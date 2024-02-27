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ВС России на Донецком направлении улучшили положение по переднему краю
ВС России на Донецком направлении улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 27.02.2024
ВС России на Донецком направлении улучшили положение по переднему краю
Российские войска на Донецком направлении улучшили положение по переднему краю, отразили семь атак, потери ВСУ составили более 420 военнослужащих, два... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T15:17
2024-02-27T15:17
2024-02-27T15:42
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские войска на Донецком направлении улучшили положение по переднему краю, отразили семь атак, потери ВСУ составили более 420 военнослужащих, два бронетранспортера, сообщили в Минобороны РФ."На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 3-й штурмовой, 28-й, 72-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Курдюмовка и Антоновка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.Также, по данным ведомства, отражены семь контратак штурмовых групп 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка и Новомихайловка ДНР."ВСУ потеряли свыше 420 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу FH-70 производства Великобритании, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", а также гаубицу L119 производства Великобритании", - сообщили в Минобороны.
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ВС России на Донецком направлении улучшили положение по переднему краю
МО: ВС России на Донецком направлении улучшили положение по переднему краю
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости.
Российские войска на Донецком направлении улучшили положение по переднему краю, отразили семь атак, потери ВСУ составили более 420 военнослужащих, два бронетранспортера, сообщили в Минобороны
РФ.
"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 3-й штурмовой, 28-й, 72-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Курдюмовка и Антоновка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.
Также, по данным ведомства, отражены семь контратак штурмовых групп 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка и Новомихайловка ДНР.
"ВСУ потеряли свыше 420 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу FH-70 производства Великобритании, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", а также гаубицу L119 производства Великобритании", - сообщили в Минобороны.