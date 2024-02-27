https://ria.ru/20240227/spetsoperatsiya-1929801018.html

Российские военные поразили украинскую РЛС П-18 и склад топлива ВСУ

Российские военные поразили украинскую РЛС П-18 и склад топлива ВСУ - РИА Новости, 27.02.2024

Российские военные поразили украинскую РЛС П-18 и склад топлива ВСУ

Российские военные за сутки поразили склад топлива для военной техники ВСУ и украинскую радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T15:30

2024-02-27T15:30

2024-02-27T15:31

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российские военные за сутки поразили склад топлива для военной техники ВСУ и украинскую радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, сообщило во вторник в сводке министерство обороны РФ. "Поражены: склад топлива для военной техники ВСУ, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, пункт управления 128-й бригады теробороны, а также живая сила и военная техника противника в 112 районах", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)