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ЦБ ожидает годовую инфляцию в 7,6 процента по итогам первого квартала - РИА Новости, 27.02.2024
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21:13 27.02.2024 (обновлено: 21:20 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/tsb-1929869768.html
ЦБ ожидает годовую инфляцию в 7,6 процента по итогам первого квартала
ЦБ ожидает годовую инфляцию в 7,6 процента по итогам первого квартала - РИА Новости, 27.02.2024
ЦБ ожидает годовую инфляцию в 7,6 процента по итогам первого квартала
Банк России прогнозирует годовую инфляцию в стране по итогам первого квартала на уровне 7,6%, а рост ВВП на уровне 4,3% в годовом выражении, говорится в... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T21:13
2024-02-27T21:20
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Банк России прогнозирует годовую инфляцию в стране по итогам первого квартала на уровне 7,6%, а рост ВВП на уровне 4,3% в годовом выражении, говорится в материалах регулятора. "По прогнозу Банка России, в первом квартале 2024 года инфляция замедлится и составит 5,7% квартал к кварталу с сезонной корректировкой в годовом выражении, а годовая инфляция – 7,6%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - пишет регулятор. В то же время темпы роста ВВП в годовом выражении немного замедлятся в первом квартале - до 4,3% с 4,8% в четвертом квартале прошлого года.
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экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ ожидает годовую инфляцию в 7,6 процента по итогам первого квартала

ЦБ ожидает годовую инфляцию в России в 7,6 процента по итогам первого квартала

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве
Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Банк России прогнозирует годовую инфляцию в стране по итогам первого квартала на уровне 7,6%, а рост ВВП на уровне 4,3% в годовом выражении, говорится в материалах регулятора.
"По прогнозу Банка России, в первом квартале 2024 года инфляция замедлится и составит 5,7% квартал к кварталу с сезонной корректировкой в годовом выражении, а годовая инфляция – 7,6%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - пишет регулятор.
В то же время темпы роста ВВП в годовом выражении немного замедлятся в первом квартале - до 4,3% с 4,8% в четвертом квартале прошлого года.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
ЦБ ожидает структурный дефицит ликвидности банков на конец 2024 года
Вчера, 21:11
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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