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ЦБ сохранил уровень нейтрального диапазона ключевой ставки - РИА Новости, 27.02.2024
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21:15 27.02.2024 (обновлено: 21:32 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/tsb-1929869999.html
ЦБ сохранил уровень нейтрального диапазона ключевой ставки
ЦБ сохранил уровень нейтрального диапазона ключевой ставки - РИА Новости, 27.02.2024
ЦБ сохранил уровень нейтрального диапазона ключевой ставки
Банк России сохраняет оценку нейтрального диапазона ключевой ставки в 6-7%, говорится в материалах регулятора. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T21:15
2024-02-27T21:32
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
экономика
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Банк России сохраняет оценку нейтрального диапазона ключевой ставки в 6-7%, говорится в материалах регулятора. "Долгосрочный уровень реальной нейтральной ставки для российской экономики оценивается в 2,0 – 3,0% годовых, чему при целевом значении инфляции вблизи 4% соответствует номинальная нейтральная ставка 6 – 7% годовых", - сказано в документе. Отмечается, что данный уровень определяется несколькими основными факторами: оценками потенциального темпа роста российской экономики, изменением внешних условий и санкциями, в том числе ограниченным участием российской экономики в глобальных рынках капитала, страновой премией за риск, а также оценкой внешней нейтральной ставки. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в июне говорила, что регулятор будет пересматривать оценку диапазона нейтральной ключевой ставки, также допускает ее повышение. В октябре диапазон был повышен до 6-7% годовых. Под нейтральным понимается тот уровень ставки, при котором инфляция будет оставаться на целевом уровне, а темпы роста экономики будут соответствовать потенциальным.
https://ria.ru/20240227/tsb-1929869768.html
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центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, экономика
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина, Экономика
ЦБ сохранил уровень нейтрального диапазона ключевой ставки

ЦБ сохранил оценку нейтрального диапазона ключевой ставки в 6-7 процентов в РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве
Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Банк России сохраняет оценку нейтрального диапазона ключевой ставки в 6-7%, говорится в материалах регулятора.
"Долгосрочный уровень реальной нейтральной ставки для российской экономики оценивается в 2,0 – 3,0% годовых, чему при целевом значении инфляции вблизи 4% соответствует номинальная нейтральная ставка 6 – 7% годовых", - сказано в документе.
Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
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Вчера, 21:13
Отмечается, что данный уровень определяется несколькими основными факторами: оценками потенциального темпа роста российской экономики, изменением внешних условий и санкциями, в том числе ограниченным участием российской экономики в глобальных рынках капитала, страновой премией за риск, а также оценкой внешней нейтральной ставки.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина в июне говорила, что регулятор будет пересматривать оценку диапазона нейтральной ключевой ставки, также допускает ее повышение. В октябре диапазон был повышен до 6-7% годовых.
Под нейтральным понимается тот уровень ставки, при котором инфляция будет оставаться на целевом уровне, а темпы роста экономики будут соответствовать потенциальным.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
ЦБ ожидает структурный дефицит ликвидности банков на конец 2024 года
Вчера, 21:11
 
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаЭкономика
 
 
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