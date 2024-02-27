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В Ростовской области расширили меры поддержки участников СВО - РИА Новости, 27.02.2024
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Ростовская область
Ростовская область
 
16:37 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/svo-1929819473.html
В Ростовской области расширили меры поддержки участников СВО
В Ростовской области расширили меры поддержки участников СВО - РИА Новости, 27.02.2024
В Ростовской области расширили меры поддержки участников СВО
Депутаты законодательного собрания Ростовской области приняли поправки в региональный закон о бесплатной юридической помощи, расширив меры поддержки участников... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T16:37
2024-02-27T16:37
ростовская область
ростовская область
александр ищенко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 фев - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области приняли поправки в региональный закон о бесплатной юридической помощи, расширив меры поддержки участников спецоперации, сообщил председатель парламента области Александр Ищенко. "Мы распространяем действие закона о бесплатной юридической помощи на добровольцев, заключивших контракт на службу в войсках Национальной гвардии РФ, выполняющих задачи специальной военной операции. Это частное изменение, но оно позволяет более полно урегулировать вопросы оказания правовой помощи всем участникам специальной военной операции", - сказал он. Ищенко уточнил, что ранее право на бесплатную юридическую помощь в рамках областного закона получили военнослужащие, участвующие в специальной военной операции или выполняющие задачи по отражению вооруженного вторжения на территории РФ, а также члены их семей. Это касалось мобилизованных, контрактников и добровольцев, которые заключили договор о добровольном участии в СВО с Министерством обороны РФ. Также на заседании законодательного собрания Ростовской области депутаты приняли решение создать комиссию по взаимодействию с участниками спецоперации и поддержке членов их семей. Это будет временный совещательный орган, состоящий из десяти депутатов областного парламента, который будет обеспечивать взаимодействие парламента региона с другими органами публичной власти, с военными, правоохранительными органами, а также некоммерческими и ветеранскими организациями в целях поддержки участников СВО и членов их семей. Комиссия будет рассматривать и готовить предложения по совершенствованию областных законов и других нормативных актов, затрагивающих права участников специальной военной операции и членов их семей. Также комиссия будет анализировать, как исполняются законы в этой сфере и участвовать в информационной и разъяснительной работе.
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ростовская область, александр ищенко, россия
Ростовская область , Ростовская область, Александр Ищенко, Россия

В Ростовской области расширили меры поддержки участников СВО

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне спецоперации
Военнослужащие в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Военнослужащие в зоне спецоперации. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 фев - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области приняли поправки в региональный закон о бесплатной юридической помощи, расширив меры поддержки участников спецоперации, сообщил председатель парламента области Александр Ищенко.
"Мы распространяем действие закона о бесплатной юридической помощи на добровольцев, заключивших контракт на службу в войсках Национальной гвардии РФ, выполняющих задачи специальной военной операции. Это частное изменение, но оно позволяет более полно урегулировать вопросы оказания правовой помощи всем участникам специальной военной операции", - сказал он.
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Ищенко уточнил, что ранее право на бесплатную юридическую помощь в рамках областного закона получили военнослужащие, участвующие в специальной военной операции или выполняющие задачи по отражению вооруженного вторжения на территории РФ, а также члены их семей. Это касалось мобилизованных, контрактников и добровольцев, которые заключили договор о добровольном участии в СВО с Министерством обороны РФ.
Также на заседании законодательного собрания Ростовской области депутаты приняли решение создать комиссию по взаимодействию с участниками спецоперации и поддержке членов их семей. Это будет временный совещательный орган, состоящий из десяти депутатов областного парламента, который будет обеспечивать взаимодействие парламента региона с другими органами публичной власти, с военными, правоохранительными органами, а также некоммерческими и ветеранскими организациями в целях поддержки участников СВО и членов их семей.
Комиссия будет рассматривать и готовить предложения по совершенствованию областных законов и других нормативных актов, затрагивающих права участников специальной военной операции и членов их семей. Также комиссия будет анализировать, как исполняются законы в этой сфере и участвовать в информационной и разъяснительной работе.
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