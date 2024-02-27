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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 27.02.2024
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении
Войска Украины потеряли на купянском направлении за сутки около 30 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T15:17
2024-02-27T15:17
2024-02-27T15:51
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Войска Украины потеряли на купянском направлении за сутки около 30 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск заняли более выгодные позиции, нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области. Кроме того, отразили две контратаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики."Потери противника составили до 30 военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также САУ "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
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россия, вооруженные силы украины, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Харьковская область
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли на Купянском направлении около 30 человек