https://ria.ru/20240227/tekhnologii-1929670822.html

НАТО планирует передать Киеву современные ракетные технологии, заявил Дуда

НАТО планирует передать Киеву современные ракетные технологии, заявил Дуда - РИА Новости, 27.02.2024

НАТО планирует передать Киеву современные ракетные технологии, заявил Дуда

Страны НАТО обсуждают передачу Киеву современных ракетных технологий, заявил президент Польши Анджей Дуда журналистам после окончания конференции по поддержке... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T00:48

2024-02-27T00:48

2024-02-27T00:48

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ВАРШАВА, 27 фев – РИА Новости. Страны НАТО обсуждают передачу Киеву современных ракетных технологий, заявил президент Польши Анджей Дуда журналистам после окончания конференции по поддержке Украины в Париже. Выступление Дуды транслирует Польское телевидение. "Шла речь о промышленном сотрудничестве с Украиной. Речь идет хотя бы о ракетной промышленности. Украина сегодня имеет свое производство ракет, но можно передать Украине современные технологии, которыми обладают западные страны, прежде всего, страны НАТО, которые могли бы сделать более современным украинское производство и сделать так, что сама Украина могла бы производить более современные ракеты для нужд своей обороны", - сказал Дуда. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

https://ria.ru/20240226/kapitulyatsiya-1929429083.html

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в мире, украина, анджей дуда, нато, киев