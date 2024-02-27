Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении
МО: артиллерия ВДВ уничтожила опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
ЛУГАНСК, 27 фев — РИА Новости. Артиллеристы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили военнослужащих ВСУ в опорном пункте на Запорожском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России.
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"В ходе проведения воздушной разведки средствами объективного контроля были выявлены участки местности с большим скоплением личного состава ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. Эта информация оперативно передана на командный пункт гвардейского артиллерийского полка Новороссийского гвардейского соединения ВДВ", — заявили в оборонном ведомстве.
Расчеты РСЗО "Град" получили задачу на боевую работу и выдвинулись в район стрельбы.
"Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили живую силу ВСУ в опорном пункте на Запорожском направлении", — дополнили в министерстве.
В начале июня прошлого года украинские войска начали предпринимать попытки продвижения в Запорожской области, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал, что "контрнаступ" полностью провалился. За это время ВСУ потеряли почти 166 тысяч солдат, 800 танков, в том числе половину немецких Leopard, 123 самолета и 2,4 тысячи единиц бронетехники.
Таким образом, как подчеркнул глава Минобороны Сергей Шойгу, поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на фронте.
При этом западные СМИ признавали, что важную роль в отражении наступления сыграла эшелонированная оборона российской армии с непроходимой зоной из минных полей, пересеченной местности, противотанковых рвов, траншей и растяжек.