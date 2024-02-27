https://ria.ru/20240227/tatarstan-1929854152.html
Татарстан в 2024 году благоустроит 64 общественных пространства
Татарстан в 2024 году благоустроит 64 общественных пространства - РИА Новости, 27.02.2024
Татарстан в 2024 году благоустроит 64 общественных пространства
Благоустройство 64 общественных пространств запланировано в Татарстане в 2024 году, сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T19:09
2024-02-27T19:09
2024-02-27T19:09
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 27 фев – РИА Новости. Благоустройство 64 общественных пространств запланировано в Татарстане в 2024 году, сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов. "В текущем году запланированы работы по обустройству 64 общественных пространств на общую сумму финансирования 2,35 миллиарда рублей, включая федеральные и региональные средства. Программы формируются с учетом мнения граждан", - сказал Фролов на пресс-конференции. Он отметил, что два объекта стали победителями Всероссийского конкурса малых городов и получат грантовую поддержку, остальные объекты будут обустроены по программе "Формирование комфортной городской среды". В настоящее время, по его словам, объявлены все необходимые конкурсы, на март запланировано заключение госконтрактов, после этого начнутся поставки необходимых материалов и непосредственно работы по благоустройству объектов. "Нынешний год является юбилейным, десять лет назад - в 2015 году мы начали реализовывать программу общественных пространств. За истекшие девять лет в целом по республике благоустроили 398 территорий… На эти задачи мы потратили почти 24 миллиарда рублей за девять лет реализации программы, большая часть денежных средств - из бюджета Республики Татарстан", - уточнил замминистра. Фролов напомнил, что в том числе с учетом опыта Татарстана по обустройству общественных пространств был сформирован национальный проект по формированию комфортной городской среды. Сейчас республика получает федеральное бюджетное финансирование по двум направлениям - в рамках софинансирования национального проекта и в виде грантов на поддержку малых городов и исторических поселений.
https://ria.ru/20240227/tatarstan-1929829287.html
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республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан)
КАЗАНЬ, 27 фев – РИА Новости. Благоустройство 64 общественных пространств запланировано в Татарстане в 2024 году, сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов.
"В текущем году запланированы работы по обустройству 64 общественных пространств на общую сумму финансирования 2,35 миллиарда рублей, включая федеральные и региональные средства. Программы формируются с учетом мнения граждан", - сказал Фролов на пресс-конференции.
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Он отметил, что два объекта стали победителями Всероссийского конкурса малых городов и получат грантовую поддержку, остальные объекты будут обустроены по программе "Формирование комфортной городской среды". В настоящее время, по его словам, объявлены все необходимые конкурсы, на март запланировано заключение госконтрактов, после этого начнутся поставки необходимых материалов и непосредственно работы по благоустройству объектов.
"Нынешний год является юбилейным, десять лет назад - в 2015 году мы начали реализовывать программу общественных пространств. За истекшие девять лет в целом по республике благоустроили 398 территорий… На эти задачи мы потратили почти 24 миллиарда рублей за девять лет реализации программы, большая часть денежных средств - из бюджета Республики Татарстан", - уточнил замминистра.
Фролов напомнил, что в том числе с учетом опыта Татарстана по обустройству общественных пространств был сформирован национальный проект по формированию комфортной городской среды. Сейчас республика получает федеральное бюджетное финансирование по двум направлениям - в рамках софинансирования национального проекта и в виде грантов на поддержку малых городов и исторических поселений.
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