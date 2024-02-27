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Депутаты парламента КБР передали гуманитарную помощь бойцам в зоне СВО - РИА Новости, 27.02.2024
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Надежные люди
 
12:46 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/svo-1929749139.html
Депутаты парламента КБР передали гуманитарную помощь бойцам в зоне СВО
Депутаты парламента КБР передали гуманитарную помощь бойцам в зоне СВО - РИА Новости, 27.02.2024
Депутаты парламента КБР передали гуманитарную помощь бойцам в зоне СВО
Депутаты парламента Кабардино-Балкарии передали гуманитарный груз для бойцов в зоне специальной военной операции, в него вошли продукты питания, рации и... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T12:46
2024-02-27T12:46
надежные люди
запорожская область
донецкая народная республика
мариуполь
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НАЛЬЧИК, 27 фев – РИА Новости. Депутаты парламента Кабардино-Балкарии передали гуманитарный груз для бойцов в зоне специальной военной операции, в него вошли продукты питания, рации и дизельный генератор, сообщила пресс-служба парламента. "Депутаты парламента Кабардино-Балкарской Республики отправили очередную партию гуманитарной помощи в Запорожскую область и Донецкую народную республику. В грузе для бойцов в зоне проведения специальной военной операции дизельный генератор, рации, одежда, продовольственные товары", - говорится в сообщении. Участники СВО передали слова благодарности депутатам за постоянное внимание. Кроме того, парламентарии отправили продукты и сладости в приют для детей-сирот и инвалидов "Добрый Самарянин" в Мариуполе.
https://ria.ru/20240222/so-1928970232.html
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запорожская область, донецкая народная республика, мариуполь
Надежные люди, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Мариуполь
Депутаты парламента КБР передали гуманитарную помощь бойцам в зоне СВО

Депутаты парламента КБР передали рации, генератор и продукты бойцам в зоне СВО

© Фото : Парламент КБР/TelegramПартия гуманитарной помощи, отправленная депутатами из Кабардино-Балкарской Республики в Запорожскую область и Донецкую Народную Республику
Партия гуманитарной помощи, отправленная депутатами из Кабардино-Балкарской Республики в Запорожскую область и Донецкую Народную Республику - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© Фото : Парламент КБР/Telegram
Партия гуманитарной помощи, отправленная депутатами из Кабардино-Балкарской Республики в Запорожскую область и Донецкую Народную Республику
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НАЛЬЧИК, 27 фев – РИА Новости. Депутаты парламента Кабардино-Балкарии передали гуманитарный груз для бойцов в зоне специальной военной операции, в него вошли продукты питания, рации и дизельный генератор, сообщила пресс-служба парламента.
"Депутаты парламента Кабардино-Балкарской Республики отправили очередную партию гуманитарной помощи в Запорожскую область и Донецкую народную республику. В грузе для бойцов в зоне проведения специальной военной операции дизельный генератор, рации, одежда, продовольственные товары", - говорится в сообщении.
Участники СВО передали слова благодарности депутатам за постоянное внимание.
Кроме того, парламентарии отправили продукты и сладости в приют для детей-сирот и инвалидов "Добрый Самарянин" в Мариуполе.
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Надежные людиЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаМариуполь
 
 
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