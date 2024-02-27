Запорожская область намерена стать центром технологического лидерства
Гуськов: Запорожская область намерена стать центром технологического лидерства
Люди гуляют в парке в Мелитополе . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 27 фев — РИА Новости. Запорожская область намерена стать центром технологического лидерства Азово-Черноморского региона, заявил РИА Новости исполняющий обязанности вице-премьера правительства области – исполняющий обязанности министра экономического развития Юрий Гуськов.
Делегация Запорожской области во главе с Гуськовым находится с рабочим визитом в Красноярском крае. В рамках визита обсуждались вопросы развития реверсивного производства, импортозамещения и опережающих технологий в сфере образования.
"Запорожская область намерена применить опыт Красноярского края в ускоренном режиме с целью скорейшего формирования дополнительных возможностей для профессионального образования детей и их профессиональной ориентации, что поможет Запорожской области стать центром технологического лидерства Азово-Черноморского региона", - заявил Гуськов.
Ключевой темой визита делегации в Красноярск стало изучение модульных инновационно-образовательных платформ с целью создания для выпускников рабочих мест в сельскохозяйственной и промышленной сферах.
В свою очередь, директор НИИ Антропогенеза Олег Чагин заявил, что разработка инновационно-образовательных модулей, включающих бассейны, производственные, оздоровительные, спортивные и культурные мероприятия, предназначалась для Северного морского пути, но сейчас проект востребован не только в Арктике, но и на новых территориях, потому что это "крайние линии жизнедеятельности людей".
Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.