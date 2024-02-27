https://ria.ru/20240227/svo-1929847380.html
ВСУ повредили помещение участковой избирательной комиссии в Новой Каховке
ВСУ повредили помещение участковой избирательной комиссии в Новой Каховке - РИА Новости, 27.02.2024
ВСУ повредили помещение участковой избирательной комиссии в Новой Каховке
В результате теракта со стороны украинских сил было повреждено помещение участковой избирательной комиссии досрочного голосования на выборах президента РФ в... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T18:37
2024-02-27T18:37
2024-02-27T19:58
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК, 27 фев - РИА Новости. В результате теракта со стороны украинских сил было повреждено помещение участковой избирательной комиссии досрочного голосования на выборах президента РФ в городе Новая Каховка, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова. "Сегодня в 8 часов утра был совершен террористический акт со стороны Украины с применением беспилотного устройства. В результате этого террористического акта были повреждены помещения МФЦ, помещения гуманитарного склада, и, к сожалению, помещения, которые были определены под участковые комиссии в Новокаховском городском округе", - заявила Захарова. По словам очевидцев теракта, FPV-дрон ударил по зданию МФЦ до того, как в его помещение пришли сотрудники учреждения и посетители. "Поэтому жертв и не было… А если бы были выплаты (пенсионные и социальные - ред.), то было бы очень много. Потому что бабушки тут собираются очень рано - и жертв было бы очень много… Ни одного военного объекта тут рядом нет", - сказала РИА Новости сотрудница пострадавшего МФЦ. По словам Захаровой, понимая сложности оперативной обстановки в Новой Каховке, заранее было принято решение не использовать помещение, по которым украинская армия нанесла террористический удар. Благодаря этому жертв удалось избежать. Первый этап досрочного голосования на выборах президента РФ продлиться с 27 по 29 февраля 2025. Второй этап досрочного голосования состоится с 1 по 3 марта 2024. Основной этап голосования пройдет с 15 по 17 марта 2024 года.
https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html
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Последствия удара FPV-дрона по зданию МФЦ в Новой Каховке
Ударный дрон ВСУ атаковал гуманитарный штаб и МФЦ в Новой Каховке, сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в Telegram-канале.
2024-02-27T18:37
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новая каховка, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область
ВСУ повредили помещение участковой избирательной комиссии в Новой Каховке
ВСУ повредили помещения МФЦ и гуманитарного склада в Новой Каховке
ГЕНИЧЕСК, 27 фев - РИА Новости. В результате теракта со стороны украинских сил было повреждено помещение участковой избирательной комиссии досрочного голосования на выборах президента РФ в городе Новая Каховка, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.
"Сегодня в 8 часов утра был совершен террористический акт со стороны Украины с применением беспилотного устройства. В результате этого террористического акта были повреждены помещения МФЦ, помещения гуманитарного склада, и, к сожалению, помещения, которые были определены под участковые комиссии в Новокаховском городском округе", - заявила Захарова.
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По словам очевидцев теракта, FPV-дрон ударил по зданию МФЦ до того, как в его помещение пришли сотрудники учреждения и посетители. "Поэтому жертв и не было… А если бы были выплаты (пенсионные и социальные - ред.), то было бы очень много. Потому что бабушки тут собираются очень рано - и жертв было бы очень много… Ни одного военного объекта тут рядом нет", - сказала РИА Новости сотрудница пострадавшего МФЦ.
По словам Захаровой, понимая сложности оперативной обстановки в Новой Каховке, заранее было принято решение не использовать помещение, по которым украинская армия нанесла террористический удар. Благодаря этому жертв удалось избежать.
Первый этап досрочного голосования на выборах президента РФ продлиться с 27 по 29 февраля 2025. Второй этап досрочного голосования состоится с 1 по 3 марта 2024. Основной этап голосования пройдет с 15 по 17 марта 2024 года.
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