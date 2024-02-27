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Татарстан на Всемирном фестивале молодежи представят 225 человек - РИА Новости, 27.02.2024
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Республика Татарстан
 
17:12 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/tatarstan-1929829287.html
Татарстан на Всемирном фестивале молодежи представят 225 человек
Татарстан на Всемирном фестивале молодежи представят 225 человек - РИА Новости, 27.02.2024
Татарстан на Всемирном фестивале молодежи представят 225 человек
Татарстан на Всемирном фестивале молодежи в Сочи представят 225 человек, которые будут участвовать во всех направлениях работы фестиваля, сообщил министр по... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T17:12
2024-02-27T17:12
республика татарстан
казань
сочи
россия
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КАЗАНЬ, 27 фев – РИА Новости. Татарстан на Всемирном фестивале молодежи в Сочи представят 225 человек, которые будут участвовать во всех направлениях работы фестиваля, сообщил министр по делам молодежи республики Ринат Садыков. "Среди делегатов Татарстана представители 17 районов и городов республики из числа самой разной молодежи – от студентов и предпринимателей, до молодых ученых и молодежи из села. Наша молодежь участвует во всех 15 направлениях – международное сотрудничество, медиа, спорт, культура, образование, бизнес и других", - сказал Садыков журналистам во время церемонии отправки делегатов из Казани. По информации министра, Татарстан - один из немногих регионов, кто провел очный этап отбора. Он выразил уверенность что все делегаты смогут показать себя на достойном уровне. "Всемирный фестиваль молодежи – это площадка для обмена опытом, возможность познакомить другие регионы и страны с нашей культурой, традициями, достижениями. Ждем вас в родной республике вдохновленными, с креативными идеями. А мы в свою очередь готовы вам помогать в реализации ваших проектов", - напутствовал министр участников фестиваля. По информации Минмолодежи Татарстана, на фестивале республику будут представлять и волонтеры - 82 человека уже прибыли в Сочи и готовятся встречать делегатов. Кроме того, Татарстан стал одним из 30 регионов, где пройдет региональная программа Всемирного фестиваля молодежи. Сразу после завершения основной программы 2 тысячи иностранных участников Всемирного фестиваля ждет путешествие по городам России. Гости остановятся на три дня в Москве, побывают на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, также каждый участник посетит один из 30 крупнейших городов по разработанным маршрутам. Ожидается, что в рамках маршрута "Жить и работать в России" в Татарстан приедут около 100 делегатов из 55 стран. Для них подготовлены дискуссии, культурно-познавательные мероприятия, знакомство с традициями, обычаями и национальной кухней республики, экскурсии по знаковым местам.
https://ria.ru/20240222/geroi-1929027186.html
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казань, сочи, россия
Республика Татарстан, Казань, Сочи, Россия

Татарстан на Всемирном фестивале молодежи представят 225 человек

© РИА Новости | Перейти в медиабанкФедеральная территория Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи
Федеральная территория Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости
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Федеральная территория Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 27 фев – РИА Новости. Татарстан на Всемирном фестивале молодежи в Сочи представят 225 человек, которые будут участвовать во всех направлениях работы фестиваля, сообщил министр по делам молодежи республики Ринат Садыков.
"Среди делегатов Татарстана представители 17 районов и городов республики из числа самой разной молодежи – от студентов и предпринимателей, до молодых ученых и молодежи из села. Наша молодежь участвует во всех 15 направлениях – международное сотрудничество, медиа, спорт, культура, образование, бизнес и других", - сказал Садыков журналистам во время церемонии отправки делегатов из Казани.
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По информации министра, Татарстан - один из немногих регионов, кто провел очный этап отбора. Он выразил уверенность что все делегаты смогут показать себя на достойном уровне.
"Всемирный фестиваль молодежи – это площадка для обмена опытом, возможность познакомить другие регионы и страны с нашей культурой, традициями, достижениями. Ждем вас в родной республике вдохновленными, с креативными идеями. А мы в свою очередь готовы вам помогать в реализации ваших проектов", - напутствовал министр участников фестиваля.
По информации Минмолодежи Татарстана, на фестивале республику будут представлять и волонтеры - 82 человека уже прибыли в Сочи и готовятся встречать делегатов.
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Кроме того, Татарстан стал одним из 30 регионов, где пройдет региональная программа Всемирного фестиваля молодежи. Сразу после завершения основной программы 2 тысячи иностранных участников Всемирного фестиваля ждет путешествие по городам России. Гости остановятся на три дня в Москве, побывают на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, также каждый участник посетит один из 30 крупнейших городов по разработанным маршрутам.
Ожидается, что в рамках маршрута "Жить и работать в России" в Татарстан приедут около 100 делегатов из 55 стран. Для них подготовлены дискуссии, культурно-познавательные мероприятия, знакомство с традициями, обычаями и национальной кухней республики, экскурсии по знаковым местам.
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Республика ТатарстанКазаньСочиРоссия
 
 
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