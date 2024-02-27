https://ria.ru/20240227/tsb-1929869768.html

ЦБ ожидает годовую инфляцию в 7,6 процента по итогам первого квартала

ЦБ ожидает годовую инфляцию в 7,6 процента по итогам первого квартала - РИА Новости, 27.02.2024

ЦБ ожидает годовую инфляцию в 7,6 процента по итогам первого квартала

Банк России прогнозирует годовую инфляцию в стране по итогам первого квартала на уровне 7,6%, а рост ВВП на уровне 4,3% в годовом выражении, говорится в... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T21:13

2024-02-27T21:13

2024-02-27T21:20

экономика

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Банк России прогнозирует годовую инфляцию в стране по итогам первого квартала на уровне 7,6%, а рост ВВП на уровне 4,3% в годовом выражении, говорится в материалах регулятора. "По прогнозу Банка России, в первом квартале 2024 года инфляция замедлится и составит 5,7% квартал к кварталу с сезонной корректировкой в годовом выражении, а годовая инфляция – 7,6%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - пишет регулятор. В то же время темпы роста ВВП в годовом выражении немного замедлятся в первом квартале - до 4,3% с 4,8% в четвертом квартале прошлого года.

https://ria.ru/20240227/tsb-1929869164.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф)