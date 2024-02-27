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Патрушев заявил о готовности России оказывать поддержку Латинской Америке
Патрушев заявил о готовности России оказывать поддержку Латинской Америке - РИА Новости, 27.02.2024
Патрушев заявил о готовности России оказывать поддержку Латинской Америке
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в столице Никарагуа Манагуа провел консультации по вопросам безопасности с представителями Никарагуа,... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T22:34
2024-02-27T22:34
2024-02-27T22:34
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в столице Никарагуа Манагуа провел консультации по вопросам безопасности с представителями Никарагуа, Кубы, Венесуэлы и Боливии, он заявил о готовности Москвы оказывать всемерную поддержку латиноамериканским друзьям, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ. Отмечается, что состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, "подробно обсуждены меры противодействия внешнему вмешательству во внутренние дела суверенных государств". "Развитие дружеских связей с нашими ключевыми партнерами в Латинской Америке и Карибском бассейне остается в числе ключевых международных приоритетов Москвы", - отметил Патрушев, слова которого приведены в сообщении. Значение этого региона для России стремительно возрастает, добавил секретарь Совбеза РФ. "Именно эти страны находятся в авангарде борьбы за подлинный суверенитет Латинской Америки и ее полноправное место на мировой арене", - сказал Патрушев. "Со своей стороны, готовы оказывать всемерную, комплексную поддержку нашим латиноамериканским друзьям. Необходимо усиливать нашу координацию на международных площадках. Плечом к плечу отстаивать суверенное равенство государств, верховенство права, неделимость безопасности, недопустимость вмешательства во внутренние дела, выступать против незаконного санкционного давления", - подчеркнул Патрушев.
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россия, латинская америка, никарагуа, николай патрушев, в мире
Россия, Латинская Америка, Никарагуа, Николай Патрушев, В мире
Патрушев заявил о готовности России оказывать поддержку Латинской Америке
Патрушев: РФ готова оказывать поддержку партнерами в Латинской Америке
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в столице Никарагуа Манагуа провел консультации по вопросам безопасности с представителями Никарагуа, Кубы, Венесуэлы и Боливии, он заявил о готовности Москвы оказывать всемерную поддержку латиноамериканским друзьям, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.
Отмечается, что состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, "подробно обсуждены меры противодействия внешнему вмешательству во внутренние дела суверенных государств".
"Развитие дружеских связей с нашими ключевыми партнерами в Латинской Америке и Карибском бассейне
остается в числе ключевых международных приоритетов Москвы", - отметил Патрушев, слова которого приведены в сообщении.
Значение этого региона для России стремительно возрастает, добавил секретарь Совбеза РФ. "Именно эти страны находятся в авангарде борьбы за подлинный суверенитет Латинской Америки и ее полноправное место на мировой арене", - сказал Патрушев.
"Со своей стороны, готовы оказывать всемерную, комплексную поддержку нашим латиноамериканским друзьям. Необходимо усиливать нашу координацию на международных площадках. Плечом к плечу отстаивать суверенное равенство государств, верховенство права, неделимость безопасности, недопустимость вмешательства во внутренние дела, выступать против незаконного санкционного давления", - подчеркнул Патрушев.
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