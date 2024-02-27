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В "Столото" опровергли данные об отъезде семьи, выигравшей миллиард рублей - РИА Новости, 27.02.2024
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11:46 27.02.2024 (обновлено: 12:05 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/stoloto-1929730234.html
В "Столото" опровергли данные об отъезде семьи, выигравшей миллиард рублей
В "Столото" опровергли данные об отъезде семьи, выигравшей миллиард рублей - РИА Новости, 27.02.2024
В "Столото" опровергли данные об отъезде семьи, выигравшей миллиард рублей
Семья Семеновых из Тюмени, выигравшая 1 января 2024 года в лотерею 1 миллиард рублей, опровергла распространяемую в пабликах и СМИ информацию об отъезде за... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T11:46
2024-02-27T12:05
тюмень
столото
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ТЮМЕНЬ, 27 фев – РИА Новости. Семья Семеновых из Тюмени, выигравшая 1 января 2024 года в лотерею 1 миллиард рублей, опровергла распространяемую в пабликах и СМИ информацию об отъезде за границу, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Столото". В понедельник ряд Telegram-каналов со ссылкой на анонимный источник сообщил, что выигравшая крупную сумму семья из Тюмени, продав квартиру, выехала за рубеж. "Юрий и Светлана Семеновы, выигравшие 1 миллиард рублей 1 января 2024 года, опровергли информацию о том, что они уехали из страны. Покидать Российскую Федерацию победители не собираются", - сообщила пресс-служба "Столото", которая является пресс-агентом победителей новогоднего тиража "Русского лото".
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тюмень, столото
Тюмень, Столото
В "Столото" опровергли данные об отъезде семьи, выигравшей миллиард рублей

Тюменская семья, выигравшая 1 млрд руб, опровергла данные об отъезде из России

© Фото : СтолотоОбладатели новогоднего миллиарда в тираже "Русского лото" Юрий и Светлана Семеновы
Обладатели новогоднего миллиарда в тираже Русского лото Юрий и Светлана Семеновы - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© Фото : Столото
Обладатели новогоднего миллиарда в тираже "Русского лото" Юрий и Светлана Семеновы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 27 фев – РИА Новости. Семья Семеновых из Тюмени, выигравшая 1 января 2024 года в лотерею 1 миллиард рублей, опровергла распространяемую в пабликах и СМИ информацию об отъезде за границу, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Столото".
В понедельник ряд Telegram-каналов со ссылкой на анонимный источник сообщил, что выигравшая крупную сумму семья из Тюмени, продав квартиру, выехала за рубеж.
"Юрий и Светлана Семеновы, выигравшие 1 миллиард рублей 1 января 2024 года, опровергли информацию о том, что они уехали из страны. Покидать Российскую Федерацию победители не собираются", - сообщила пресс-служба "Столото", которая является пресс-агентом победителей новогоднего тиража "Русского лото".
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ТюменьСтолото
 
 
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