https://ria.ru/20240227/turisty-1929857380.html

Туристы в Калининграде устроили пикник на братской могиле и украли цветы

Туристы в Калининграде устроили пикник на братской могиле и украли цветы - РИА Новости, 27.02.2024

Туристы в Калининграде устроили пикник на братской могиле и украли цветы

Туристы в Калининграде устроили пикник на мемориальном комплексе, распивали алкоголь и танцевали, а затем украли корзину с цветами с братской могилы, где... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T19:36

2024-02-27T19:36

2024-02-27T19:36

происшествия

калининград

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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КАЛИНИНГРАД, 27 фев - РИА Новости. Туристы в Калининграде устроили пикник на мемориальном комплексе, распивали алкоголь и танцевали, а затем украли корзину с цветами с братской могилы, где похоронены 1,2 тысячи воинов-гвардейцев, их задержали по горячим следам, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии. "Мужчину и женщину, устроивших пикник на братской могиле, заметили операторы системы "Безопасный город" в ходе визуального мониторинга. Пара распивала алкоголь, танцевала вокруг Вечного огня, перепрыгивая через него. После мужчина, взяв с памятника корзину с цветами, вместе со спутницей направился в сторону улицы Галицкого", - говорится в сообщении. Операторы "Безопасного города" сообщили о ЧП в центр оперативного управления Росгвардии, 37-летнюю жительницу Ижевска и 38-летнего екатеринбуржца задержали практически сразу. "Благодаря совместным слаженным действиям росгвардейцев и операторов АПК "Безопасный город" злоумышленники были задержаны по горячим следам, похищенная корзина с цветами находилась при них. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии доставили мужчину и женщину в отдел полиции для дальнейших разбирательств", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240115/vechnyy_ogon-1921334800.html

калининград

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Кирилл Волков

происшествия, калининград, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)