https://ria.ru/20240227/svo-1929847380.html

ВСУ повредили помещение участковой избирательной комиссии в Новой Каховке

ВСУ повредили помещение участковой избирательной комиссии в Новой Каховке - РИА Новости, 27.02.2024

ВСУ повредили помещение участковой избирательной комиссии в Новой Каховке

В результате теракта со стороны украинских сил было повреждено помещение участковой избирательной комиссии досрочного голосования на выборах президента РФ в... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T18:37

2024-02-27T18:37

2024-02-27T19:58

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

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ГЕНИЧЕСК, 27 фев - РИА Новости. В результате теракта со стороны украинских сил было повреждено помещение участковой избирательной комиссии досрочного голосования на выборах президента РФ в городе Новая Каховка, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова. "Сегодня в 8 часов утра был совершен террористический акт со стороны Украины с применением беспилотного устройства. В результате этого террористического акта были повреждены помещения МФЦ, помещения гуманитарного склада, и, к сожалению, помещения, которые были определены под участковые комиссии в Новокаховском городском округе", - заявила Захарова. По словам очевидцев теракта, FPV-дрон ударил по зданию МФЦ до того, как в его помещение пришли сотрудники учреждения и посетители. "Поэтому жертв и не было… А если бы были выплаты (пенсионные и социальные - ред.), то было бы очень много. Потому что бабушки тут собираются очень рано - и жертв было бы очень много… Ни одного военного объекта тут рядом нет", - сказала РИА Новости сотрудница пострадавшего МФЦ. По словам Захаровой, понимая сложности оперативной обстановки в Новой Каховке, заранее было принято решение не использовать помещение, по которым украинская армия нанесла террористический удар. Благодаря этому жертв удалось избежать. Первый этап досрочного голосования на выборах президента РФ продлиться с 27 по 29 февраля 2025. Второй этап досрочного голосования состоится с 1 по 3 марта 2024. Основной этап голосования пройдет с 15 по 17 марта 2024 года.

https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

новая каховка

херсонская область

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Последствия удара FPV-дрона по зданию МФЦ в Новой Каховке Ударный дрон ВСУ атаковал гуманитарный штаб и МФЦ в Новой Каховке, сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в Telegram-канале. 2024-02-27T18:37 true PT1M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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новая каховка, херсонская область