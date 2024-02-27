https://ria.ru/20240227/svo-1929749139.html

Депутаты парламента КБР передали гуманитарную помощь бойцам в зоне СВО

Депутаты парламента КБР передали гуманитарную помощь бойцам в зоне СВО - РИА Новости, 27.02.2024

Депутаты парламента КБР передали гуманитарную помощь бойцам в зоне СВО

Депутаты парламента Кабардино-Балкарии передали гуманитарный груз для бойцов в зоне специальной военной операции, в него вошли продукты питания, рации и... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T12:46

2024-02-27T12:46

2024-02-27T12:46

надежные люди

запорожская область

донецкая народная республика

мариуполь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929746179_42:151:1191:797_1920x0_80_0_0_a734d6b775b4a760a1c434422e7b59a5.jpg

НАЛЬЧИК, 27 фев – РИА Новости. Депутаты парламента Кабардино-Балкарии передали гуманитарный груз для бойцов в зоне специальной военной операции, в него вошли продукты питания, рации и дизельный генератор, сообщила пресс-служба парламента. "Депутаты парламента Кабардино-Балкарской Республики отправили очередную партию гуманитарной помощи в Запорожскую область и Донецкую народную республику. В грузе для бойцов в зоне проведения специальной военной операции дизельный генератор, рации, одежда, продовольственные товары", - говорится в сообщении. Участники СВО передали слова благодарности депутатам за постоянное внимание. Кроме того, парламентарии отправили продукты и сладости в приют для детей-сирот и инвалидов "Добрый Самарянин" в Мариуполе.

https://ria.ru/20240222/so-1928970232.html

запорожская область

донецкая народная республика

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, донецкая народная республика, мариуполь