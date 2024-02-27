https://ria.ru/20240227/spetsoperatsiya-1929801018.html
Российские военные поразили украинскую РЛС П-18 и склад топлива ВСУ
Российские военные поразили украинскую РЛС П-18 и склад топлива ВСУ - РИА Новости, 27.02.2024
Российские военные поразили украинскую РЛС П-18 и склад топлива ВСУ
Российские военные за сутки поразили склад топлива для военной техники ВСУ и украинскую радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T15:30
2024-02-27T15:30
2024-02-27T15:31
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российские военные за сутки поразили склад топлива для военной техники ВСУ и украинскую радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, сообщило во вторник в сводке министерство обороны РФ. "Поражены: склад топлива для военной техники ВСУ, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, пункт управления 128-й бригады теробороны, а также живая сила и военная техника противника в 112 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные поразили украинскую РЛС П-18 и склад топлива ВСУ
ВС РФ поразили украинскую РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18