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Спасатели усилили контроль на реках и водоемах Москвы из-за оттепели - РИА Новости, 27.02.2024
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14:15 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/spasateli-1929775995.html
Спасатели усилили контроль на реках и водоемах Москвы из-за оттепели
Спасатели усилили контроль на реках и водоемах Москвы из-за оттепели - РИА Новости, 27.02.2024
Спасатели усилили контроль на реках и водоемах Москвы из-за оттепели
Столичные спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах в период оттепели, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T14:15
2024-02-27T14:15
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петр бирюков
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Столичные спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах в период оттепели, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить возможные происшествия на воде. Из-за резкого повышения температуры воздуха лед на водной акватории начал менять свою структуру, потому выходить на него крайне опасно. Призываем москвичей быть внимательнее, следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды", - сказал Бирюков. Заммэра рассказал, что сейчас на Москве-реке толщина льда составляет от 10 до 20 сантиметров, в заливах и поймах - от 25 до 42 сантиметров, на внутренних водоемах - до 42 сантиметров, на прудах в ТиНАО - до 40 сантиметров. "Профильные службы регулярно проводятся замеры толщины льда, под особым контролем - места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли и катки на естественных водоемах. Спасатели патрулируют водные акватории на более 20 судах на воздушной подушке, которые способны передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что безопасность на воде в столице обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают свыше 500 специалистов.
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общество, москва, городское хозяйство москвы, тинао, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Городское хозяйство Москвы, ТиНАО, Петр Бирюков, Комплекс городского хозяйства Москвы

Спасатели усилили контроль на реках и водоемах Москвы из-за оттепели

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкРейд сотрудников МЧС по местам рыбной ловли
Рейд сотрудников МЧС по местам рыбной ловли - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Столичные спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах в период оттепели, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить возможные происшествия на воде. Из-за резкого повышения температуры воздуха лед на водной акватории начал менять свою структуру, потому выходить на него крайне опасно. Призываем москвичей быть внимательнее, следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды", - сказал Бирюков.
Заммэра рассказал, что сейчас на Москве-реке толщина льда составляет от 10 до 20 сантиметров, в заливах и поймах - от 25 до 42 сантиметров, на внутренних водоемах - до 42 сантиметров, на прудах в ТиНАО - до 40 сантиметров.
«
"Профильные службы регулярно проводятся замеры толщины льда, под особым контролем - места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли и катки на естественных водоемах. Спасатели патрулируют водные акватории на более 20 судах на воздушной подушке, которые способны передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что безопасность на воде в столице обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают свыше 500 специалистов.
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