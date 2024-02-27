https://ria.ru/20240227/svo-1929824169.html
Власти Горловки сообщили о повреждении инфраструктуры
Власти Горловки сообщили о повреждении инфраструктуры - РИА Новости, 27.02.2024
Власти Горловки сообщили о повреждении инфраструктуры
Объекты гражданской инфраструктуры получили повреждения в результате обстрела поселка Солидарность, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T16:54
2024-02-27T16:54
2024-02-27T17:16
специальная военная операция на украине
горловка
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иван приходько
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Объекты гражданской инфраструктуры получили повреждения в результате обстрела поселка Солидарность, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. "Вследствие вооруженной агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) повреждены объекты гражданской инфраструктуры в поселке Солидарность (Калининский район Горловки)", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Мэр Горловки ранее сообщил, что мирная жительница поселка получила ранения при обстреле со стороны украинских войск. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее во вторник сообщало о четырех обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших снаряды натовского калибра 155 миллиметров.
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горловка, украина, калининский район, иван приходько, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Калининский район, Иван Приходько, СЦКК
Власти Горловки сообщили о повреждении инфраструктуры
Приходько: ВСУ повредили объекты инфраструктуры в поселке Солидарность
ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости.
Объекты гражданской инфраструктуры получили повреждения в результате обстрела поселка Солидарность, сообщил мэр Горловки Иван Приходько
.
"Вследствие вооруженной агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) повреждены объекты гражданской инфраструктуры в поселке Солидарность (Калининский район Горловки)", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Мэр Горловки ранее сообщил, что мирная жительница поселка получила ранения при обстреле со стороны украинских войск.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее во вторник сообщало о четырех обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших снаряды натовского калибра 155 миллиметров.
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