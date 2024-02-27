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Мотострелки группировки "Юг" уничтожили пехоту ВСУ в районе Соледара

Мотострелки группировки "Юг" уничтожили пехоту ВСУ в районе Соледара - РИА Новости, 27.02.2024

Мотострелки группировки "Юг" уничтожили пехоту ВСУ в районе Соледара

Военнослужащие 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск ВС РФ, уничтожили группу... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T06:33

2024-02-27T06:33

2024-02-27T06:33

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СОЛЕДАР (ДНР), 27 фев - РИА Новости. Военнослужащие 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск ВС РФ, уничтожили группу украинской пехоты в блиндаже на позициях в районе Соледара в Донбассе, рассказал РИА Новости командир мотострелковой роты с позывным "Аргуна". "Ночью обнаружили на левом фланге блиндаж противника. В блиндаже противника... то ли свет был, то ли он смотрел в какие-то приборы наблюдения, соответственно, мы это все увидели", - рассказал командир. Собеседник агентства отметил, что обнаруженный блиндаж находился на расстоянии до 1 километра от позиций ВС РФ. По нему открыли огонь из орудия "Нона". "Когда рассвело, мы навели туда артиллерию, применили 120-й калибр, два точных попадания. Все, в этом блиндаже больше жизнедеятельность никакая не осуществляется", - добавил он. Раннее Минобороны РФ сообщало, что на донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 22-й, 28-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Дылеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, соледар, донбасс, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность