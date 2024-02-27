https://ria.ru/20240227/tatarstan-1929854152.html

Татарстан в 2024 году благоустроит 64 общественных пространства

Татарстан в 2024 году благоустроит 64 общественных пространства - РИА Новости, 27.02.2024

Татарстан в 2024 году благоустроит 64 общественных пространства

Благоустройство 64 общественных пространств запланировано в Татарстане в 2024 году, сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T19:09

2024-02-27T19:09

2024-02-27T19:09

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921845212_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f5d84eb723378c397e4bfa2e1c0fbf67.jpg

КАЗАНЬ, 27 фев – РИА Новости. Благоустройство 64 общественных пространств запланировано в Татарстане в 2024 году, сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов. "В текущем году запланированы работы по обустройству 64 общественных пространств на общую сумму финансирования 2,35 миллиарда рублей, включая федеральные и региональные средства. Программы формируются с учетом мнения граждан", - сказал Фролов на пресс-конференции. Он отметил, что два объекта стали победителями Всероссийского конкурса малых городов и получат грантовую поддержку, остальные объекты будут обустроены по программе "Формирование комфортной городской среды". В настоящее время, по его словам, объявлены все необходимые конкурсы, на март запланировано заключение госконтрактов, после этого начнутся поставки необходимых материалов и непосредственно работы по благоустройству объектов. "Нынешний год является юбилейным, десять лет назад - в 2015 году мы начали реализовывать программу общественных пространств. За истекшие девять лет в целом по республике благоустроили 398 территорий… На эти задачи мы потратили почти 24 миллиарда рублей за девять лет реализации программы, большая часть денежных средств - из бюджета Республики Татарстан", - уточнил замминистра. Фролов напомнил, что в том числе с учетом опыта Татарстана по обустройству общественных пространств был сформирован национальный проект по формированию комфортной городской среды. Сейчас республика получает федеральное бюджетное финансирование по двум направлениям - в рамках софинансирования национального проекта и в виде грантов на поддержку малых городов и исторических поселений.

https://ria.ru/20240227/tatarstan-1929829287.html

https://ria.ru/20240222/dorogi-1929029991.html

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика татарстан (татарстан)