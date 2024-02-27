https://ria.ru/20240227/sudokhodstvo-1929805755.html

Лавров призвал обеспечить безопасность судоходства в Красном море

Лавров призвал обеспечить безопасность судоходства в Красном море - РИА Новости, 27.02.2024

Лавров призвал обеспечить безопасность судоходства в Красном море

Обеспечить безопасность судоходства в Красном море требуется политико-дипломатическими методами, а нанесение ударов по территории Йемена только усугубляет... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T15:46

2024-02-27T15:46

2024-02-27T15:46

в мире

красное море

сергей лавров

ансар алла

йемен

израиль

военная операция сша и британии в йемене

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Обеспечить безопасность судоходства в Красном море требуется политико-дипломатическими методами, а нанесение ударов по территории Йемена только усугубляет обстановку, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Обеспечение безопасности международного судоходства в акватории Красного моря должно быть приоритетной задачей для всех ответственных членов международного сообщества, и решать эту задачу нужно политико-дипломатическими средствами", - сказал он на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Йемена Ахмедом бен Мубараком. Лавров добавил, что удары западных стран по территории Йемена только привели к расширению зоны боевых действий с соответствующими последствиями и для гражданского судоходства. Кроме того, до окончания этого конфликта и до стабилизации обстановки в Красном море "вряд ли получится" запустить реализацию дорожной карты по урегулированию многолетнего кризиса в Йемене, отметил министр. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html

красное море

йемен

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, красное море, сергей лавров, ансар алла, йемен, израиль, военная операция сша и британии в йемене, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году