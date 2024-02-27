https://ria.ru/20240227/spasateli-1929775995.html

Спасатели усилили контроль на реках и водоемах Москвы из-за оттепели

Спасатели усилили контроль на реках и водоемах Москвы из-за оттепели - РИА Новости, 27.02.2024

Спасатели усилили контроль на реках и водоемах Москвы из-за оттепели

Столичные спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах в период оттепели, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T14:15

2024-02-27T14:15

2024-02-27T14:15

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Столичные спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах в период оттепели, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить возможные происшествия на воде. Из-за резкого повышения температуры воздуха лед на водной акватории начал менять свою структуру, потому выходить на него крайне опасно. Призываем москвичей быть внимательнее, следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды", - сказал Бирюков. Заммэра рассказал, что сейчас на Москве-реке толщина льда составляет от 10 до 20 сантиметров, в заливах и поймах - от 25 до 42 сантиметров, на внутренних водоемах - до 42 сантиметров, на прудах в ТиНАО - до 40 сантиметров. "Профильные службы регулярно проводятся замеры толщины льда, под особым контролем - места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли и катки на естественных водоемах. Спасатели патрулируют водные акватории на более 20 судах на воздушной подушке, которые способны передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что безопасность на воде в столице обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают свыше 500 специалистов.

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Алёна Пава

общество, москва, городское хозяйство москвы, тинао, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы