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В "Столото" опровергли данные об отъезде семьи, выигравшей миллиард рублей
В "Столото" опровергли данные об отъезде семьи, выигравшей миллиард рублей - РИА Новости, 27.02.2024
В "Столото" опровергли данные об отъезде семьи, выигравшей миллиард рублей
Семья Семеновых из Тюмени, выигравшая 1 января 2024 года в лотерею 1 миллиард рублей, опровергла распространяемую в пабликах и СМИ информацию об отъезде за... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T11:46
2024-02-27T11:46
2024-02-27T12:05
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ТЮМЕНЬ, 27 фев – РИА Новости. Семья Семеновых из Тюмени, выигравшая 1 января 2024 года в лотерею 1 миллиард рублей, опровергла распространяемую в пабликах и СМИ информацию об отъезде за границу, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Столото". В понедельник ряд Telegram-каналов со ссылкой на анонимный источник сообщил, что выигравшая крупную сумму семья из Тюмени, продав квартиру, выехала за рубеж. "Юрий и Светлана Семеновы, выигравшие 1 миллиард рублей 1 января 2024 года, опровергли информацию о том, что они уехали из страны. Покидать Российскую Федерацию победители не собираются", - сообщила пресс-служба "Столото", которая является пресс-агентом победителей новогоднего тиража "Русского лото".
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В "Столото" опровергли данные об отъезде семьи, выигравшей миллиард рублей
Тюменская семья, выигравшая 1 млрд руб, опровергла данные об отъезде из России
ТЮМЕНЬ, 27 фев – РИА Новости. Семья Семеновых из Тюмени, выигравшая 1 января 2024 года в лотерею 1 миллиард рублей, опровергла распространяемую в пабликах и СМИ информацию об отъезде за границу, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Столото".
В понедельник ряд Telegram-каналов со ссылкой на анонимный источник сообщил, что выигравшая крупную сумму семья из Тюмени, продав квартиру, выехала за рубеж.
"Юрий и Светлана Семеновы, выигравшие 1 миллиард рублей 1 января 2024 года, опровергли информацию о том, что они уехали из страны. Покидать Российскую Федерацию победители не собираются", - сообщила пресс-служба "Столото", которая является пресс-агентом победителей новогоднего тиража "Русского лото".
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