https://ria.ru/20240227/spetsoperatsiya-1929843526.html

Спецоперация, 27 февраля: российские войска освободили Северное

Спецоперация, 27 февраля: российские войска освободили Северное - РИА Новости, 27.02.2024

Спецоперация, 27 февраля: российские войска освободили Северное

Об освобождении еще одного населенного пункта под Авдеевкой, ходе спецоперации и новом заявлении Макрона об Украине — в материале РИА Новости. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T18:23

2024-02-27T18:23

2024-02-27T19:41

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Об освобождении еще одного населенного пункта под Авдеевкой, ходе спецоперации и новом заявлении Макрона об Украине — в материале РИА Новости.Брифинг МинобороныРоссийские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Северное рядом с Авдеевкой в ДНР, сообщило Министерство обороны.На заседании коллегии ведомства Сергей Шойгу рассказал, что за время спецоперации потери украинских войск составили более 444 тысяч военнослужащих, а в среднем за сутки они достигают более 800 человек и 120 единиц вооружения. Министр также сообщил, российские войска улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении и занимают более выгодные позиции на Купянском после взятия авдеевского узла."Противник потерял до 485 военнослужащих, два танка, в том числе Abrams производства США, три боевые машины пехоты, в том числе Bradley, шесть боевых бронированных машин, 13 автомобилей, а также две гаубицы Д-30", — добавили в оборонном ведомстве. ВСУ за сутки потеряли в совокупности до 1105 человек.Российские средства ПВО за ночь уничтожили два украинских дрона над Брянской областью и один над Белгородской, где днем также сбили еще два беспилотника около 12:30 и три — около 16.30.Как сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, украинские войска атаковали гуманитарный штаб и МФЦ в Новой Каховке."Ударный дрон нацистов совершил налет на гуманитарный штаб и МФЦ Новой Каховки. Из-за ночного времени, к счастью, обошлось без пострадавших. Но важный для населения социальный объект, где оказывали помощь и оформляли документы, выплаты — пострадал", — написал он в Telegram-канале.По словам Алексеенко, в поселке Чернянка соседнего Каховского района противник ударил по многоквартирному жилому дому.Макрон допустил возможность отправки военных на УкраинуПрезидент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину."Сегодня нет консенсуса по отправке сухопутных войск в официальной манере. Но в развитии ситуации ничего не может быть исключено. Мы сделаем все, чтобы Россия не выиграла эту войну. Все возможно, если это будет полезно, чтобы достичь нашей цели", — сообщил он на пресс-конференции по итогам конференции по поддержке Украины в Париже.Также он добавил, что Евросоюз договорился создать коалицию для поставок Украине ракет среднего и дальнего действия.Ультиматум Зеленского к РоссииНа пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Йемена Ахмедом бен Мубараком Лавров напомнил, что Владимир Зеленский и глава офиса Зеленского Андрей Ермак высказывали схожую мысль о том, что они без участия соберутся в Швейцарии без России, все "решат, отшлифуют, доведут до ума формулу мира Зеленского", а потом передадут ее Москве. "Он (Зеленский. — Прим. ред.) сказал, что это не будет считать переговорами. Нормальный человек понимает, что имеется в виду ультиматум. От ультиматума Зеленский никогда не отказывался. Вся его вот эта формула из десяти пунктов была и остается очевидным ультиматумом", — сказал Лавров. ФСБ предотвратила теракт с химоружием в Запорожской областиУкраинские спецслужбы намеревались совершить теракт в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества BZ, сообщило ФСБ. Преступление удалось предотвратить, служба задержала троих граждан Украины. Как выяснилось, изъятые у них препараты разрабатывались в США и применяются для создания химического оружия. Заведено дело по статьям о приобретении и сбыте оружия массового поражения и о теракте. Об обнаружении в Мелитополе украинского схрона с аналогом отравляющего вещества BZ неделю назад рассказывал на брифинге начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. Согласно его заявлению, вещество нашли 28 января, оно находилось во флаконах с надписью "Биоспорин" на украинском языке. По информации из открытых источников, BZ — психохимическое боевое отравляющее вещество, вызывающее острый психоз, потерю ориентации, а также галлюцинации.Украинский депутат допустил, что ВСУ уже потеряли Работино Украинский депутат Алексей Гончаренко допустил, что ВСУ уже потеряли контроль над селом Работино в Запорожской области."Похоже, что мы также потеряли Работино", — сказал он в интервью испанскому изданию 20minutos.Политик признал, что ситуация для украинских войск сложная, они находятся в тупике.В свою очередь, глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что в этом населенном пункте продолжаются ожесточенные позиционные бои, а большая часть села перешла в серую зону.

https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html

https://ria.ru/20240227/zelenskiy-1929693155.html

https://ria.ru/20240219/nastuplenie-1928222483.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, запорожская область, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир зеленский, в мире