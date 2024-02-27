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Российские войска отразили три атаки ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 27.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:21 27.02.2024 (обновлено: 15:28 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/spetsoperatsiya-1929798891.html
Российские войска отразили три атаки ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска отразили три атаки ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 27.02.2024
Российские войска отразили три атаки ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска на южнодонецком направлении отразили три атаки ВСУ, потери Украины составили до 130 военнослужащих, также была уничтожена британская гаубица... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T15:21
2024-02-27T15:28
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
запорожская область
украина
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении отразили три атаки ВСУ, потери Украины составили до 130 военнослужащих, также была уничтожена британская гаубица FH-70 из арсенала ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 127-й, 128-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Левадное Запорожской области, Урожайное и Старомайорское ДНР и отразили три атаки штурмовых групп 102-й бригады теробороны в районе населенного пункта Марфополь Запорожской области."Потери противника составили до 130 военнослужащих, два автомобиля, буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании, а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - говорится в сводке министерства.
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, запорожская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Запорожская область, Украина
Российские войска отразили три атаки ВСУ на Южнодонецком направлении

МО: российские войска отразили три атаки ВСУ на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении отразили три атаки ВСУ, потери Украины составили до 130 военнослужащих, также была уничтожена британская гаубица FH-70 из арсенала ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 127-й, 128-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Левадное Запорожской области, Урожайное и Старомайорское ДНР и отразили три атаки штурмовых групп 102-й бригады теробороны в районе населенного пункта Марфополь Запорожской области.
"Потери противника составили до 130 военнослужащих, два автомобиля, буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании, а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьЗапорожская областьУкраина
 
 
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