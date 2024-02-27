https://ria.ru/20240227/stoltenberg-1929755465.html

У НАТО нет плана направлять военных на Украину, заявил Столтенберг

У НАТО нет плана направлять военных на Украину, заявил Столтенберг - РИА Новости, 27.02.2024

У НАТО нет плана направлять военных на Украину, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет плана направлять своих военных на Украину. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T13:15

2024-02-27T13:15

2024-02-27T13:52

в мире

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нато

специальная военная операция на украине

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словакия

роберт фицо

йенс столтенберг

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет плана направлять своих военных на Украину."Союзники НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине... Но планов размещения боевых частей НАТО на Украине нет", - заявил Столтенберг в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс.Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину. По его словам, согласия по этому вопросу нет, но "в развитии ситуации ничего не может быть исключено".Премьер Словакии Роберт Фицо также заявил, что ряд стран НАТО и ЕС обдумывают возможность на основе двусторонних договоренностей направить своих военных на Украину. По его мнению, это повлечет эскалацию конфликта. Фицо заявил, что Братислава на такой шаг не пойдет.

https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html

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франция

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