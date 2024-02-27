https://ria.ru/20240227/sotrudnichestvo-1929876004.html

Патрушев заявил о готовности России оказывать поддержку Латинской Америке

Патрушев заявил о готовности России оказывать поддержку Латинской Америке - РИА Новости, 27.02.2024

Патрушев заявил о готовности России оказывать поддержку Латинской Америке

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в столице Никарагуа Манагуа провел консультации по вопросам безопасности с представителями Никарагуа,... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T22:34

2024-02-27T22:34

2024-02-27T22:34

россия

латинская америка

никарагуа

николай патрушев

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в столице Никарагуа Манагуа провел консультации по вопросам безопасности с представителями Никарагуа, Кубы, Венесуэлы и Боливии, он заявил о готовности Москвы оказывать всемерную поддержку латиноамериканским друзьям, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ. Отмечается, что состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, "подробно обсуждены меры противодействия внешнему вмешательству во внутренние дела суверенных государств". "Развитие дружеских связей с нашими ключевыми партнерами в Латинской Америке и Карибском бассейне остается в числе ключевых международных приоритетов Москвы", - отметил Патрушев, слова которого приведены в сообщении. Значение этого региона для России стремительно возрастает, добавил секретарь Совбеза РФ. "Именно эти страны находятся в авангарде борьбы за подлинный суверенитет Латинской Америки и ее полноправное место на мировой арене", - сказал Патрушев. "Со своей стороны, готовы оказывать всемерную, комплексную поддержку нашим латиноамериканским друзьям. Необходимо усиливать нашу координацию на международных площадках. Плечом к плечу отстаивать суверенное равенство государств, верховенство права, неделимость безопасности, недопустимость вмешательства во внутренние дела, выступать против незаконного санкционного давления", - подчеркнул Патрушев.

https://ria.ru/20240221/nadezhda-1928617106.html

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латинская америка

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россия, латинская америка, никарагуа, николай патрушев, в мире