https://ria.ru/20240227/tsb-1929869164.html

ЦБ ожидает структурный дефицит ликвидности банков на конец 2024 года

ЦБ ожидает структурный дефицит ликвидности банков на конец 2024 года - РИА Новости, 27.02.2024

ЦБ ожидает структурный дефицит ликвидности банков на конец 2024 года

Российские банки в течение 2024 года перейдут от профицита к дефициту ликвидности, на конец года структурный дефицит ликвидности составит от 0,6 до 1,4... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T21:11

2024-02-27T21:11

2024-02-27T21:22

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские банки в течение 2024 года перейдут от профицита к дефициту ликвидности, на конец года структурный дефицит ликвидности составит от 0,6 до 1,4 триллиона рублей, говорится в комментарии Банка России. "Ожидается, что в течение 2024 года банковский сектор перейдет от профицита к дефициту ликвидности. На конец 2024 года структурный дефицит ликвидности составит от 0,6 до 1,4 триллиона рублей", - сказано в сообщении. Ожидаемый в базовом сценарии переход банковского сектора во второй половине 2024 года от структурного профицита к дефициту ликвидности означает, что краткосрочные ставки денежного рынка сместятся немного выше ключевой ставки, пояснил ЦБ. При прочих равных это будет вносить небольшой вклад в увеличение жесткости денежно-кредитных условий, добавил регулятор.

https://ria.ru/20240226/siluanov-1929488402.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)