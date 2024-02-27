https://ria.ru/20240227/svo-1929819473.html

В Ростовской области расширили меры поддержки участников СВО

В Ростовской области расширили меры поддержки участников СВО - РИА Новости, 27.02.2024

В Ростовской области расширили меры поддержки участников СВО

Депутаты законодательного собрания Ростовской области приняли поправки в региональный закон о бесплатной юридической помощи, расширив меры поддержки участников... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T16:37

2024-02-27T16:37

2024-02-27T16:37

ростовская область

ростовская область

александр ищенко

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927082056_0:27:3036:1735_1920x0_80_0_0_1a739dd827d6d85fa5015aab53e0237c.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 фев - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области приняли поправки в региональный закон о бесплатной юридической помощи, расширив меры поддержки участников спецоперации, сообщил председатель парламента области Александр Ищенко. "Мы распространяем действие закона о бесплатной юридической помощи на добровольцев, заключивших контракт на службу в войсках Национальной гвардии РФ, выполняющих задачи специальной военной операции. Это частное изменение, но оно позволяет более полно урегулировать вопросы оказания правовой помощи всем участникам специальной военной операции", - сказал он. Ищенко уточнил, что ранее право на бесплатную юридическую помощь в рамках областного закона получили военнослужащие, участвующие в специальной военной операции или выполняющие задачи по отражению вооруженного вторжения на территории РФ, а также члены их семей. Это касалось мобилизованных, контрактников и добровольцев, которые заключили договор о добровольном участии в СВО с Министерством обороны РФ. Также на заседании законодательного собрания Ростовской области депутаты приняли решение создать комиссию по взаимодействию с участниками спецоперации и поддержке членов их семей. Это будет временный совещательный орган, состоящий из десяти депутатов областного парламента, который будет обеспечивать взаимодействие парламента региона с другими органами публичной власти, с военными, правоохранительными органами, а также некоммерческими и ветеранскими организациями в целях поддержки участников СВО и членов их семей. Комиссия будет рассматривать и готовить предложения по совершенствованию областных законов и других нормативных актов, затрагивающих права участников специальной военной операции и членов их семей. Также комиссия будет анализировать, как исполняются законы в этой сфере и участвовать в информационной и разъяснительной работе.

https://ria.ru/20240205/sotrudnichestvo-1925478003.html

https://ria.ru/20240205/golubev-1925464451.html

ростовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростовская область, александр ищенко, россия