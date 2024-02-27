https://ria.ru/20240227/svo-1929748410.html

В Ярославской области бабушка передала домашние заготовки в зону СВО

В Ярославской области бабушка передала домашние заготовки в зону СВО - РИА Новости, 27.02.2024

В Ярославской области бабушка передала домашние заготовки в зону СВО

Бабушка бойца из Ярославской области вместе с односельчанами передала внуку и его боевым товарищам 15 коробок с домашними заготовками, сообщает региональное... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T12:43

2024-02-27T12:43

2024-02-27T12:43

надежные люди

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Бабушка бойца из Ярославской области вместе с односельчанами передала внуку и его боевым товарищам 15 коробок с домашними заготовками, сообщает региональное отделение Народного фронта. "Маринованные и солёные огурцы, помидоры, грибы, квашеная капуста, лечо, салаты, яблочное варенье. Жительница деревни Курдумово Милитина Юрьевна попросила Народный фронт доставить своему 22-летнему внуку Даниилу, артиллеристу с позывным Коча, несколько десятков банок с консервацией. В сборе участвовала вся деревня", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народного фронта. Даниил записался добровольцем полтора года назад, выучившись на сварщика и отслужив по призыву. Бабушку и дедушку, самых близких людей, поставил в известность по телефону, когда садился в поезд. Шок быстро сменился гордостью, рассказала Милитина Юрьевна активистам Народного фронта. Сегодня Коча – один из лучших наводчиков Толбухинского дивизиона. Солдата наградили орденом Святого Георгия. В опубликованном Народным фронтом видео женщина рассказала, что ездила туда, где служит внук. "Посмотрела на их быт, повидалась там с ребятами. У них отношения братские. У нас здесь, наверное, хуже отношения у людей, чем у них там на фронте", - рассказала Милитина Юрьевна. Бабушка уже передавала внуку на фронт овощи и соленья, и вот недавно боец попросил прислать снова. "Пошла к девочкам в магазин: "Мне коробочек надо собрать, посылку". Они быстро объявили по деревне, и все на другой же день стали приносить кто что. И вот мы посылаем им (бойцам – ред.) привет большой. Ребята, мы с вами!", - сказала Милитина Юрьевна. В своем видеообращении к внуку она попросила его беречь себя, сказала, что любит и ждет с победой.

https://ria.ru/20240227/uaz-1929717390.html

https://ria.ru/20240222/svo-1929044125.html

https://ria.ru/20240222/so-1928970232.html

ярославская область

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ярославская область