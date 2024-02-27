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СМИ: Трамп может в случае переизбрания реформировать разведслужбы США - РИА Новости, 27.02.2024
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13:04 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/tramp-1929752485.html
СМИ: Трамп может в случае переизбрания реформировать разведслужбы США
СМИ: Трамп может в случае переизбрания реформировать разведслужбы США - РИА Новости, 27.02.2024
СМИ: Трамп может в случае переизбрания реформировать разведслужбы США
Кандидат в президенты США Дональд Трамп может в случае переизбрания реформировать разведывательные службы страны и сменить на постах тех, кто настроен враждебно РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T13:04
2024-02-27T13:04
в мире
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп может в случае переизбрания реформировать разведывательные службы страны и сменить на постах тех, кто настроен враждебно к его политике, пишет издание Politico со ссылкой на источники. "Он, вероятно, использует свой второй срок, чтобы реформировать разведывательные ведомства страны так, что это может привести к небывалой политизации разведки", - пишет издание. По словам источников, Трамп, возможно, попытается заменить тех, кто несогласен с его повесткой, на лоялистов. Впрочем, издание отмечает, что это может привести к тому, что подчиненные Трампа будут пытаться оградить его от информации, которая противоречит его политике. У Трампа давно сложились не самые гладкие отношения с разведсообществом, поскольку, по его словам, оно пытается уничтожить его. Однако, как отмечает издание, под самый сильный удар может попасть ФБР, которое он еще при его первом сроке на посту президента обвинял в утечке досье, составленного бывшим агентом МИ-6 Кристофером Стилом, о якобы связях Трампа с Россией, причем спецпрокурор, который два года расследовал "российское дело", не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
СМИ: Трамп может в случае переизбрания реформировать разведслужбы США

Politico: Трамп может после победы на выборах убрать нелояльных из разведслужб

© AP Photo / Godofredo A. VásquezДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© AP Photo / Godofredo A. Vásquez
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп может в случае переизбрания реформировать разведывательные службы страны и сменить на постах тех, кто настроен враждебно к его политике, пишет издание Politico со ссылкой на источники.
"Он, вероятно, использует свой второй срок, чтобы реформировать разведывательные ведомства страны так, что это может привести к небывалой политизации разведки", - пишет издание. По словам источников, Трамп, возможно, попытается заменить тех, кто несогласен с его повесткой, на лоялистов. Впрочем, издание отмечает, что это может привести к тому, что подчиненные Трампа будут пытаться оградить его от информации, которая противоречит его политике.
У Трампа давно сложились не самые гладкие отношения с разведсообществом, поскольку, по его словам, оно пытается уничтожить его. Однако, как отмечает издание, под самый сильный удар может попасть ФБР, которое он еще при его первом сроке на посту президента обвинял в утечке досье, составленного бывшим агентом МИ-6 Кристофером Стилом, о якобы связях Трампа с Россией, причем спецпрокурор, который два года расследовал "российское дело", не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме.
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