. Операторы "Безопасного города" сообщили о ЧП в центр оперативного управления Росгвардии, 37-летнюю жительницу Ижевска и 38-летнего екатеринбуржца задержали практически сразу. "Благодаря совместным слаженным действиям росгвардейцев и операторов АПК "Безопасный город" злоумышленники были задержаны по горячим следам, похищенная корзина с цветами находилась при них. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии доставили мужчину и женщину в отдел полиции для дальнейших разбирательств", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240115/vechnyy_ogon-1921334800.html
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происшествия, калининград, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Калининград, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Туристы в Калининграде устроили пикник на братской могиле и украли цветы

В Калининграде задержали туристов за пикник на братской могиле и кражу цветов

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 27 фев - РИА Новости. Туристы в Калининграде устроили пикник на мемориальном комплексе, распивали алкоголь и танцевали, а затем украли корзину с цветами с братской могилы, где похоронены 1,2 тысячи воинов-гвардейцев, их задержали по горячим следам, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.
"Мужчину и женщину, устроивших пикник на братской могиле, заметили операторы системы "Безопасный город" в ходе визуального мониторинга. Пара распивала алкоголь, танцевала вокруг Вечного огня, перепрыгивая через него. После мужчина, взяв с памятника корзину с цветами, вместе со спутницей направился в сторону улицы Галицкого", - говорится в сообщении.
Операторы "Безопасного города" сообщили о ЧП в центр оперативного управления Росгвардии, 37-летнюю жительницу Ижевска и 38-летнего екатеринбуржца задержали практически сразу. "Благодаря совместным слаженным действиям росгвардейцев и операторов АПК "Безопасный город" злоумышленники были задержаны по горячим следам, похищенная корзина с цветами находилась при них. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии доставили мужчину и женщину в отдел полиции для дальнейших разбирательств", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияКалининградФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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