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ЦБ ожидает структурный дефицит ликвидности банков на конец 2024 года
ЦБ ожидает структурный дефицит ликвидности банков на конец 2024 года - РИА Новости, 27.02.2024
ЦБ ожидает структурный дефицит ликвидности банков на конец 2024 года
Российские банки в течение 2024 года перейдут от профицита к дефициту ликвидности, на конец года структурный дефицит ликвидности составит от 0,6 до 1,4... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T21:11
2024-02-27T21:11
2024-02-27T21:22
экономика
россия
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские банки в течение 2024 года перейдут от профицита к дефициту ликвидности, на конец года структурный дефицит ликвидности составит от 0,6 до 1,4 триллиона рублей, говорится в комментарии Банка России. "Ожидается, что в течение 2024 года банковский сектор перейдет от профицита к дефициту ликвидности. На конец 2024 года структурный дефицит ликвидности составит от 0,6 до 1,4 триллиона рублей", - сказано в сообщении. Ожидаемый в базовом сценарии переход банковского сектора во второй половине 2024 года от структурного профицита к дефициту ликвидности означает, что краткосрочные ставки денежного рынка сместятся немного выше ключевой ставки, пояснил ЦБ. При прочих равных это будет вносить небольшой вклад в увеличение жесткости денежно-кредитных условий, добавил регулятор.
https://ria.ru/20240226/siluanov-1929488402.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ ожидает структурный дефицит ликвидности банков на конец 2024 года
ЦБ ожидает структурный дефицит ликвидности банков России на конец 2024 года